Von Ursula Brinkmann

Neckartal/Odenwald. Hymenoptera und Lumbricus terrestris sind zwei bemerkenswerte Wesen. Und das nicht nur, weil Wildbiene und Regenwurm in "Fräulein Brehms Tierleben" je ein Soloauftritt bei der Auftaktveranstaltung "Blühender Naturpark" in der Festhalle in Aglasterhausen beschert wurde. 2019 geht das Wildblumenwiesenprojekt des Naturparks Neckartal-Odenwald in die zweite Runde.

Über die Anlage von Wildblumenwiesen mit regionalem, mehrjährigem Saatgut sollen neue Lebensräume mit einem breiten Nahrungsangebot für Bienen, Hummeln und Co. geschaffen werden. Die vom Landwirtschaftsministerium mit 370.000 Euro geförderte landesweite Kampagne will die heimische Biodiversität stärken und wird in allen sieben Naturparken Baden-Württembergs umgesetzt.

Der nördlichste ist der Naturpark Neckar-Odenwald und umfasst 152.000 Hektar. Im vergangenen Jahr konnten mehr als fünf Hektar von Aglasterhausen bis Götzingen eingesät werden. Da die Kampagne auch und ganz besonders im Blick hat, Verständnis für die Bedeutung blütensuchender Insekten zu schaffen, waren kommunale Kindergärten und Schulen einbezogen.

"Es war ein wildes Treiben", beschrieb Michaela Kahl durchaus zweideutig die Säaktionen zwischen August und Oktober, an denen teils mehr als 100 Kinder teilnahmen. Kahl ist im hiesigen Naturpark für Projektmanagement und Fördersachbearbeitung zuständig. Der Verein unterstützt interessierte Flächeninhaber in Form von Seminaren rund um das Thema Bodenvorbereitung, Aussaat und Pflege, koordiniert das Projekt und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. "Zertifiziertes regionales Saatgut kann über uns bezogen werden", erklärt sie.

Ihre Kollegin Lilli Wahli vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, die auch auf Landesebene agiert, stellte rund 90 Zuhörern in der Festhalle das Projekt und die Gründe, die es auslösten, vor: "Der Insektenschwund kam 2017 ins allgemeine Bewusstsein, als publik wurde, dass in den davor liegenden 27 Jahren die totale Biomasse an fliegenden Insekten um 75 Prozent zurückgegangen ist. Doch das dauert schon länger an." Hymenoptera als brummende und summende Hautflügler haben es schwer in einer Welt, in der ihre Lebensräume immer kleiner und zertrennter werden. Weshalb es durch die Aktion der Naturparke zu vielen vernetzten Flächen kommen soll, in denen auch Schmetterlinge und Käfer, Vögel und Nager ihre Futterquellen und Rückzugsorte finden.

Die ökologische und optische Aufwertung von Flächen hat seinen Niederschlag im vergangenen Jahr auch in Aglasterhausen gefunden. "Eine tolle Idee und wunderbare Aktion", fand Bürgermeisterin Sabine Schweiger und schaute dabei selbstkritisch auf die 55 Jahre seit ihrer Geburt zurück. Was unsere Generation seit 1964 geschafft hat, das geht nicht. Wir haben nur eine Erde." Weshalb man im Kleinen Odenwald 2019 für das Thema Blühflächen weiter werben will - mit Samentütchen für jeden Bürger. Denn so funktioniert es.

Jeder Quadratmeter zählt, und mitmachen kann jeder: Privatleute, Unternehmen, Vereine, Kirchen, Kommunen, Landwirte. Letztere hatten im hiesigen Naturpark den größten Anteil an den neu erblühenden Flächen für mehr Artenvielfalt. Lukas Schäfer war als Mittler seitens des Infodienstes Landwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises für das Blühprojekt einer der Gäste der Auftaktveranstaltung.

Wie und wo die Anlage naturnaher Wildblumenwiesen konkret angepackt werden kann, stellte die Biologin Gabriele Baier aus Mannheim vor und machte mit Nahaufnahmen von ebenso faszinierenden Insekten wie Blüten Lust darauf. Als sie jedoch allzu viel über die Wildbienen preisgab, fuhr Fräulein Brehm dazwischen, denn über Hymenoptera wollte doch sie plaudern! Hinter Fräulein Brehm verbirgt sich eine Stiftung sowie die Autorin und Regisseurin Barbara Geiger, die das "einzige wissenschaftliche Theater der Welt für heimische bedrohte Tierarten" betreiben.

Geiger verstand es, tierische Einblicke der besonderen Art zu ermöglichen, im Falle des Regenwurms auch tiefgründige und Respekt verschaffende. Vom "König der Tiere", der aus Stroh Gold mache, ein erstaunlicher Feinschmecker sei, fünf Paar Herzen, aber keine Lunge habe und aus dem ganzen Körper uriniere. Kurzum: "Ein wertvoller Weltverbesserer!" Derart animiert, war der Schritt zur Weltverbesserung mittels wild blühender Wiesen schon ein wenig leichter geworden…