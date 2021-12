Eine Ausbildung in einem etwas exotischeren Beruf zu ergreifen, kann von Vorteil sein. Überhaupt seien Fachkräfte auch in Zukunft stark nachgefragt. Foto: dpa

Von Gabriele Eisner-Just

Neckar-Odenwald-Kreis.Eltern, Lehrer und Jugendliche fragen sich spätestens im letzten Schuljahr vor dem Abschluss: Wie soll es weitergehen? Mit einer weiterführenden Schule oder mit einer praktischen Ausbildung? In dieser Sache möchte das Netzwerk "SchuleWirtschaft" Baden-Württemberg den jungen Menschen und ihren Eltern Entscheidungshilfen an die Hand geben. "90 Minuten geballte Information" versprach die Einladung zu einem Online-Elternabend, zu dem sich fast 100 Interessierte eingewählt hatten.

Mit der Veranstaltung wollte das Netzwerk am Übergang von der Schule zum Beruf eine Lanze für die berufliche Ausbildung brechen. Katharina Stetter von der regionalen Initiative Berufsausbildung, zu der sich 16 Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis zusammengeschlossen haben, zählte mehrere Pluspunkte auf: Neben finanziellen Aspekten fördere eine berufliche Ausbildung die persönliche Entwicklung und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen und stütze den sozialen Aspekt, weil Auszubildende normalerweise einen Arbeitsplatz in der näheren Umgebung haben und damit im gewachsenen Freundeskreis bleiben können. Ihr Kollege Michael Gehrig, ebenfalls Mitarbeiter im Unternehmen Eirich in Hardheim, betonte den Zukunftsaspekt der Berufsausbildungen, denn Fachkräfte werden auch künftig stark nachgefragt.

Zwei Berufe wurden exemplarisch vorgestellt. Wer gerne sieht, was er oder sie geschaffen hat und Interesse am Innenleben von Produktionseinrichtungen hat, so Sandra Schaller vom Unternehmen Procter & Gamble im Braun-Werk Walldürn, für den- oder diejenige sei der Beruf der Industriemechanikerin genau das Richtige. Über den Beruf des Zimmerers berichtete Sibylle Hennrich, die mit ihrem Unternehmen Holzbau Hennrich seit 30 Jahren in der Branche arbeitet und als weibliche Auszubildende im Holzbau noch eine Exotin war.

Dirk Döbel vom Arbeitsamt Tauberfranken, Geschäftsstelle Mosbach, stellte schließlich Exotenberufe wie den Bergbautechnologen, die milchwirtschaftliche Laborantin, die Wasserbauerin und die Fachkraft Fruchtsafttechnik vor. Berufe, die "meist keiner auf dem Schirm hat". 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler, so Döbel, bewerben sich auf 30 Prozent der Ausbildungsplätze. Da könne es klug sein, einen interessanten, eher unbekannten Beruf zu ergreifen und einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Die teilnehmenden Eltern nutzten den Online-Chat, um Fragen zu stellen: Wie alt sollten Praktikanten sein? Können Schülerinnen und Schüler auch normale Schulwochen für Praktika nutzen? Gibt es Unterstützung für schwächere Schüler? Michael Gehrig empfahl Praktika im Alter von 14 Jahren an aufwärts, möglichst in mehreren Bereichen. Die Ausbildungsbetriebe im Neckar-Odenwald-Kreis machen Praktika in den meisten Fällen möglich, auch unter Corona-Bedingungen. Claudia Orth von der Handwerkskammer Mannheim empfahl außerdem Praktika am Übergang von den Schulwochen zu den Ferien.

In den Ausbildungsgängen schließlich, so Stefan Kempf von der IHK Rhein-Neckar, bemühten sich die Betriebe sehr darum, schwächeren Auszubildenden im schulischen Bereich zu helfen, damit sie ihr Berufsziel erreichen. Gerade Hauptschüler würden später oft gute Fachkräfte, so Katharina Stetter, weil sie Schwächen in der Theorie durch gute Arbeitsergebnisse ausgleichen. Deshalb seien die Betriebe gerade bei den gewerblich-technischen Berufen offen für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss.

Marlene Seber vom Arbeitsamt in Buchen betonte die Wichtigkeit der Berufsberatung, sowohl über Online-Module der Arbeitsagentur-Webseite als auch im persönlichen Gespräch. Die Arbeitsagentur informiert nicht nur über Berufe, sondern gibt auch Tipps zu Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und Auswahlverfahren. Online-Angebote gibt es auch von der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer.

Die Eltern haben eine wichtige Aufgabe bei der Berufswahl ihrer Kinder, das war das Fazit aller Referenten. Zum einen orientieren sich die Kinder oft an den Berufen der Eltern. Zum anderen haben die Eltern einen besseren Überblick über Unternehmen in der Region, Berufschancen und vor allem über den Zeitpunkt, um mit den Bewerbungen anzufangen: gleich zu Beginn des letzten Schuljahres.