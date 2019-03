Neckarburken. (rnz/mare) Kein Aprilscherz: Nächster Abschnitt der Bauarbeiten an der Bundesstraße B27, nächste Vollsperrung. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag mitteilt, geht die Instandsetzung der Fahrbahn zwischen Neckarburken und der Abzweigung zur Landesstraße L525 bei der Eselsbrücke in die nächste Runde. Von Montag, 1. April, bis Freitag, 17. Mai, wird deshalb die B27 zwischen Neckarburken und Mosbach voll gesperrt.

Die Umleitung wird weiträumig verlaufen: Von Mosbach aus wird der Verkehr über die L527 und Sulzbach nach Dallaur umgeleitet. In Richtung Odenwald verläuft die Umleitungsstrecke so: Es geht über die L525 Sattelbach nach Limbach, Mudau oder Buchen.

Von Buchen aus in Richtung Mosbach geht die Umleitung schon am Knoten Waldhausen los. Es geht über Limbach, Muckental und Dallau nach Mosbach. Ab Dallau wird der Verkehr über Sulzbach geleitet.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Für die Bewohner von Neckarburken besteht die Möglichkeit, vom Unterdorf in das Oberdorf beziehungsweise umgekehrt zu gelangen. Für die betroffenen Buslinien gibt es eine Sonderregelung.

Die Instandsetzungsarbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke eine Binderschicht eingebaut. Danach erfolgt die Aufbringung der neuen Deckschicht.

Die Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro werden vom Bund getragen.