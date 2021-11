Obrigheim. (nak) Mindestens zwei gute Gründe für eine große Feier hatte das Autohaus Müller, seit vielen Jahren im Obrigheimer Ortsteil Asbach ansässig. Seit 30 Jahren vertreiben die Müllers die Marke Suzuki – und seit Neustem auch in einem eigens hierfür gebauten Ausstellungs- und Verkaufsraum im Gewerbegebiet Tech-N-O. Unmittelbar neben der rege frequentierten Bundesstraße 292 ist man nun im wahrsten Wortsinn auf der Höhe – ganz prominent auf der Asbacher Höhe nämlich, in den Abendstunden blau erleuchtet.

Unter den Gratulanten konnten Ralph und Sophie Müller den Geschäftsführer von Suzuki, Kazuyuki Yamashita, begrüßen. Des Weiteren den Geschäftsführer für den Bereich Sales Automobile Daniel Schnell sowie den Aftersales Director Andreas Franz. Auch Obrigheims Bürgermeister Achim Walter ließ es sich nicht nehmen, den Neubau in Augenschein zu nehmen. "Viele Gäste, auch Neukunden, sind gekommen und haben mit uns gefeiert, was uns sehr gefreut hat", berichtet Sophie Müller begeistert.

Der 300 Quadratmeter große Neubau im interkommunalen Gewerbegebiet bedeutet eine stattliche Vergrößerung des Unternehmens, in das die gelernte Automobilkauffrau 2020 mit eingestiegen ist. "Die Werkstatt bleibt aber weiterhin am alten Standort in der Ortsstraße 7 in Asbach", erklärt sie.