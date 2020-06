Von Heiko Schattauer

Diedesheim. Neuanfänge und Restarts sind in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen an der Tagesordnung. An der Diedesheimer Steige hat man sich mit derlei Abläufen schon lange vor der Coronakrise ausgekannt, in der wechselvollen Geschichte der 1947 gegründeten Maschinenfabrik Diedesheim (MFD) und ihrer Nachfolgeunternehmen hat es schon einige Neuanfänge gegeben. Zuletzt im Juni 2019, als abermals ein neuer Investor den schwer angeschlagenen Betrieb im Mosbacher Ortsteil übernahm und damit die drohende Schließung des Werks abgewendet wurde.

Ein Jahr nach dem nächsten Neuanfang – genauer zum 1.6.2020 – hat der chinesische Investor und Eigentümer der Hüller Hille GmbH, die Unternehmensgruppe "Visionmax", nun Rolf Schmidt zum Geschäftsführer des Diedesheimer Traditionsbetriebs ernannt. In einer Grußbotschaft verdeutlichte Vincent Zhang, Vorsitzender der Visionmax-Geschäftsführung, dass der 1. Juni für Hüller Hille ein markantes Datum sei. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte Zhang nicht persönlich an der Mitarbeiter-Information am 2. Juni zugegen sein.

Alter Bekannter: Rolf Schmidt kehrt als Geschäftsführer zu Hüller Hille zurück.

Die Botschaft kam aber auch per Video an: So habe sich Visionmax genau vor einem Jahr mit Insolvenzverwalter Marcus Winkler darauf geeinigt, die Zuse Hüller-Hille Werkzeugmaschinen GmbH aus der Insolvenz zu lösen und in die neue Hüller Hille GmbH zu überführen. Mit der Bestellung des neuen Geschäftsführers sieht man nun den nächsten Schritt nach vorn gemacht: Rolf Schmidt habe sich als der geeigneteste Bewerber erwiesen – er ist in der Region beheimatet und kenne den Betrieb sehr gut.

Hintergrund IG Metall kämpft in Mosbach für höhere Gehälter Von Matthias Kros und Heiko Schattauer Mosbach. Rund ein Jahr nach der Übernahme des Mosbacher Werkzeugmaschinenbauers Zuse Hüller Hille durch die chinesische Visionmax Germany GmbH hofft die IG Metall Heidelberg auf eine schrittweise Anpassung der Löhne an das Tarifniveau. Man werde dabei "mit Augenmaß" vorgehen, [+] Lesen Sie mehr IG Metall kämpft in Mosbach für höhere Gehälter Von Matthias Kros und Heiko Schattauer Mosbach. Rund ein Jahr nach der Übernahme des Mosbacher Werkzeugmaschinenbauers Zuse Hüller Hille durch die chinesische Visionmax Germany GmbH hofft die IG Metall Heidelberg auf eine schrittweise Anpassung der Löhne an das Tarifniveau. Man werde dabei "mit Augenmaß" vorgehen, versprach Gewerkschaftssekretär Thomas Bohlender am Montag. Betriebsrat und Belegschaft seien sehr engagiert und würden notfalls darum kämpfen. Bis Ende des Jahres gilt bei dem Mosbacher Unternehmen noch ein kürzlich unterzeichneter Sanierungstarifvertrag, der laut IG Metall Entgelte vorsieht, die gut zwölf Prozent unter dem Tarifniveau liegen. Der Traditionsbetrieb Zuse Hüller Hille, der lange Zeit zum ThyssenKrupp-Konzern gehörte, hatte Anfang April vergangenen Jahres Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und wurde anschließend nach einigem Hin und Her von den Chinesen übernommen, die ein großes Potenzial auf dem asiatischen Markt versprachen. Derzeit kämpfen die Mosbacher, wie viele andere Unternehmen auch, mit der Corona-Krise. Etwa die Hälfte der rund 150 Mitarbeiter ist derzeit in Kurzarbeit. "Die Belegschaft braucht endlich Konstanz", sagte Bohlender. Doch die wollte der neue Geschäftsführer, der seit Anfang Juni im Amt ist, noch nicht versprechen. Ein "Weiter so wie bisher" könne es jedenfalls nicht geben sagte er vor der Belegschaft. Hüller Hille sei kein Konzernteil mehr, sondern ein kleiner, mittelständischer Betrieb. "Und da gehen die Uhren bekanntlich anders", so Schmidt. "Alte, lieb gewonnene Zöpfe müssen abgeschnitten werden". Gegenüber der RNZ räumte er ein, dass "die Auftragslage natürlich besser sein" könne. Zuletzt bei den Kunden verloren gegangenes Vertrauen müsse erst wieder zurück erkämpft werden – und dass unter den durch die Corona-Pandemie erschwerten Bedingungen.

Schmidt startete 1986 als erster Trainee bei der damals zum Thyssen-Konzern gehörenden Maschinenfabrik Diedesheim seine berufliche Laufbahn. Über die Positionen des Montage-, Produktions- und Werkleiters wurde er 2004 Geschäftsführer bei der MAG Hüller Hille GmbH. Der Thyssenkrupp-Konzern hatte mittlerweile seine Maschinenbausparte an den späteren MAG-Konzern verkauft. 2011 verließ Rolf Schmidt das Unternehmen und ging als Geschäftsführer zum Maschinenbauer Makino.

In einer ersten Analyse machte Schmidt bei seiner Vorstellung im Rahmen der Mitarbeiter-Information der Belegschaft klar, dass es ein "Weiter so wie bisher" nicht geben könne und werde. Hüller Hille sei kein Konzernbetrieb mehr, sondern ein kleiner, mittelständischer Betrieb. "Und da gehen die Uhren bekanntlich anders", so Schmidt weiter. "Alte, lieb gewonnene Zöpfe müssen abgeschnitten werden" und die heutige Belegschaft von nur noch 150 Mitarbeitern (gegenüber 650 bei Schmidts Start im Jahr 1986) müsse nun noch näher zusammenrücken. Denn die immer noch andauernde Sanierungsphase schaffe man eben nur gemeinsam. Erklärtes Ziel sei es, im nächsten Jahr keinen Verlust zu realisieren. Und das sei im Rahmen des weltweiten Wirtschaftsabschwungs aufgrund der Corona-Pandemie bereits eine sehr große Herausforderung.

Auf RNZ-Nachfrage schildert der neue Geschäftsführer, warum man trotz neuer Hürden (durch Corona) zuversichtlich ist, das Unternehmen stabilisieren zu können. "Die Auftragslage könnte natürlich besser sein", räumt Schmidt ein, dass man sich bei manchen Kunden zuletzt verloren gegangenes Vertrauen erst wieder zurück erkämpfen und die Branche insgesamt durch die Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen arbeiten müsse. Schmidt berichtet aber auch: "Es gab in der Tat langjährige, treue Kunden, die nur darauf gewartet hatten, dass die Marke, die Produkte Hüller Hille die Insolvenz überleben, um uns dann Aufträge zu erteilen."

Die Firma Kessler in Abtsgemünd (Produzent von Achsen, Getrieben und Radantrieben für Fahrzeuge im Hochlastbereich wie zum Beispiel Radlader) etwa habe in Diedesheim einen Auftrag über sechs Bearbeitungszentren NBH 630 hinterlassen. "Diese sechs Maschinen trugen im Wesentlichen zur Grundauslastung bei, da sie über einen Zeitraum von sechs Monaten geliefert werden konnten", erklärt der neue Geschäftsführer. Die erste Maschine sei Ende 2019 geliefert worden, nun stünden noch zwei Maschinen zur Auslieferung an. Auch die Firma SEW (Hersteller von Antriebstechnik mit Sitz in Bruchsal) baue schon immer auf Hüller- Hille-Zentren. Durch die Konzernstruktur sei hier aber "sehr genau" die finanzielle Basis von Hüller Hille/Visionmax hinterleuchtet worden, ehe letztlich ein Auftrag für eine Maschine für das SEW-Werk in Frankreich erteilt wurde.

Schmidt berichtet weiter von vier (neuen) chinesischen Kunden – "hier ist natürlich auch die Nähe des neuen Eigners Visionmax von Vorteil" – und einem Auftragsbestand von insgesamt 14 Maschinen. In Russland habe man zudem jüngst eine Ausschreibung gewonnen, die nun die Lieferung "unseres größten Bearbeitungszentrums NBH 1200" (Schmidt) für eine Firma aus der Energiewirtschaft nach sich ziehe.

Auch in der Struktur des Unternehmens tut sich offenbar wieder etwas: "In dieser sicherlich nicht einfachen Situation kommen wieder Mitarbeiter zurück zu Hüller Hille, die vor einem Jahr aus finanziellen Gründen frühzeitig den Arbeitsplatz gewechselt haben", erklärt Rolf Schmidt gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Im September 2020 stelle man gleich elf neue Auszubildende ein. Schmidts Lob gilt in diesem Zusammenhang all jenen im Betrieb, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Ausbildungsabteilung nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen ist. "Solide Ausbildung ist der Grundstein für das Fortbestehen des Unternehmens", ist sich der neue Geschäftsführer sicher.

Um den Fortbestand des Unternehmens dauerhaft zu sichern, braucht es neben weiteren Aufträgen nun natürlich auch Beständigkeit und Verlässlichkeit. Und eine schnelle Erholung des Marktes und der Branche. Aktuell sind etwa 75 Prozent der 150 Mitarbeiter bei Hüller Hille in Kurzarbeit. Die Herausforderung für den Traditionsbetrieb an der Diedesheimer Steige sind also nach wie vor groß. Mit großer Zuversicht und verstärktem Miteinander will man sie dennoch meistern.