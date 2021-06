Neckarelz. (zg/stk) Auf dem Messplatz in Neckarelz ist schon seit ein paar Tagen zu sehen, was dort ab heute Abend zu sehen sein wird: Der Messplatz wird zum Kinosaal. "Auch wenn das Autokino eine typisch US-amerikanische Erfindung ist, erfreut sich das Freiluftkino auch bei uns großer Beliebtheit", so die Veranstalter, die ab heute "Kinogenuss und Fußball-Open-Air" versprechen.

In der aktuellen Coronakrise will das Team von "RW Messen und Events" eine willkommene Abwechslung bieten. "Wer sich für einen Abend im Autokino entscheidet, macht dies nicht in erster Linie wegen des Films, sondern um das Gesamtkonzept auf sich wirken zu lassen", ist man überzeugt. Rund 130 Autos haben Platz vor der Großleinwand.

Am heutigen Mittwoch startet das Autokinoerlebnis mit zwei Filmen: "Immer Ärger mit Grandpa" (20.30 Uhr) und "Bad Boys for life" (23 Uhr). Am morgigen Donnerstag laufen " Scooby! Voll verwedelt" (14 Uhr), "Immer Ärger mit Grandpa" (17 Uhr) und "Gott, du kannst ein Arsch sein" (20 Uhr).

Der Kino-Sound wird über UKW direkt ins Auto gesendet, was Hörgenuss mit niedrigen Emissionswerten garantiert und auch die Nachbarn nicht stört. Unter der Woche ist täglich ein Film geplant, am Wochenende können es auch zwei bis vier Vorstellungen am Tag sein. Auch die Fußballfreunde sollen auf ihre Kosten kommen: Es werden alle Deutschlandspiele der diesjährigen Europameisterschaft live übertragen.

Das Kulturamt der Stadt Mosbach unterstützt die Veranstalter organisatorisch, durch die Bereitstellung des Messplatzes, der Toilettenanlagen und der Frequenz für die Übertragung des Tons. "Wir unterstützen die Veranstalter gerne, damit für die Leute auch endlich mal wieder was geboten ist", erklärt Kulturamtsleiterin Christine Funk. Schon länger hat man bei der Stadtverwaltung in Mosbach an einem Autokino gearbeitet, leider hat es sich aber nicht umsetzen lassen. Einerseits, weil viele bewährte Kooperationspartner unter der Coronakrise auch wirtschaftlich zu leiden haben, andererseits, weil sich die Beruhigung des Infektionsgeschehens lange Zeit nicht hat absehen lassen. "Da RW Messen Events bereits im letzten Jahr ein Autokino veranstalten wollte, hat die Stadt dort nachgefragt", so Funk. Denn aktuell ist man beim Kulturamt der Stadtverwaltung auch mit der Organisation des Mosbacher Sommers beschäftigt, der wieder Kultur in die Stadt bringen soll.

Natürlich ist auch das Autokino abhängig von der Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz. Unterstützt werden die Veranstalter auch von der Volksbank Mosbach und weiteren Sponsoren. "Ganz einfach: Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, unsere Heimatregion zu stärken und uns gesellschaftlich zu engagieren", sagt Volksbank-Vorstand Holger Engelhardt. Das tue man einerseits mit Spenden für viele Einrichtungen und Aktionen. Andererseits unterstütze man auch das Autokino, "damit die Menschen wieder etwas haben, das sie unternehmen können", so Engelhardt weiter. Er hat sich auch schon erste Tickets gebucht, wird sich das Autokino am Freitag selbst ansehen.

Das Team von RW Messen und Events fungiert als Veranstalter mit Kooperationspartnern wie Kinostar – zuständig für die Auswahl der Filme. Auch im Autokino darf Kino-Verpflegung nicht fehlen, und so können auch Snacks und Getränke dazu gebucht werden.

Info: Tickets sowie das Programm finden sich im Internet unter www.diginights.com oder auf Facebook.