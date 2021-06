Schon weit fortgeschritten sind die Umbaumaßnahmen an der Bushaltestelle am Bahnhof in Neckarelz. Foto: schat

Mosbach. (stm/rnz) Barrierefreiheit überall dort, wo es möglich ist – das sieht der 2016 verabschiedete Aktionsplan Inklusion der Stadt Mosbach vor. Es gibt jedoch auch gesetzliche Vorgaben, die es zu erfüllen gilt. Wenn sich dabei die Ziele überschneiden – umso besser. Beim barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ist dies der Fall, denn dies ist Aufgabe der Städte und Gemeinden.

Mosbach hat bereits 2017 begonnen, die ersten Haltestellen umzurüsten. Damit soll den Fahrgästen, insbesondere denen mit einer Mobilitätseinschränkung, der Einstieg in die Busse erleichtert werden. In den Gehweg eingelassene Rillenplatten helfen Blinden und Sehbehinderten, die richtige Einstiegstelle in den Bus zu finden.

"Bei 188 Haltestellen mit 226 Haltepositionen für Busse im Mosbacher Stadtgebiet ist die Stadt vor eine Mammutaufgabe mit hohem finanziellen Aufwand gestellt. Eine Prioritätenliste hilft, diese Aufgabe schrittweise umzusetzen", erklärt Pressesprecherin Meike Wendt. Immerhin 51 Bussteige habe man in den vergangenen drei Jahren bereits umbauen können. Ein weiterer ist in Arbeit: "Aktuell laufen die Bauarbeiten an der Bushaltestelle am Bahnhof Neckarelz unmittelbar vor dem Empfangsgebäude", so Wendt. Dort war bisher nur ein niedriger Bordstein vorhanden, der das Aussteigen nicht gerade erleichterte. Das soll nun mit der rund 86.000 Euro teuren Maßnahme besser werden. Ein Landeszuschuss in Höhe von 75 Prozent der Kosten ist zugesagt.

Nicht umgebaut werden sollen indes die gegenüberliegenden Abfahrtshaltestellen. Diese wurden erst vor rund 15 Jahren neu gebaut, sie weise mit Bordsteinhöhen von rund 16 Zentimetern eine "zumindest ausreichende" Höhe zum Einsteigen in die Busse auf, so die Einschätzung der Verantwortlichen bei der Stadt. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.