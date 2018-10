Neckarelz. Von Neckarelz nach Uruguay: Laura Haas ist bei der kommenden U17-Weltmeisterschaft der Fußball-Juniorinnen mit dabei. Die für die U17 der SpVgg Neckarelz spielende Haas wurde von Bundestrainerin Ulrike Ballweg für die im November anstehende U17-WM in Südamerika nominiert.

Mit einem Tor im letzten Testspiel vor der WM gegen Finnland hatte Laura Haas nochmal Werbung in eigener Sache gemacht. "Ein großer Erfolg für die Jugendabteilung, aber natürlich auch für Laura, die sich auch durch einige kleine ’Weh-Wehchen’ nie unterkriegen ließ und immer an ihren Traum ’WM in Uruguay’ geglaubt hat", so so Dominic Krümpelbeck, Sportlicher Leiter der Jugend in Neckarelz.

Laura spielt als Jahrgang 2001 mit einer Sondergenehmigung des DFB unter lauter jungen Männern in der U17 in der Verbandsliga. "Auch letztes Jahr gehörte sie bereits dem U17-Kader an, doch insbesondere in dieser Saison unter Trainer Carsten Dietrich wurde Laura zu einer wichtigen sportlichen und menschlichen Stütze der Mannschaft", so Krümpelbeck weiter.

Für Carsten Dietrich ist die WM-Teilnahme "eine sensationelle Geschichte". Laura Haas sei in Sachen Einstellung und Professionalität ein Vorbild "und hat es sich mehr als verdient." Das gesamte Trainerteam Dietrich/Kizilyar/Reinmuth drückt dem Talent aus den eigenen Reihen bei der WM nun natürlich besonders die Daumen. Der gesamte Verein sei "unfassbar stolz" auf Laura Haas, berichtet Jugendleiter Norbert Reinmuth.