Von Gabriele Eisner-Just

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Leben mit den virusbedingten Einschränkungen ist nicht eben einfach. Es gibt aber viele Möglichkeiten, sich im Freien zu bewegen und dabei dringend benötigte Glückshormone zu tanken, frische Luft zu schnappen und sein Immunsystem zu stärken. Auch in den neuesten Bund-Länder-Beschlüssen vom Sonntag sind individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft ausdrücklich erwünscht. Gut, dass der Neckar-Odenwald-Kreis dafür einige Möglichkeiten bietet.

Bei schönem Wetter packt man am besten einen Rucksack mit Broten und Getränken zusammen – und schon kann es losgehen. Mit kleinen Kindern ist ein Ausflug in den nahen Wald schon ein Abenteuer: Bäume bestaunen, die gerade ihre Knospen entfalten, Zapfen sammeln, ein Zelt aus heruntergefallenen Ästen und einem Stück Stoff errichten, einen kleinen Schatz verstecken, den die Kinder suchen dürfen – das sind Erlebnisse, die lange im Gedächtnis bleiben.

Jüngere Schulkinder haben vielleicht Freude daran, an einer markanten Stelle einen Wichtelgarten aus Zapfen, Stöckchen und anderen Materialien zu bauen, die auf dem Boden liegen. Am Ende bekommt das Foto vom Wichteldorf natürlich einen Ehrenplatz im Kinderzimmer.

Größere Kinder können ans Wandern herangeführt werden. Es gibt viele interessante Wege, die Kinder begeistern: Zum Beispiel den "Katzenpfad" von Waldbrunn zum Katzenbuckel mit dem markanten Aussichtsturm. Der "Weg der Kristalle" erklärt die Entstehung dieses Berges. Am besten nicht am Wochenende gehen, denn man möchte ja den Kontakt mit anderen Wanderern vermeiden. Oder man sucht sich seinen eigenen Lieblingsweg, der so flach oder steil ist, wie es der eigenen Kondition entspricht. Bei der Touristikgemeinschaft Odenwald (www.tg-odenwald.de, beim "Wanderwalter" (www.wanderwalter.de) oder bei www.outdooractive.com gibt es jede Menge Vorschläge und Wanderkarten.

Rad fahren ist auch immer eine gute Idee. Für Einsteiger und Wintermüde eignen sich flache Stücke am Neckar. Wenn die Kondition dann besser wird, kann man sich auch an anspruchsvollere Touren wagen. Zum Beispiel den "Smart Pfad Odenwald" mit 45 Spiel- und Experimentierangeboten erkunden, die an sechs Stationen entlang des Main-Neckar-Radwegs von Mudau bis nach Amorbach am Main verteilt sind.

Zum Schluss noch ein gesunder Tipp: Im Frühling sprießen Wildkräuter aus dem Boden, die wertvolle Spurenelemente und Vitamine enthalten. Zum Beispiel der Giersch, den man an seinen dreimal drei Blättern an dreieckigen Stielen erkennt. Auch junge Löwenzahnblätter und sogar Brennnesseln (Achtung, dicke Handschuhe mitnehmen!) lassen sich zu köstlichen Salaten, Suppen und Aufstrichen verarbeiten. Vorausgesetzt, man macht sich mit dem Aussehen der Pflanzen vertraut und pflückt nicht gerade auf gedüngten Wiesen oder vom Wegesrand. Und natürlich zerstört man die Pflanzen nicht, sondern nimmt nur so viel, dass das Wildkraut sich regenerieren kann.

Der Aufruf "Bleiben Sie zu Hause" muss nicht bedeuten, dass man keine frische Luft tanken kann. Aber: Abstand wahren ist wichtig! Auch das ist in einem großen Landkreis wie dem Neckar-Odenwald-Kreis möglich.