Mosbach. (bx) Ein "Rundumgenuss" erwartete die Besucher des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) am vergangenen Samstag, denn der Abschluss der Kulturwoche zum 125. Jubiläum der altehrwürdigen Bildungsanstalt präsentierten sich in einer ganz speziellen Form. So hatten sich die Chöre des MGV Asbach, des Gesangvereins "Liederkranz" Waldhausen und des gastgebenden NKG-Männerchores mit dem großen NKG-Chor in verschiedenen Bereichen des Gymnasiums verteilt, um dort parallel ihre Liedbeiträge vorzutragen. Diese wurden nach kurzen Pausen wiederholt, in denen die Zuhörer die Gelegenheit hatten, zum nächsten Chorbeitrag zu wechseln, so dass es allen Besuchern möglich war, das gesamte musikalische Angebot zu nutzen.

Die Eröffnung fand im Innenhof statt, wo der Vorsitzende des NKG-Männerchors, Steffen Ellwanger, die Gäste begrüßte und sowohl auf das 35-jährige Bestehen des Chors, als auch auf die Kulturwoche des NKG hinwies. Anschließend zeigten die Männer schon bei dem Eröffnungslied "Lady Madonna", welch hervorragende Sänger sich unter ihnen befinden und wie erfolgreich die Arbeit von Dirigent Christian Roos ist. Diese ausgezeichnete Arbeit dokumentierte sich auch beim perfekt interpretierten "Männer" von Herbert Grönemeyer.

Nach Dankesworten von Ellwanger an die Schulleitung, die Künstler, Helfer und Unterstützer übergab er das Mikrofon an Schulleiter Jochen Herkert. Der zeigte nach der Begrüßung der Gäste und dem Dank an alle Beteiligten auf, welche neuen Wege das Gymnasium beschreitet, um die Förderung der Schülerinnen und Schüler um einen weiteren Mosaikstein zu bereichern. So haben Alumni, Eltern, Schüler und Lehrkräfte den "Verein der Ehemaligen des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums" gegründet, um eine breite Palette schulischer Maßnahmen zu fördern. Vorsitzender ist der ehemalige Schulleiter Dr. Hans Happes, seine Stellvertretung hat mit Hans-Jürgen Krauß ein weiterer ehemaliger Schulleiter. Herkert als aktueller Schulleiter ist Beisitzer. Daneben sind Alexander Gerstlauer, Alexandra Mann, Stefan Ellwanger, Holger Engelhardt und Michael Keilbach in der Vorstandsarbeit eingebunden.

Danach überbrachte ein ganz besonderer Gast seine Grüße: Der heute 97 Jahre alte Michael Kretz, dem man sein Alter nicht einmal ansatzweise ansieht, war von 1968 bis 1985 Hausmeister am Mosbacher Gmynasium und ließ es sich nicht nehmen, zum Jubiläum seine Glückwünsche persönlich zu überbringen.

Zum Abschluss der Eröffnung trug der Chor ein Potpourri aus 35 Liedern vor, die das 35-jährige Bestehen des Gesangsensembles symbolisch dokumentierten und ins Badnerlied" mündeten. Anschließend verteilten sich die Besucher in den verschiedenen Räumen, wo sie beim MGV Asbach sowohl das "Kleine Malheur" und "Rote Lippen soll man küssen", als auch mit "Santiano", "Der wilde, wilde Westen" und "Hulapalu" die Prunkstücke der Sänger und abschließend "Freunde, hebt die Gläser" genießen konnten.

Parallel dazu bot "Chorparty Konzert NKG" ein sehr variabel zusammengestelltes Liedprogramm an, das von "Super Trouper" und "Only you" über "Count on me", "Heartbeat Song", "Hungriges Herz" und "You are ever in my heart" bis zu "Guiding light", "Mad world" und "Angels" reichte. Auch die Sänger aus Waldhausen beeindruckten mit "Griechischer Wein", "Aux Champs Elysees", "Nessaja" und "Über den Wolken", bevor dieser Vortrag mit "Hallelujah" und "Schau auf die Welt" einen ausgezeichneten Abschluss fand.

Damit waren die musikalischen Darbietungen aber noch lange nicht beendet: Die Big Bands des NKG und aus Sulzbach, die schon seit 25 Jahren eng miteinander verbunden sind, intonierten zuerst allein, dann miteinander ihre Musikvorträge. Dirigent Claudius Egner beeindruckte dabei mit seinen Sulzbachern mit dem lateinamerikanischen "Sway" und "New York", während Dirigent Thomas Heckmann und seine NKG-Musiker den Beifall für "Seven Nation Army" und "Down ’n’ Dirty" entgegennehmen konnten, um anschließend gemeinsam mit "La Bamba" zu glänzen. Den krönenden Abschluss der musikalischen Darbietungen bot "Mac the Knife", zu dem alle Chöre und die Big Bands gemeinsam auftraten und so einen fulminanten wie musikalisch hochwertigen letzten Eindruck davon vermittelten, welch hervorragende Musiker, Musikerinnen, Sängerinnen und Sänger das Schuljubiläum mit ihren Beiträgen bereichert hatten.

Danach hatten die Gäste noch ausreichend Gelegenheit, sich an den im Innenhof aufgestellten Bänken und Tischen zu treffen, um in gemütlicher Runde alte Schülerbekanntschaften aufzufrischen und ausgiebig über "die guten, alten Zeiten" zu reden.