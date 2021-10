Neunkirchen. Die katholische öffentliche Bücherei St. Bartholomäus in Neunkirchen lädt wieder zu einer Autorenlesung ein: Am Freitag, 19. November, wird Anne Barns im Bürgersaal in Neunkirchen zu Gast sein. Beginn ist um 19 Uhr.

"Bernsteinsommer" heißt der neue Roman der Spiegelbestseller-Autorin Anne Barns (alias Andrea Russo), der neue Einsichten eröffnet und feine Leckereien kredenzt. Die lebensfrohe, junge Konditorin Christina betreibt mit viel Herzblut ein kleines Café. Als ihr Unternehmen unverschuldet in Turbulenzen gerät, nutzt sie die Chance, ordnet ihr Leben neu und beschließt kurzerhand, wieder in ihre Heimatstadt Hanau zu ziehen.

Der "Bernsteinsommer" hält Einzug, als die Protagonistin einen Abstecher auf die Insel Rügen macht. Hier warten neue Freunde und ein Familiengeheimnis auf sie. Die Rückkehr nach Hanau bringt nicht nur berufliche, sondern auch private Chancen mit sich. Einfühlsam schildert die Autorin, wie die Demenzerkrankung von Christinas Vater die Angehörigen fordert. Aber weil die Familie liebevoll zusammenhält, kann neben all der Sorge und Traurigkeit auch Gutes und sogar Fröhlichkeit entstehen.

Info: Anmeldung bei Jutta Kandora, Tel.: (06262)3564, E-Mail: jutta.kandora@gmx.de, Karten zur Lesung gibt es im Vorverkauf im Bürgermarkt Neunkirchen.