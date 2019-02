Ist der gesichtete Wolf tot? Die Nachricht über den möglichen Tod löste neue Diskussionen im Netz aus. Möglicherweise handelt es sich auch um einen aus einem Tierpark in Nordhessen ausgebrochenen Wolf. Foto: dpa

Region Mosbach. (dore) Auch Tage nach der bestätigten Sichtung zwischen Neckargerach und Binau ist der Wolf großes Gesprächsthema. Möglicherweise lebt das Tier nun schon gar nicht mehr. Diese Nachricht löste zum Teil heftige Diskussionen im Netz aus.

Zwar zeigen sich die meisten RNZ-Facebook-Nutzer traurig: "Nein!" oder "schade", war von vielen zu lesen. Es gab jedoch auch Nutzer, die sich freuten: "Hoffentlich", lautete ein Kommentar. Der Userin schlug wiederum von anderen Nutzern starke Kritik entgegen: "Traurig" und "niveaulos" fand das beispielsweise ein User.

Der Polizei war Montagnacht gegen 23 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Öhringen und Neuenstein im Hohenlohekreis von einem Autofahrer ein großes totes Tier auf der Fahrbahn gemeldet worden, der Kadaver war einem Wolf offenbar sehr ähnlich.

Wie ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises in Nordhessen nun am Mittwoch der dpa sagte, könnte es sich bei dem überfahrenen Vierbeiner um einen vermissten Wolf aus dem Wildpark Knüll handeln. Dort waren am 18. Januar zwei Wölfe aus dem Gehege ausgebrochen. Einer wurde aus Sicherheitsgründen im frei zugänglichen Teil des Parks erschossen, dem zweiten gelang die Flucht.

Es steht jedoch immer noch nicht zweifelsfrei fest, ob es sich bei dem "großen toten Tier" überhaupt um einen bzw. tatsächlich um den im Neckar-Odenwald-Kreis gesichteten Wolf handelt. Ob das Wildtier ein Wolf war, soll das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin nun klären.

Außerdem werden die DNA-Spuren des Tieres vom Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt untersucht. Die Experten vergleichen Spuren des toten Vierbeiners mit dem hinterlegten Erbgut des ausgebrochenen Wolfes. Bis Ergebnisse feststehen, dürfte es einige Wochen dauern, teilte das Umweltministerium auf RNZ-Nachfrage mit.