Immer wieder gibt es in der Region wilde Katzenpopulationen. Viele Tiere landen, wenn sie eingefangen werden, im Tierheim Dallau. Dieses musste aufgrund der Menge der Katzen einen Aufnahmestopp verhängen. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Den Anblick herrenloser und krank aussehender Katzen kennen die meisten hauptsächlich aus dem Urlaub. Doch dieses Problem gibt es nicht nur in weit entfernten Touristenorten - es scheint auch im Neckar-Odenwald-Kreis zu bestehen.

Mitte Juli erhielt das Ordnungsamt Mosbach die Meldung über eine wilde Katzenpopulation im Stadtteil Sattelbach. Vor Ort wurden circa 40 Tiere eingefangen und auf das Tierheim in Dallau sowie private Pflegestellen verteilt. Damit waren die vom Land und den Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises sowie der Stadt Eberbach mitfinanzierten neuen Quarantäneboxen im Katzenhaus des Tierheims erst mal voll, und es folgte ein Aufnahmestopp. Auch waren einige Neuankömmlinge mit dem Parvo-Virus, besser bekannt als "Katzenseuche", infiziert. Eine Erkrankung, die für die Tiere meist tödlich endet.

Doch der Fall in Sattelbach ist im Neckar-Odenwald-Kreis kein Einzelfall. Den Tierheimmitarbeitern sowie ehrenamtlichen Tierschützern sind aus zahlreichen Kommunen Fälle von wilden Katzenpopulationen bekannt. Im Zuge einer Einfangaktion gingen in einer Gemeinde vor rund zwei Jahren 54 Tiere in die Fallen. Viele von ihnen waren schwer krank, die meisten wegen Inzucht.

Bereits 2013 beschloss Baden-Württemberg als erstes Bundesland eine Kastrations- und Registrierungspflicht für Freigänger mit "festem Wohnsitz". Ob diese Pflicht in den einzelnen Kommunen Gesetz wird, bleibt ihnen jedoch selbst überlassen. Bislang hat landesweit erst eine einzige Kommune diese Bestimmung verfügt, ganz im Gegenteil zu Nordrhein-Westfalen und Hessen, die bundesweite Vorreiter bei der Kastrationspflicht sind.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand sind uns keine Fälle in der Auswirkung bekannt, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Daher sehen wir momentan keinen Grund für eine Registrierungs- oder Kastrationspflicht", teilte Thomas Ludwig, Bürgermeister der Gemeinde Seckach und Kreisvorsitzender des Gemeindetages Baden-Württemberg, der RNZ mit.

"Und genau da liegt das Problem. Von den meisten wilden Katzenpopulationen erfahren die Gemeinden nichts. Die Leute melden sich beim Tierheim und bei Tierschutzvereinen", erklärt Miriam Zimmermann, Leiterin des Tierheims Dallau. "Dabei sollten die Meldungen bei Ordnungsbehörden oder Gemeindeverwaltungen gemacht werden. Nur bei besonders umfangreichen Populationen tritt das Tierheim mit der betreffenden Gemeinde in Kontakt."

Schließlich können diese erst einschreiten, wenn tatsächlich Gefahr für die "öffentliche Sicherheit und Ordnung" besteht. Und diese ist, wenn auch nicht immer akut, nicht ganz von der Hand zu weisen. Zwar sind meist nur Katzen von typischen "Katzenkrankheiten" befallen, es gibt jedoch auch so genannte "Zoonosen", das sind Krankheiten, die auch auf den Menschen übertragen werden können.

Dazu gehören Viren und Parasiten - und die seien nicht selten, wie es von Seiten des Tierheims heißt. Übertragen werden die Erreger unter anderem durch den Kot der Tiere, den sie natürlich auch auf privaten Grundstücken absetzen.

Allein 2018 fing die "Tierrettung Odenwald" etwa 420 frei lebende Katzen ein, dieses Jahr bereits über 350. Viele der wilden Katzen werden nach ihrer Kastration wieder ausgesetzt. Sie zu domestizieren, ist schier unmöglich. Die Jungtiere kommen ins Tierheim oder auf Pflegestellen, von wo aus versucht wird, sie weiterzuvermitteln.

Die Kosten der tierärztlichen Behandlung tragen die Tierheime und Vereine. Zuschüsse von den Kommunen bekommt das Tierheim nur bei Fundtieren - Katzen, die zwar bei Menschen leben, aber nicht zugeordnet werden können. Für die wilden Katzen erhielt das Tierheim Dallau 2018 einen Zuschuss von 1500 Euro bei Gesamtkosten von 5000 Euro - nur für Kastrationen, ohne sonstige notwendige Behandlungen der Tiere.

Der Restbetrag wird meist durch Spenden finanziert. Dabei wäre es für jeden Katzenhalter einfach, die Institutionen wenigstens ein bisschen zu entlasten, wenn er dafür sorgen würde, dass sich sein eigenes Tier nicht mehr unkontrolliert fortpflanzen kann. Doch das sehen laut ortsansässigen Tierärzten nicht alle Besitzer ein.

Bei der Kastrationspflicht geht es aber nicht alleine darum, dass sich die Stubentiger nicht mehr vermehren können. Sie könnte auch eine gesetzliche Grundlage dafür sein, dass Tiere, die keinem Menschen zuzuordnen sind, auf Privatgrundstücken aufgegriffen, kastriert und wieder freigelassen werden könnten. Ein Vorschlag für eine solche "kommunale Katzenschutzverordnung" wurde von der Landestierschutzbeauftragten Dr. Julia Stubenbord im vergangenen Jahr erstellt.

Doch um diese Schutzverordnung auf den Weg zu bekommen, ist es unerlässlich, dass die Kommunen davon unterrichtet werden, was vor Ort geschieht. Daher können Tierschützer nur an die Bevölkerung appellieren: "Bitte meldet die wilden Populationen. Denn nur so können Maßnahmen ergriffen werden, die auf lange Sicht das Leid der Tiere mindern."

Zu Besuch bei der Katzenzuflucht in Flinsbach: 2. Vorstand Jürgen Eckert erzählt im Gespräch mit der RNZ, dass die Zuflucht, ein gemeinnütziger Verein, in diesem Jahr bereits 105 streunende Katzen, meistens Jungtiere im Alter von wenigen Wochen, aufgenommen und weitervermittelt habe. Platz hat die Zuflucht für 40 Katzen, "wir könnten aber locker das Doppelte aufnehmen", sagt Eckert, und meint die freilaufenden Katzen in der Region.

Jürgen Eckert hat in der Katzenzuflucht Flinsbach Platz für rund 40 Kätzchen - könnte aber eigentlich die doppelte Anzahl aufnehmen. Die Tiere bleiben so lange dort, bis sie ihr "Kastrationsalter" erreicht haben. Dann werden sie weitervermittelt. Foto: Friedemann Orths

Der "Höhepunkt" sei in den Jahren 2015 und 2016 gewesen, damals hätten er und seine Helfer 323 respektive 209 Kätzchen eingesammelt - und kastrieren lassen, denn das macht die Katzenzuflucht mit allen Tieren. Die Kosten trägt der Verein zum größten Teil selbst, er finanziert sich durch Spenden und Vermittlungsgebühren.

"Stammarzt" ist die Praxis von Dr. Hans-Jörg Finck in Sinsheim, dort kostet eine Grunduntersuchung mit Leukosetest, Tätowierung und Sterilisation für Männchen 120, für Weibchen 150 Euro. "Wir setzen im Jahr rund 14.000 Euro beim Arzt um", sagt Eckert. Finck spende aber als Privatperson jährlich einen größeren Betrag an die Katzenzuflucht.