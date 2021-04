Zwischen Neunkirchen und Neckarkatzenbach soll die Fahrbahndecke saniert werden. Insgesamt wird im Kreis auf einer Länge von 18 Kilometern und an sechs Stellen in Bundes- und Landesstraßen investiert. Foto: Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/stk) Etwas mehr als 18 Kilometer Bundes- und Landesstraßen sollen in den kommenden Wochen und Monaten im Neckar-Odenwald-Kreis saniert werden; das gab das baden-württembergische Verkehrsministerium mittels Pressemitteilung bekannt. "Um auch weiterhin ein leistungsfähiges Straßennetz sicherzustellen, werden im Jahr 2021 viele Straßenabschnitte sowie Bauwerke umfangreich saniert und die Erhaltungsmittel hierfür effektiv eingesetzt", berichtete Verkehrsminister Winfried Hermann.

Das Land investiert insgesamt rund 150 Millionen Euro in den Erhalt der Landesstraßen. "Die Erhaltung ist ein zentrales Thema der Verkehrspolitik für Baden-Württemberg." Man werde weiter verstärkt in die Erhaltung investieren und Erhalt und Sanierung weiterhin wichtiger als Neu- und Ausbau bewerten. Der Bund stellt für die Erhaltung der Bundesstraßen in Baden-Württemberg in diesem Jahr Investitionsmittel in Höhe von fast 250 Millionen Euro zur Verfügung. Auf dieser Grundlage können im Laufe des Jahres voraussichtlich noch weitere Erhaltungsmaßnahmen im Bundesstraßennetz eingeplant und begonnen werden.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind sechs Maßnahmen geplant: Auf der B 27 sollen in Mosbach die Fahrbahndecke erneuert und die Kreuzung B 27, L 527 und Amthausstraße (bei der Polizei) umgebaut werden (0,5 Kilometer Länge). Zudem soll auf der B 27 / L 523 bei Waldhausen die Fahrbahndecke erneuert werden (4,12 km). Fahrbahndeckenerneuerung steht auch auf der B 292 bei Aglasterhausen – Breitenbronn an (2,16 km) sowie auf der L 526 zwischen Mittel- und Oberschefflenz (0,68 km). Außerdem wird die Fahrbahndecke der L 577 Walldürn – Waldstetten – Bretzingen (9,26 km) saniert; das ist gleichzeitig die größte Maßnahme im Kreisgebiet. Auf der L 633 zwischen Neunkirchen und Neckarkatzenbach wird die Fahrbahndecke auf 1,46 Kilometern saniert.

Landesweit werden Fahrbahndeckensanierungen mit einer Gesamtlänge von rund 437 Kilometern Richtungsfahrbahnen vorgenommen. In diesem Jahr ist an Bundesstraßen die Sanierung von rund 217 Kilometer Fahrbahnen sowie an Landesstraßen die Sanierung von rund 220 Kilometer Fahrbahnen vorgesehen. Zudem sind im Sanierungsprogramm 2021 rund 100 Bauwerkssanierungen enthalten, davon ist allerdings keine im Neckar-Odenwald-Kreis geplant.

Die Maßnahme in Mosbach soll nach Angaben der Stadtverwaltung nach den Sommerferien beginnen. "Momentan werden noch die Planungsunterlagen erstellt, danach muss noch ausgeschrieben werden", erklärt eine Sprecherin der Stadt. Geplant ist eine Verbreiterung der B 27 von der Kistnerstraße bis zur Höhe Polizei, die Stadtwerke Mosbach werden die Wasserleitungen erneuern und Kanalbauarbeiten finden auch statt. Wie lange gesperrt wird, könne noch nicht gesagt werden, da die Planungsphase noch läuft. Im Moment werde mit einer Einbahnregelung geplant.

Die Fahrbahndecke der L 633 zwischen Neckarkatzenbach und Neunkirchen soll auf der kompletten Länge erneuert werden. "Wir sind froh und dankbar, dass die Maßnahme ins Programm genommen wurde", erklärt Neunkirchens Bürgermeister Bernhard Knörzer. Es gehe im Besonderen um die Verbesserung der Griffigkeit der Fahrbahn. Wann es genau losgeht, weiß Knörzer nicht. "Die Baumaßnahme soll aber wohl alsbald starten."

"Die Erhaltung der Bundes- und Landesstraßen bleibt auch im Neckar-Odenwald-Kreis eine wichtige Aufgabe. Ich freue mich, dass in unserem Landkreis sechs Straßenerhaltungsprojekte berücksichtigt werden", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. "Diese Maßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen sind zwingend notwendig und tragen einen wichtigen Teil zur Verkehrssicherheit in unserem Landkreis bei. Trotzdem gibt es immer noch genügend weitere Streckenabschnitte, die längst nicht die Kategorie ,zufriedenstellend’ erreicht haben. Diese Thematik ist auch wichtiger Bestandteil der Koalitionsverhandlungen zur neuen Landesregierung", sagte Peter Hauk abschließend.

Auch der grüne Betreuungsabgeordnete Manfred Kern freut sich über die Mittel, die in den Neckar-Odenwald-Kreis fließen. "Die grün-geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir auch in Zeiten von Corona beibehalten", betont Kern. "Eine schnelle Straßensanierung ist ein Gebot der Vernunft. Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung stecken", ist Kern überzeugt. Die Bagger und Bauarbeiter können nun anrücken. Durch die Erneuerung und die Umbaumaßnahmen würde die Verkehrssicherheit erhöht.