Von Frank Heuß

Neckarelz. Kaum größer als ein Wohnzimmer ist der Vorplatz des Neckarelzer Marktplatzes, auf dem seit einigen Jahren ein Bücherpavillon steht und der jetzt "Klaus Michael Grüber Platz" heißt. Das "Wohnzimmer" des Namensgebers zu Lebzeiten war die große Bühne des Theaters und der Opernhäuser. Klaus Michael Grüber wurde 1941 als Sohn des evangelischen Ortspfarrers in Neckarelz geboren und starb im Jahr 2008 auf der Insel Belle-Île in Frankreich. Im vergangenen Jahr fand anlässlich seines zehnten Todestags eine Gedenkfeier in seinem Heimatort statt - nun wurde hier ein öffentlicher Platz nach ihm benannt.

Von "einem großen Sohn unserer Stadt" sprach Oberbürgermeister Michael Jann am Samstagvormittag, nachdem zuvor der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim, Martin Bell, rund 20 Gäste zur Einweihung willkommen geheißen hatte. Aus der Familie des in der Fachwelt als "Theaterwunderkünstler" geadelten Klaus Michael Grüber waren seine Geschwister Margret Lausmann-Grüber und Martin Grüber gekommen.

Jann umriss die Karriere des Künstlers, den man mit der Platzbenennung würdigte. Dabei hob er dessen Tätigkeit auf der Berliner Bühne sowie über weite Strecken auf internationalem Parkett hervor. In den Dokumentationen werde Grübers Einstellung als "überzeugter Europäer" deutlich, schloss Jann den Bogen in die heutige Zeit.

Unter Applaus enthüllte der Rathauschef die beiden an dem Bücherpavillon neu angebrachten Schilder, die den Platz nun namentlich ausweisen. Als "internationaler Theater- und Opernregisseur aus Neckarelz" wird Klaus Michael Grüber darauf beschrieben.

Die Hauptrede hielt dessen Bruder Martin Grüber, der ehemalige Oberbürgermeister von Offenburg. Und der knüpfte direkt an Janns Worte an: "Klaus Michael war ein überzeugter Neckarelzer und Europäer", sagte er über seinen Bruder. "In jeder seiner Wohnungen gab es Bilder aus der Heimat", beschrieb er den engen Bezug des Künstlers zum Heimatort: "Neckarelz hat eine bedeutende Rolle in seinem Leben gespielt."

Wegen des Verkehrslärms an der stark befahrenen Heidelberger Straße gerieten einige Passagen von Grübers frei gehaltener Ansprache für die Zuhörer etwas schwer verständlich. Die Botschaft aber wurde deutlich: Die Angehörigen freuen sich über die Würdigung des Lebenswerks von Klaus Michael Grüber. Der Dank dafür galt der Stadt Mosbach, deren Gemeinderat den Beschluss zur Benennung des Platzes einstimmig gefasst hatte und aus dem einige Stadträte bei der Einweihung anwesend waren.

Ebenso richtete sich der Dank an den Heimatverein um dessen erkrankungsbedingt verhinderten Vorsitzenden Werner Pfisterer sowie an den Bürgerverein "Bura" Neckarelz, für den dessen Vorsitzender Dr. Steffen Ritter gekommen war. Die beiden Vereine hatten den Antrag bei der Stadt gemeinsam gestellt und von Kulturamtsleiterin Christine Funk schnell Unterstützung erfahren.

Und nicht zuletzt richtete sich die Danksagung an Dr. Karsten Weber, von dem die Initiative zum Erinnern an den im Ort über lange Zeit nahezu in Vergessenheit geratenen Neckarelzer Künstler auf Weltniveau vor einigen Jahren ausging. Weber selbst war bei der Einweihung musikalisch im Einsatz: Er spielt die Tuba im evangelischen Posaunenchor Neckarelz-Diedesheim, der unter Leitung von Michael Heiss die feierliche Zusammenkunft stimmungsvoll umrahmte. Im Anschluss wurde zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.