Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn es um die Entwicklung "seines" Neckar-Odenwald-Kreises geht, kann Landrat Achim Brötel sehr deutlich werden. Vor allem, wenn er die Region benachteiligt, dunkle Wolken am hiesigen Himmel aufziehen sieht. Öffentlich deutlich geworden ist er zuletzt in der Kreistagssitzung in Dallau, im Fokus seiner Kritik stand dabei die Fortschreibung des Regionalplans für die Metropolregion Rhein-Neckar, zu der ja auch der Neckar-Odenwald-Kreis gehört. Im RNZ-Gespräch verdeutlicht Brötel Hinter- und Beweggründe.

Herr Brötel, das Thema Regionalplan treibt Sie schon geraume Zeit um, bei der jüngsten Kreistagssitzung haben Sie erstmals öffentlich mögliche Schattenseiten aufgezeigt. Klare Botschaften, die dann entsprechend auch medial transportiert wurden. Gab es seither Reaktionen?

Da gab es in der Tat eine ganze Reihe an Reaktionen. Vor allem aus dem Kreistag, von Bürgermeistern, aber auch aus der Bürgerschaft und von Zeitungslesern. Allerdings ist mir bei aller Kritik schon auch wichtig, dass klar wird: Die Regionalplanung ist grundsätzlich sinnvoll und gut. Es kann nicht jeder nach Belieben vor sich hinwursteln.

Deshalb macht es schon Sinn, übergeordnet zu planen, zu steuern und die Entwicklung zu begleiten. Nehmen Sie nur das Beispiel der großflächigen Lebensmitteldiscounter. Wenn da keiner draufschauen würde, würden sich benachbarte Kommunen im Zweifel ständig zu überbieten versuchen – mit der absehbaren Folge, dass am Ende dann gar keiner der Märkte überleben kann. Daran kann uns ja auch nicht gelegen sein.

Dann ist doch alles gut.

Der Grundsatz muss heißen: so viel Freiheit vor Ort wie möglich und nur so viel Regionalplanung wie unbedingt nötig. Kritisch wird es deshalb immer dann, wenn der Regionalplan uns nahezu sämtliche planerischen Freiheiten nimmt. Gerade derzeit wird der ländliche Raum doch wieder attraktiv.

Jahrelang hatte es so ausgesehen, als ob die Landflucht praktisch gottgegeben sei. Das kehrt sich aktuell aber wieder um und ist eine riesige Chance, zumal wenn wichtige Parameter wie die Glasfaseranbindung stimmen. Dann kann man das Arbeiten mit dem Leben auf dem Land verbinden. Es kann jetzt aber nicht sein, dass man uns alle diese Chancen durch eine zu strikte Regionalplanung wieder nimmt.

Dazu kommen wir noch. Helfen Sie uns doch aber vorher bitte: Und erklären in kurzen Sätzen, was eigentlich hinter dem gemeinsamen Regionalplan steckt? Wie entsteht der? Wofür ist er gut? Wozu braucht es ihn?

Regionalpläne kennt man in ganz Deutschland. Das ist nichts Neues, sondern ein bewährtes Instrument. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt zwölf Regionen. Jede davon hat auch einen Regionalplan. Für uns zuständig ist der Verband Region Rhein-Neckar, der den meisten eher unter dem Begriff "Metropolregion" bekannt ist.

Die Verbandsverwaltung sitzt in Mannheim. Sie erarbeitet die Entwürfe für die Fortschreibung des Regionalplans. Hauptorgan und deshalb später auch für den Beschluss darüber zuständig ist aber die Verbandsversammlung, die meist drei- bis viermal im Jahr tagt. Derzeit besteht die Verbandsversammlung aus 96 Mitgliedern. Gerade sechs davon kommen allerdings aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Und wie ist der aktuelle Stand dieser Beratungen über die Fortschreibung des Regionalplans?

Nach der Offenlage hat es offenbar eine wahre Flut von Stellungnahmen gegeben. Die Rede ist von mehreren Hundert. Zwei davon stammen von uns. Wir haben uns einmal als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde geäußert, dann aber ganz bewusst auch eine Stellungnahme aus kreiskommunaler Sicht abgegeben, weil es dabei ja um zentrale Fragen unserer Weiterentwicklung geht.

Diese Stellungnahmen werden jetzt zunächst von der Verbandsverwaltung in Mannheim ausgewertet und geprüft und sollen dann in die Fortschreibung einfließen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass es dann zunächst noch zu einer zweiten Offenlage kommen wird. Dann beginnt das Spiel sozusagen also (fast) noch einmal von vorne. Ich denke, dass mit dieser zweiten Offenlage im Frühjahr 2022 zu rechnen ist.

Bleiben wir bei dem, was im Frühjahr 2021 offengelegt wurde. Wie sieht die aktuelle Fortschreibung des Regionalplans aus – was sind die wesentliche Merkmale bzw. woran entzündet sich Ihre Kritik genau?

Der ländliche Raum hat zweifelsohne, wenn man nur an die Anbindung an die großen Verkehrswege denkt, strukturelle Nachteile. Dafür gibt es aber auch unbestreitbare Pluspunkte. Zwei sind hier insbesondere zu nennen. Wir haben viel Platz (für Entwicklung) und damit auch Raum für neue Ideen. Und: Wir haben eine wunderschöne Landschaft und viel (intakte) Natur. Beides schätzen die Menschen mehr und mehr. Beides sehen wir aber auch in Gefahr, wenn bei der Fortschreibung des Regionalplans tatsächlich zu strikt und zu streng vorgegangen werden sollte.

Unsere Städte und Gemeinden müssen auch weiterhin die Möglichkeit haben, Baugebiete auszuweisen – für junge Familien aus dem Ort, genauso aber auch für Menschen, die ganz bewusst ihr Leben hier bei uns gestalten wollen. "Netto-Null" wäre für uns deshalb nicht akzeptabel. Schon jetzt sind alle unsere Kommunen extrem gut unterwegs, wenn es darum geht, innerörtliche Potenziale zu erschließen.

Ich denke etwa daran, wie viele Scheunen inzwischen auch mit Zuschüssen aus dem ELR zu Wohnraum umgenutzt wurden. Trotzdem wird es auch künftig ohne Neubaugebiete nicht gehen. Und: Auch dort, wo wir noch zusätzliche Flächen ausweisen dürfen, brauchen wir deutlich mehr planerische Freiheiten. Momentan ist es tatsächlich oft so, dass die regionalen Grünzüge, die im Regionalplan ausgewiesen sind, direkt hinter dem letzten Haus beginnen. Deshalb braucht es in diesen Fällen meistens ein zeit- und arbeitsaufwendiges Zielabweichungsverfahren.

Was wäre die Alternative?

Wenn stattdessen sogenannte "Pufferzonen" eingeführt würden, also die Grünzüge von der vorhandenen Bebauung weggerückt würden, gäbe es deutlich mehr Spielräume für die Verantwortlichen vor Ort. Deshalb stehen solche Pufferzonen auch ganz oben bei unserem Forderungskatalog. Man muss doch einfach auch einmal die Kirche im Dorf lassen.

Unser gesamter Kreis ist im Grunde nichts anderes als ein einziger Grünzug. Nicht jeder dieser Grünzüge hat aber regionale Bedeutung. Ein Grünzug, der beispielsweise eine Kaltluftschneise für Mannheim sichert und deshalb von der Bebauung freigehalten werden muss, ist sicher anders zu bewerten als einer in Robern.

Verdeutlicht haben Sie auch das, was in Bezug auf den zweiten Vorzug, die schöne Landschaft und die intakte Natur, in der Region passieren könnte. Stichwort Freiflächen-Fotovoltaik ...

Ja, in der Tat. Das sehe ich mit großen Sorgen. Das neue Klimaschutzgesetz macht da ziemlich klare Vorgaben. Mindestens zwei Prozent der Landesfläche sollen mit Freiflächen-PV oder Windenergieanlagen belegt werden. Und: Die Regionalverbände sollen das steuern. Wenn man sich die Metropolregion anschaut, dann wird aber schnell klar, dass die Ballungsräume gar nicht die Flächen haben, um 2 % auszuweisen. Der ländliche Raum wird deshalb mehr, wahrscheinlich sogar deutlich mehr bringen müssen, damit es unter dem Strich für alle zu 2 % reicht. Jetzt klingt 2 % aber so niedlich und beinahe nach einer homöopathischen Dosis.

Tatsächlich bedeuten 2 % allein für den Neckar-Odenwald-Kreis aber 2250 Hektar. Das sind in etwa 2250 Sportplätze. Ich finde, man muss das den Menschen einfach übersetzen, damit auch deutlich wird, was das ganz konkret bedeutet. Und: Wenn es dann fast 4 % wären, weil andere nur deutlich weniger ausweisen können, kann das auf bis zu 4500 Hektar anwachsen. Das wäre schon eine gravierende Veränderung unserer Landschaft. Man könnte auch sagen: Da wird die Landschaft umgebaut.

Mir ist schon klar, dass der ländliche Raum dabei mehr bringen muss als andere. Dazu sind wir durchaus auch bereit. Wer deutlich mehr auf ein gesamtgesellschaftliches Ziel einzahlt, muss auf der anderen Seite dafür aber auch etwas bekommen. Es kann nicht sein, dass dieses Thema am Ende mit uns allein eingeht.

Etwas bekommen hieße konkret?

Naja, wenn wir eben in Sachen erneuerbare Energien einen Großteil dessen bringen, was für die gesamte Metropolregion gefordert wird, dann sollten wir im Umkehrschluss dafür auch größere planerische Freiheiten zur Weiterentwicklung unserer Städte und Gemeinden bekommen, etwa in Gestalt eines Zuschlags auf die Bedarfsbemessung.

Es kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite Hunderte Hektar für Fotovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt werden müssen, auf der anderen Seite eine junge Familie, die ihre Zukunft in einem Odenwald-Dorf bauen will, das mit Verweis auf den nächsten regionalen Grünzug aber verweigert bekommt.

Wie könnte also Ihrer Meinung nach ein (für möglichst viele) tragfähiger Kompromiss aussehen?

Da muss Flexibilität geschaffen werden. Wir brauchen die bereits erwähnten Pufferzonen oder allgemeiner formuliert einfach Spielräume, um vor Ort sachgerecht auf konkrete Bedarfe reagieren zu können. Wenn etwa in Robern oder in Merchingen fünf neue Bauplätze an einem Grünzug scheitern würden, dann muss es da eine Option geben, um das zu ermöglichen – und zwar ohne ein Zielabweichungsverfahren, das vorneweg sechs Monate oder mehr braucht.

Wenn man Ihren Ausführungen folgt, so kann man wenig Positives an den aktuellen Regionalplanungen finden. Zumindest nicht für den Neckar-Odenwald-Kreis. Täuscht der Eindruck?

Ja, der täuscht. Ich will deshalb wirklich noch einmal klarstellen, dass der Regionalplan absolut seine Berechtigung hat. Die übergeordnete Steuerung in den Leitlinien ist wichtig. Im Kleinen brauchen wir dafür aber deutlich mehr Freiheit und weniger Bevormundung. Mir geht es mit Blick auf die Zukunft sogar darum, unseren Regionalplan im Zuge einer Freiraum-Planung von Grund auf zu "entschlacken". Was keine regionale Dimension hat, gehört da auch nicht hinein.

Deshalb verstehe ich nicht, dass in unserer Region gerade im ländlichen Raum deutlich mehr Grünzüge ausgewiesen sind als in jedem anderen Gebiet in Baden-Württemberg. Da stimmt etwas nicht. Das zu ändern, würde jetzt zwar den Auftrag der reinen Fortschreibung überschreiten. Aber: Dieses Thema muss unbedingt auch einmal in grundsätzlicher Hinsicht an den Regionalverband adressiert werden.

Was erwarten Sie nach Ihrer öffentlichen Kritik? Gibt es außer Ihnen/dem NOK noch weitere Kritiker aus dem Bereich der Metropolregion? Wie ist grundsätzlich das weitere Prozedere?

In der Verbandsversammlung gibt es natürlich sehr unterschiedliche Interessen. Und: Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass unsere Denkweise dort nicht von jedem geteilt wird. Aber ich erwarte schon, dass man unsere spezielle Lage sieht und in der Fortschreibung des Regionalplans dann auch entsprechend würdigt. Damit wir faire Chancen auf eine Weiterentwicklung haben. Dafür werde ich weiterkämpfen, an den verschiedensten Stellen – und wenn es sein muss eben auch mit weiterhin deutlichen Worten.