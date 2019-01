In Arbeit ist in Mosbach nach wie vor die Werkrealschulkonzeption für die Zukunft. Vor der Informationsveranstaltung am morgigen Mittwoch versucht man seitens der Stadtverwaltung, die Überlegungen und Pläne näher zu erläutern. Symbolfoto: dpa

Mosbach. (schat) Am Mittwoch wird öffentlich informiert - und wohl auch diskutiert. Über die Zukunft der Werkrealschule in Mosbach. Die Stadt lädt zum Infoabend in den Unteren Rathaussaal ein (17.30 Uhr). Die RNZ hat vorab das Gespräch mit Oberbürgermeister Michael Jann zum bereits viel diskutierten Thema gesucht.

In Mosbach gibt es mit der Lohrtalschule und der Müller-Guttenbrunn-Schule zwei selbstständige Werkrealschulstandorte, beide mit einer Grundschule verbunden.

Warum will die Stadt jetzt daran rütteln?

Wir wollen nichts am Status quo ändern, wir müssen! Es besteht dringender Handlungsbedarf. Denn leider gibt es an einem Standort wenig Platz und viele Schüler (LTS) und am anderen Standort viel Platz und wenige Schüler (MGS).

Wie kommt das?

Das liegt an den unterschiedlichen Konzepten der Schulen. Denn tatsächlich wurde der Werkrealabschluss in all den Jahren nur an der LTS angeboten. An der MGS haben die Schüler mit dem Hauptschulabschluss die Schule beendet und dann ihren Berufsweg eingeschlagen.

Was wäre denn, wenn man alles so belässt, wie es ist?

Aufgrund der geringen Anmeldezahlen in der MGS ist die dortige Werkrealschule akut von einer Schließung bedroht. Und zwar nicht auf Betreiben der Stadt als Schulträger, sondern kraft Gesetzes. Der Blaue Brief von der Schulaufsichtsbehörde in Mannheim ist im November 2018 eingegangen. Kann die Schule im kommenden Schuljahr erneut keine 5. Klasse bilden (mindestens 16 Schüler), ist dort mit der Werkrealschule Schluss.

Ein Eingreifen der Stadt ist also alternativlos?

Ja, denn andernfalls geben wir das Heft aus der Hand. Im Masseldorn haben wir neben der Grundschule noch drei Klassen im weiterführenden Bereich, im Lohrtal sind es zehn. Es dürfte einleuchten, dass dies kein hinnehmbarer Zustand ist, wenn in einer Schule Räume leer stehen, während in der anderen sogar Fachräume als Klassenzimmer verwendet werden müssen.

Wie sieht die Lösung aus?

Aus zwei mach eins. Zum übernächsten Schuljahr soll aus der MGS und der LTS die "Grund- und Werkrealschule Mosbach" mit einer Schulleitung an beiden Schulstandorten werden.

Heißt: Eine Schulleitung für beide Standorte ...

Ja, da es wie bisher einen Konrektor geben wird, wäre die Schulleitung auch an beiden Standorten präsent.

Was spricht denn dagegen, nur die Werkrealschule(n) zusammenzuführen und die Grundschule im Masseldorn eigenständig zu lassen?

Eine eigenständige Grundschule hätte auch eine eigene Schulleitung, das hieße zwei Schulleiter an einem Standort und bekanntlich verderben viele Köche den Brei. Für die angestrebte Regelung sprechen hingegen organisatorische Vorteile, keine doppelten Strukturen, eine bessere Vertretungssituation, ein breiteres Betreuungsangebot, die Chance auf eine Hector-Kinderakademie in Mosbach, Serviceleistungen und Turnhallenbelegung aus einer Hand und anderes mehr.

Wie sähe die neue Konzeption aus?

Zur gleichmäßigen Verteilung der Schüler werden die Klassen 5 bis 7 im Lohrtal unterrichtet und die Klassen 8 bis 10 im Masseldorn. Die Schüler können nach wie vor frei entscheiden, ob sie den Hauptschul- oder den Werkrealschulabschluss anstreben. Die jeweiligen Standorte können sich im WRS-Bereich zu Kompetenzzentren ausbauen, für die Unter- und die Oberstufe. Die Zusammenführung brächte viele Synergieeffekte.

Wie sieht es für die Grundschüler aus?

Für die gilt weiterhin das Prinzip "kurze Beine, kurze Wege", das ist dem Mosbacher Gemeinderat wichtig. Ich habe mich für eine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2035 ausgesprochen, da bis dahin stabile Einschulungszahlen prognostiziert sind. Die örtliche Identität bleibt so erhalten.

Aber zwei Standorte bringen auch Probleme mit sich. Wie kommen die Kinder zum Beispiel von A nach B?

Für die Grundschüler ändert sich ja nichts. Idealerweise kommen diese zu Fuß in die Schule. Aber natürlich muss gerade für die Werkrealschüler die Schülerbeförderung angepasst werden. Deshalb müssen wir nach einem positiven Gemeinderatsbeschluss auch den für die Schülerbeförderung zuständigen Landkreis mit ins Boot holen.

Warum werden nicht einfach die Schüler von der überbelegten LTS an einer Außenstelle MGS unterrichtet?

Es besteht freie Schulwahl. Das Anmeldeverhalten der Eltern und Kinder orientiert sich am schulischen und dem über den Unterricht hinausgehenden Angebot. Darauf hat die Stadt keinen Einfluss. Wir könnten einen Aufnahmestopp für Auswärtige verfügen, das wäre aber weder im Sinne der Kinder der Region noch der Stadt als Mittelzentrum.

Warum hat die Stadt nicht früher reagiert und geplant?

Offizieller Stichtag für die aktuelle Schulstatistik war der 17. Oktober 2018. Erst seit diesem Zeitpunkt steht die drohende Aufhebung der MGS kraft Gesetzes im Raum. Unabhängig davon hat die LTS schon im Herbst 2017 auf ihre Raumnot hingewiesen und unsere Suche nach einer Lösung auch mit Blick auf die Entwicklung der MGS begonnen. In drei Gesprächsrunden ab Beginn der Sommerferien wurde das dem Gemeinderat vorgelegte Konzept erarbeitet und Ende September abgeschlossen. Es war klar, dass bis zur Schulanmeldung Anfang März eine Lösung gefunden werden muss.

Wer war denn bei diesen Gesprächsrunden mit am Tisch?

Das Staatliche Schulamt, vertreten durch Schulamtsdirektor Uwe Wurz, die zwei Schulleitungen, der Geschäftsführende Schulleiter und die Mitarbeiter der Schulverwaltung der Stadt.

Warum wurden die Betroffenen - sprich: Eltern und Schüler - nicht eher informiert und beteiligt?

Mit dem positiven Signal aus dem vorberatenden Gemeinderatsausschuss (7. November 2018) wurde die öffentliche Beteiligung ermöglicht. Die Reaktion auf die erarbeitete Konzeption war für uns auch etwas überraschend, da ja beide Grundschulstandorte unangetastet bleiben und die Werkrealschule gestärkt wird. Der Gemeinderat wollte die öffentliche Diskussion nicht durch eine schnelle Entscheidung abwürgen und hat die Beschlussfassung deshalb zweimal vertagt.

Da gibt es aber unterschiedliche Wahrnehmungen: Hatten sich nicht die Fraktionen auf eine Alternative verständigt, die den Erhalt der MGS als selbstständige Grundschule vorsieht?

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung im Dezember 2018 wurde mit den Fraktionsvorsitzenden ausgelotet, welche Lösung eine breitere Mehrheit bekommen könnte. Die Nachteile von zwei Schulen an einem Standort und die Vorteile, die eine gemeinsame Schule in sich birgt, wurden dabei nicht vollumfänglich gewichtet. Darauf hat auch der Geschäftsführende Schulleiter hingewiesen und die Auffassung der Schulverwaltung damit bestätigt.

Derzeit werden Unterschriften für den Erhalt der MGS als eigenständige Schule gesammelt. Was ändert dies in der weiteren Diskussion?

Aus den vergangenen Gesprächen ist zu entnehmen, dass es - auch durch Leserbriefe und Berichterstattungen - eine große Verunsicherung gibt. Leider stehen auch viele Halbwahrheiten und Fehlinformationen im Raum. Die Auflösung der Grundschule im Masseldorn stand zu keiner Zeit in der Diskussion.

Wohl aber war in der Beschlussvorlage zu lesen, dass die MGS als eigenständige Schule aufgehoben wird. Das ist von Auflösung ja nicht weit weg...

Den Terminus "Aufhebung" sieht § 30 des Schulgesetzes vor und war so auch im Vorfeld mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt. Treffender und in der Öffentlichkeit sicherlich verständlicher wäre der Begriff "Änderung" gewesen.

Von der LTS war in der Vorlage keine Rede. Hätte bei Bildung einer "neuen" Schule nicht auch deren Aufhebung aufgeführt werden müssen? So entstand der Eindruck einer "Übernahme".

Da die LTS die Schule ist, die bisher den Werkrealschulabschluss angeboten hat und gerade diese Schulart gestärkt werden soll, soll natürlich auch deren Erfahrung mit diesem Abschluss in die notwendige gemeinsame neue Schulkonzeption einfließen. Nach der derzeitigen Rechtslage müssen wir berechtigterweise die Aufhebung der MG-Werkrealschule fürchten, wohingegen die LTS auch zum nächsten Schuljahr keine Schwierigkeiten haben wird, eine Eingangsklasse zu bilden. Nach unserer Wahrnehmung hat die Schulgemeinschaft der LTS zu keiner Zeit den Zusammenschluss als Übernahme empfunden und sich gerade aus diesem Grunde bislang in der öffentlichen Diskussion neutral verhalten.

Stichwort Diskussion: In die wurde zuletzt die Lösung einer "kooperativen Werkrealschule" eingebracht...

Wie bereits in den Sitzungen ausgeführt und durch das Staatliche Schulamt bestätigt, sieht dies das Schulgesetz nicht vor.

Was ist für die Infoveranstaltung morgen zu erwarten?

Sie soll allen Betroffenen Gelegenheit geben, zu Wort zu kommen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Februar steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Nur eine Beschlussfassung in dieser Sitzung ermöglicht verlässliche Informationen für die Schulen und Eltern im Hinblick auf die Schulanmeldungen, die Anfang März anstehen.