Von Stephanie Kern

Neckargerach. Wenn Peter Kirchesch aus seinem Wohnzimmer sieht, fällt sein Blick unweigerlich auf die Minneburg. Das Wohnzimmer ist in Neckargerach, die Minneburg steht in Neckarkatzenbach, seit 1973 Ortsteil von Neunkirchen. Durch die exponierte Lage der Burgruine ist sie von Neckargerach und Guttenbach aus gesehen, ein wahrer Blickfang.

"Obwohl die Burg dem Land Baden-Württemberg gehört, betrachten wir die ,Minneburg’ als Wahrzeichen", sagt Peter Kirchesch. Er muss es wissen. Als Kind war die Minneburg für ihn ein großer Abenteuerspielplatz. Später, in seinem Erwachsenenleben, faszinierte die zerstörte Burg ihn so sehr, dass er Nachforschungen über sie anstellte, einen Artikel im Heimatkalender der RNZ "Unser Land" zusammen mit Dietmar Hellman veröffentlichte.

Peter Kirchesch fasziniert die Burg seit seiner Kindheit und bis heute. Foto: Stephanie Kern

Peter Kirchesch berichtet, dass zu seinen jugendlichen Abenteuerspielplätzen neben Seebach und Neckar die umliegenden Wälder und damit auch die Minneburg gehörten. "Wir haben hier als Kinder gespielt", erzählt das Nachkriegskind Kirchesch beim Spaziergang rund um die Ruine. "Vor allem haben wir nachgesehen, ob die Amerikaner in unseren Wäldern auch hier um die Minneburg etwas vergraben haben." Mit etwas meint Kirchesch Pakete mit Lebensmitteln. Denn im Nachkriegsdeutschland waren Lebensmittel wertvolles Gut. Später wurde sein Vater Bürgermeister, noch viel später er selbst. Die Zeit hier oben hat Kirchesch trotzdem nicht vergessen.

Vielleicht fühlt er sich deshalb der Minneburg so verbunden, weil sie das einfache Leben der Gründerzeit widerspiegelt. Die Familie von Habern bekam die Burg im Jahre 1518 (oder 1521, ganz genau weiß man das nicht) als Erblehen. Wilhelm von Habern baute die Burg um. Er ließ einen repräsentativen Palas errichten und erweiterte die Burg um die mächtige Befestigungsanlage mit Wehrtürmen sowie die Vorburg. "Das war im Prinzip ein einfaches Leben", meint Peter Kirchesch. Obwohl die von Haberns sicher Diener hatten und gut versorgt wurden. Es wurde aber auch viel gekämpft um und auf der Burg. Zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg. 1622 wurde die zuvor belagerte und inzwischen teilweise zerstörte Burg aufgegeben. "Da wurden die Kanonenkugeln von Bad Wimpfen her gebracht und durch den Wald transportiert", berichtet Kirchesch. Wer einmal den Weg zur Burg durch den Wald angetreten hat, der weiß, wie beschwerlich er schon mit einem Rucksack ist. Wie intensiv die Burg dann verteidigt wurde, weiß Kirchesch nicht. Sie gehörte damals der Kurpfalz.

Auch aus der Luft ist die Minneburg ein absoluter Blickfang. Foto: Thomas Kottal

Es sind aber nicht nur die Geschichten, die sich um die Burg ranken, die den Heimatliebhaber , Bürgermeister a. D. und Neckargeracher faszinieren. "Diese Wuchtigkeit, diese Dominanz der Burg – und das Wissen, wie sie damals mit geringen Mitteln erbaut wurde, das fasziniert mich", sagt Kirchesch. Damals, das war wohl im 12. Jahrhundert. "Und dann der Blick von oben. Man hat das ganze Tal vor sich." Das hat sich in mehr als 800 Jahren nicht geändert.

Namensgeberin der Burg ist laut einer Sage Minna von Horneck. Sie sollte mit dem Grafen von Schwarzenberg verheiratet werden, flüchtete sich davor jedoch in eine Höhle in der Nähe der heutigen Minneburg. Denn sie liebte den armen Ritter Edelmut von Ehrenberg und wartete auf dessen Heimkehr von einem Kreuzzug. Als dieser tatsächlich zurückkehrte, lag Minna jedoch bereits im Sterben. Am Totenbett soll er die Errichtung einer Burg versprochen und dieser zum Gedenken an die große Liebe der beiden den Namen Minneburg gegeben haben. Der Name verweist aber nicht auf den Namen der Geliebten, sondern die Liebe. Denn im mittelhochdeutschen bedeutet "minne" genau das, Liebe.

Bis heute ist die "minne" erhalten geblieben. "Die Neckargeracher lieben die Minneburg, auch wenn sie ihnen nicht gehört", meint Peter Kirchesch. Trotzdem gibt es die "Minneburgbrücke", die "Minneburgschule" und eine Minneburgstraße in Neckargerach. Der letzte Nachkomme der Familie von Habern ist im Ortsteil Guttenbach beerdigt. "Obwohl sie uns nicht gehört, wird sie geliebt, weil sie den Ort prägt."

Den repräsentativen Palas ließ Wilhelm von Habern errichten. Foto: Stephanie Kern

Es sind nicht nur schöne Geschichten, die mit der Burg verbunden werden. Rüdiger Lenz berichtete im Heimatkalender "Unser Land" über den Tod einer Gefangenen auf der Minneburg. Vermutlich im Winter 1636/37 starb dort eine Frau, die im Turm gefangen gehalten wurde. "Während der Dienstzeit des Kellers Julius Cesar Lättua, der für den bayerischen Kurfürsten hauptsächlich fiskalische Aufgaben erfüllte, wurde eine nicht namentlich bekannte Frau auf der Minneburg in einem Turm festgesetzt. Der Zentknecht der Reichartshausener Zent misshandelte sie, da sie ihn bestohlen hatte und das Vergehen abstritt", so Lenz’ Ausführungen. Drei Tage lang bekam sie wohl nichts zu essen und verstarb.

Und dann gab es noch den Einsiedler Andreas Hilberle, der im frühen 19. Jahrhundert auf der (schon zerstörten) Burg ein karges Leben lebte. "Er war introvertiert", berichtet Peter Kirchesch das, was er weiß. Aber gleichzeitig war er den Menschen aus dem Tal nahe. "Er war ein Tierfreund, hatte Blumen- und Gemüsebeete angelegt, um sich zu versorgen. Die Leute bestaunten das und kamen regelmäßig zur Burg", gibt Kirchesch das Überlieferte wieder. Der Einsiedler sei aber auch ein Ratgeber für die Menschen aus dem Tal gewesen. Sie haben ihm für seine wohl wertvollen Ratschläge auch Gaben auf der Burg gelassen. Auch dieses Wissen wurde überliefert.

Peter Kirchesch liebt nicht nur die Minneburg. Es gibt auch eine Beschreibung aus dem Jahre 1919, die für ihn bis heute die treffendste ist. Eine Beschreibung, die die Liebe zur Minneburg in wenigen Sätzen in Worte fasst. Fritz Baumgärtner schrieb: "Komme doch, wenn du sie nicht kennst, komme. Schaue und höre; du wirst es nicht zu bereuen haben. Lass es dir sagen, es ist herrlich da oben. Wer einmal dort war, wer sich einmal von dem Zauber umspinnen ließ, der die Minneburg, das ,Denkmal treuer Liebe’ umgibt, wird sie nicht vergessen."

Jeden Tag beherzigt Peter Kirchesch diese Worte. Schaut aus seinem Wohnzimmer nach oben, über den Neckar hinweg auf die Minneburg. Das Denkmal treuer Liebe. Das Wahrzeichen Neckargerachs, das nicht zu Neckargerach gehört. Die Burg, die das Leben im Tal geprägt hat, die überaus geschätzt wird, ohne dazuzugehören. Der Ort, an dem viele Lebensgeschichten vorbeigingen, an dem sich Liebe zeigt, der Liebe symbolisiert. Wenn er hinauf sieht aus seinem Sessel, kann Peter Kirchesch all das nicht nur sehen, sondern auch fühlen.