Obrigheim. (nak) Anwohner der Langen Hälde in Mörtelstein sind besorgt: Ein altes Einfamilienhaus am Ende der schmalen Straße soll einem Mehrfamilienhaus weichen. Arbeiten, die nicht genehmigungspflichtig sind, wurden vom neuen Eigentümer schon vorgenommen. Insgesamt macht das Gebäude von außen betrachtet einen trostlosen Eindruck. "Es ist nur noch die stehende Hülle", meinte eine Nachbarin. Geplant war wohl, das leer stehende Einfamilienhaus durch ein Mietobjekt mit sechs Wohneinheiten zu ersetzen.

In der jüngsten Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats stand die Bauvoranfrage hierzu auf der Tagesordnung und sorgte für ein deutliches Mehr an Zuhörern. In der Bürgerfragestunde äußerten Anwohner ihre "großen Sorgen". "Hier wohnen Familien in ihren Häusern. In ein paar gibt es Einliegerwohnungen. Aber ein so großes Projekt würde den Charakter der kleinen Straße verändern", meint die Sprecherin der Anwohner, denen vor allem die befürchtete Zunahme von Verkehr und in der Straße parkenden Autos Bauchschmerzen bereiten.

Pro Wohnung müsse man sicher mit zwei Autos rechnen. Doch wo parken die? Werden zwölf Stellplätze bei dem Objekt geplant? Was ist mit möglichem Besuch? Sollte auch nur ein Teil der anzunehmenden Autos entlang der Straße abgestellt werden, könnte es in dem schmalen Sträßchen, das am Ende in einen Feldweg übergeht, eng werden.

Bürgermeister Achim Walter und Ortsbaumeister Peter Martin konnten die Anwohner vorerst beruhigen: "Die Bauvoranfrage wurde nach der Veröffentlichung der Tagesordnung vom Antragsteller zurückgezogen", so der Bürgermeister. Peter Martin führte aus, dass der eingereichte Plan "nicht genehmigungsfähig" gewesen wäre. Dies sei auch der Grund für die Zurücknahme gewesen. Welche Änderungen und Überarbeitungen nun vorgenommen würden und ob eine neue Bauvoranfrage eingereicht werde, konnte er in der Sitzung nicht beantworten. Wahrscheinlich sei es aber.

Auf Nachfrage der RNZ teilte die Verwaltung nun mit, dass überarbeitete Unterlagen bei der Gemeinde eingegangen sind. Diese stehen voraussichtlich in der Juni-Sitzung auf der Tagesordnung. Die Anwohner der Langen Hälde formulierten nur ein Anliegen an die Verwaltung und die Gemeinderäte: "Bitte schauen Sie genau hin, wenn der Bauantrag vorgelegt wird!"