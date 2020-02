Informierend war die Polizei auf dem ehemaligen Kasernenareal in Neckarelz schon beim Tag der offenen Tür (September 2019) präsent. Bald will die Polizei auch dauerhaft präsent sein, auf dem Gelände sollen zwei Trainingscenter eingerichtet werden. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Neckarelz/Heilbronn. Die eigentliche Konversion ist seit der Entwidmung der ehemaligen Neckartalkaserne ja schon längst abgeschlossen. Die Entwicklung des weitläufigen Areals am Hardberg über Neckarelz ist aber nach wie vor im Gange. Das Mosbacher Entsorgungsunternehmen Inast hat die Liegenschaft vom Bund übernommen und einen Großteil des Betriebs hierher verlagert, der Bundesverband Rettungshunde (BRH) parallel das Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) eingerichtet, das außergewöhnliche Einsatzszenarien für Helfer verschiedenster Organisationen bietet. Bei den "Rescue Days" im Herbst 2019 etwa übten mehr als 800 Feuerwehrleute aus der ganzen Welt auf dem ehemaligen Kasernenareal. Nun zieht es auch die Polizei auf den Hardberg.

"Auf dem Gelände des TCRH soll das Zentrale Trainingszentrum der Polizei Baden-Württemberg (ZTZ) eingerichtet werden", bestätigt Renato Gigliotti aus der Pressestelle des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration auf Nachfrage der RNZ. Schwerpunktmäßig wolle man dort künftig "besondere Einsatzlagen" trainieren. "Darüber hinaus soll in Neckarelz das nördliche Einsatztrainingszentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn eingerichtet werden", ergänzt Gigliotti.

Die ersten Baumaßnahmen beziehungsweise die Arbeiten an den ersten Trainingseinrichtungen seien bereits abgeschlossen, heißt es aus dem Ministerium weiter. Die Fertigstellung der für das Training erforderlichen weiteren Gebäude und Einrichtungen sei für Sommer 2020 geplant. "Ab diesem Zeitpunkt soll dann auch mit den ersten Trainings begonnen werden", sagt Pressesprecher Renato Gigliotti. In den beiden ersten Realisierungsstufen habe man in Kooperation mit den Verantwortlichen des TCRH die Trainingsbereiche, Büros und Sonderflächen für das Zentrale Trainingszentrum ertüchtigt.

Dafür werden zum Gutteil Bestandsgebäude genutzt und umgebaut, wie Jürgen Schart vom Bundesverband Rettungshunde erklärt. Unter anderem werde von der Polizei das alte Sportgelände für Einsatzlagentrainings genutzt, auf dem ehemaligen Fußballfeld beispielsweise werde dafür eine Art Containerstadt erstellt, in der Halle In-House-Szenarien für Übungszwecke eingerichtet.

Auch ein spezielles Tauchbecken zählt zu den Trainingseinrichtungen auf dem ehemaligen Kasernenareal. Foto: Schattauer

Für Trainingszentren bringen sich beide Seiten – Polizei und TCRH (BRH) – kräftig ein: "Seitens der Landespolizei werden am Standort rund vier Millionen Euro für Aufbau und technische Ausstattung investiert", erklärt dazu Renato Gigliotti, Jürgen Schart nennt rund 6,5 Millionen als zusätzliche Investitionssumme, die in Umbau/Ertüchtigung der Infrastruktur vor Ort fließen. Ertüchtigt hat man auch schon ein spezielles Tauchbecken, das unter anderem von Polizei und Wasserschutzpolizei genutzt werden soll. Die offizielle Inbetriebnahme stehe hier in Kürze an, wie Jürgen Schart berichtet, aktuell werde die Anlage noch getestet.

"Die Aus- und Fortbildungskonzepte der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, an die das ZTZ organisatorisch angegliedert ist, sehen im Vollbetrieb vor, dass wochentags regelmäßig parallel bis zu 60 Polizeibeamte aus- bzw. fortgebildet werden können", erklärt Renato Gigliotti in Bezug auf das künftige Trainingsaufkommen unter Regie der Landespolizei in Mosbach.

Bis das PP Heilbronn den Trainingsbetrieb auf dem ehemaligen Kasernenareal aufnimmt, wird es derweil noch ein wenig länger dauern: "Die Trainingsbereiche für ein Einsatztrainingszentrum (ETZ) des Polizeipräsidiums Heilbronn werden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert", sagt Pressesprecher Gigliotti. Aktuell gehe man von einer Fertigstellung dieser Flächen nicht vor den Jahren 2023/24 aus.

Für Jürgen Schart ist die "Ansiedlung" der Polizei auf dem Trainingsareal in Neckarelz "sehr erfeulich". Zumal Teile der Einrichtungen auch von anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen (am Wochenende) mit genutzt werden könnten. Und man genau genommen auf dem Hardberg künftig einen weiteren Hochschulstandort (den der Polizei-Hochschule BW nämlich) habe.