Obrigheim-Asbach. (pol/rl) Bereits zu sechsten Mal in den vergangenen zwölf Monaten stahlen Unbekannte ein Ortsschild der Gemeinde Asbach. Der Diebstahl soll zwischen dem 18. und dem 25. Mai an der Bargener Straße stattgefunden haben, teilte die Polizei mit.

Info: Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Ortsschilder machen oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter Telefonnummer 06262/9177080 melden.

Update: Mittwoch, 2. Juni 2021, 14 Uhr

Im Obrigheimer Ortsteil Asbach werden immer wieder die Ortstafeln abmontiert

Asbach. (schat/pol) Immer wieder neu beschildern müssen Mitarbeiter des Fachdiensts Straße des Neckar-Odenwald-Kreises an den Ortseingängen in Asbach. Denn die gelben Tafeln (Sachwert jeweils etwa 100 Euro) erfreuen sich seit geraumer Zeit großer Beliebtheit und sind dann an ihrem eigentlichen Bestimmungsort nicht mehr zu finden.

Wie die Polizei mitteilt, haben sich unbekannte Diebe seit Mai 2020 insgesamt fünfmal an den Ortsschildern in Obrigheim-Asbach zu schaffen gemacht, die Tafel abmontiert und mitgenommen.

Betroffen vom Schilderraub waren laut Auskunft von Polizeipressesprecher Carsten Diemer bereits alle Ortseingänge, das Schild an der Mosbacher Straße (also von/in Richtung B292) sei sogar zweimal innerhalb kurzer Zeit entwendet worden. Zuletzt war das Asbach-Schild an der Bargener Straße (Ortsausgang und Ortseingang Richtung Flinsbach) Ziel der Langfinger geworden. Ende März war hier eines Morgens nur noch der Rahmen zu sehen, die gelbe Hinweistafel irgendwann in den Tagen zuvor verschwunden, die Woche von 16. bis 23. März hat die Polizei als Tatzeitraum ausgemacht.