Von Caspar Oesterreich

Limbach. Konzerte in Hamburg, Düsseldorf, Halle und Heilbronn – um nur einige zu nennen: "Eigentlich hätte 2020 ein Mega-Jahr für mich werden sollen", erzählt Patrick Noe. Doch dann kam Corona und mit dem Virus die Absagen, berichtet der Limbacher Musiker. "Von heute auf morgen fiel alles flach." Auf einmal plagten den sonst so lebensfrohen Sänger Zukunftsängste. Auch, weil er in seinem Vertriebsjob – Musik macht er zwar leidenschaftlich aber nur nebenberuflich – in Kurzarbeit musste. "Ich bin gefühlt in ein tiefes dunkles Loch gefallen und ständig ging mir die Frage ,Wie geht es jetzt weiter?’ im Kopf herum", berichtet der zweifache Vater.

Lange konnte er die viele (unfreiwillige) Freizeit nicht genießen. Doch nach ein paar Wochen kam ihm die Erkenntnis, dass Trübsal blasen nichts bringt: "Dafür ist das Leben viel zu kurz, mit Wehmut kommt man nicht weiter." Diesen Gedanken hielt Noe fest, setzte sich hin und schrieb einen Song, der die kleinen aber doch so bedeutenden Momente in der sich scheinbar immer schneller drehenden Welt betont. "Das Leben ist jetzt" heißt seine neue Single.

"Es war ein ganz anderes Arbeiten als bei meinen bisherigen Songs", erzählt Noe im Gespräch mit der RNZ. "Normalerweise sitzt man gemeinsam im Studio, spielt sich den Ball hin und her und feilt zusammen am perfekten Klang." Doch das sei diesmal nicht möglich gewesen. Selbst das Musikvideo entstand bei Noe zu Hause. Nur übers Telefon und per Videokonferenzen konnten sich die Musiker untereinander abstimmen. Dem kreativen Prozess habe das aber zum Glück nicht geschadet – "es hat einfach nur alles etwas länger gedauert", berichtet der Sänger aus Limbach.

Und er hat recht. Das Lied macht Spaß, erzeugt gute Laune beim Hören und regt gleichzeitig zum Nachdenken an. "Tiktok, frag dich doch mal, lebst du für diesen Tag? Die Zeit verfliegt im Sturm, tiktok schlägt deine Uhr", singt Noe. "Das Leben ist jetzt" ist ein popstarker Appell, jeden Moment in all seinen Zügen auszukosten – immer, jederzeit, jetzt: "Lass los, was gestern war, was zählt ist dieser Tag! Das Leben ist jetzt, jeder Tag ist ein Fest, vergiss mal den Rest."

Dabei müssten es keine großen Momente sein: "Es reicht schon ein gemeinsames Abendessen, ein Ausflug mit Freunden oder besinnliche Zweisamkeit in welcher Form auch immer", sagt Noe. Manchmal seien es eben auch die kleinen Dinge im Leben, an die man sich gerne erinnere, die einem Kraft geben – gerade in solchen Zeit wie der aktuellen. "Gleichzeitig sollte man sich immer die Frage stellen, ob der Ärger im Alltag über dies oder jenes wirklich nötig ist, oder es die Aufregung überhaupt nicht wert ist."

Als Beispiel nennt der Interpret die aktuelle Diskussion über Weihnachtsbesuche: Im vergangenen Jahr seien die sozialen Medien voll von Kommentaren über den Stress an den Feiertagen und die Unlust, die Verwandten zu besuchen oder zu bewirten, gewesen: "Und heute posten sie genau das Gegenteil. Das ist doch skurril", sagt Noe.

Für die Künstlerbranche sei es gerade "echt schwer", betont der Musiker. Dabei sei die Kunst, die Musik gerade jetzt so wichtig, "weil sie die Stimmung aufhellt, ablenken kann und einfach zur Gemeinschaft dazugehört." Aber niemand sei an der Pandemie und ihren Auswirkungen schuld. Vielmehr sei die Gesellschaft jetzt gefordert, der Krise gemeinsam entgegenzutreten. Der "Hallo! Hallo!"-Chor im Song könne einerseits als Hilferuf verstanden werden, "aber auch als freundlicher Zuruf, der sich an all die vielen Menschen richtet, die jetzt gerade Distanz wahren und sich einsam, unverstanden fühlen".

Für Patrick Noe endet 2020 besser, als er es zu Jahresanfang noch gedacht hätte. Er brachte nicht nur seine neue Single auf den Markt, sondern wurde auch von der gemeinnützigen "Initiative Musik" der Bundesregierung für eine Förderung ausgewählt. Für die Promotion seiner geplanten EP und die Produktion weiterer Songs will er das Geld verwenden. Und gerade erst bot BMG dem Musiker aus Limbach einen Autorenexklusiv-Vertrag an. "Egal wie düster es manchmal aussieht – es kann sich auch alles wieder zum Guten wenden", sagt Noe.

Info: Das Musikvideo kann unter youtube.com/watch?v=Q9tie-jmcps abgerufen werden.