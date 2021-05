Neckarzimmern. (cao) Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Kleinbaggers am Dienstagnachmittag in Neckarzimmern: Als er nach getaner Arbeit in einem Garten in der Herrengasse mit seinem Kettenfahrzeug eine Rampe herunterfahren wollte, kippte das Fahrzeug um.

"Er konnte im letzten Moment noch abspringen und blieb unverletzt", erklärte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neckarzimmer im Gespräch mit der RNZ. Wahrscheinlich sei die Rampe aufgrund des vorherigen Regens zu rutschig gewesen, hieß es von der Polizei zur Unfallursache.

Während die zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr vor allem damit beschäftigt waren, ausgelaufenes Öl und Diesel zu beseitigen, musste schweres Gerät anrücken, um den Kleinbagger wieder aufzurichten.