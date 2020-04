Die Versorgung mit Bargeld ist bei den Sparkassen und Volksbanken in der Region gesichert. Dennoch nehmen die Zahlungen mit Karte zu. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Coronakrise hat die Wirtschaft im Griff. Die Banken sollen helfen – indem sie Kredite des Staates verteilen. Doch auch auf die Banken in der Region wirkt sich das Coronavirus aus. Im RNZ-Interview erklären Holger Engelhardt (Vorstandsmitglied Volksbank Mosbach) und Michael Krähmer (Direktor der Sparkasse Neckartal-Odenwald), wie das Virus das Arbeiten verändert hat und wie die Banken den Unternehmen helfen.

Wie sieht es aktuell in Ihren Banken aus: Haben Sie den Betrieb umgestellt?

Michael Krähmer. Foto: privat

Michael Krähmer: Die Bargeldversorgung und die Funktionsfähigkeit der Zahlungssysteme sind und bleiben weiterhin sichergestellt. Wir sehen uns aber auch in der Pflicht, die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen und alles daran zu setzen, mögliche Infektionsgefahren für unsere Mitarbeiter sowie Kunden zu vermeiden. Kundenbesuche sind in den vergangenen Tagen in den Filialen deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig hat die Zahl der Kunden zugenommen, die unser Angebot, Bankgeschäfte digital zu erledigen, nutzen. Die Sparkasse hat deshalb die Zahl ihrer Mitarbeiter für telefonische Services erhöht und die Servicezeiten vor Ort auf ihre geöffneten Filialen konzentriert. Abteilungen und Teams wurden vorsorglich teilweise räumlich getrennt.

Neben unseren Hauptstellen in Mosbach, Buchen, Eberbach und Osterburken sind für unsere Kunden aktuell zwölf weitere Geschäftsstellen geöffnet. Seit Kurzem besteht die Möglichkeit, die telefonische Beratung mit Bildschirminhalten zu unterstützen, die zwischen Kunden und Berater geteilt und auf den Laptop oder das Tablet des Kunden zu Hause übertragen werden.

Holger Engelhardt. Foto: privat

Holger Engelhardt: Wir haben sehr früh reagiert. So haben wir als eine der ersten Banken in der Region den Publikumsverkehr nahezu eingestellt und unsere Serviceleistungen und die Kundenberatung auf Telefon-, Online- und Videoberatung umgestellt. Persönliche Bargeldversorgung erfolgt über die Filialen in Aglasterhausen, Haßmersheim, Mosbach und Unterschefflenz. Weiterhin haben wir für Notfälle einen "Bargeld-vor-Ort-Service" eingerichtet, mit dem wir Kunden Bargeld nach Hause bringen. Und flächendeckend stehen für den Bargeldverkehr auch unsere Automaten zur Verfügung. Allerdings registrieren wir einen verstärkten Einsatz von Kartenzahlungen. Das digitale Dienstleistungsangebot unserer Bank erfährt eine deutliche Aufwertung in der Krise. Darüber hinaus haben sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verändert, bedingt durch die vielen Schutzmaßnahmen, die wir umgesetzt haben.

Wirkt sich die Krise auch auf ihre Wirtschaftlichkeit aus?

Engelhardt: Aufgrund der allgemeinen Verhaltensänderungen und der durch die Krise zwangsläufig spürbar geringer gewordenen Kundenkontakte und die in der Folge reduzierten Geschäftsvorfälle, die sich auf nahezu alle Bereiche der Bank auswirken, haben wir uns gemeinsam mit dem Betriebsrat dazu entschlossen, präventiv in eine teilweise Kurzarbeit zu gehen, um auch die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Shutdowns abzumildern. Führungskräfte und Geschäftsleitung setzen sich zudem jetzt schon mit möglichen Szenarien für die Zeit nach der Krise auseinander. Es ist stark davon auszugehen, dass die Auswirkungen dieser Pandemie auch in unserer Region zu nachhaltigen Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und im Kundenverhalten führen wird.

Gibt es denn viele Unternehmen bzw. Selbstständige hier in der Region, die die Förderkredite in Anspruch nehmen wollen oder müssen?

Krähmer: Die Sparkasse steht bereits seit Anfang März im Kontakt mit Unternehmenskunden, um erste liquiditätserhaltende Maßnahmen umzusetzen und möglichst schnell Zugang zu den Förderkrediten zu ermöglichen. Die angesprochenen Unternehmen zeigen großes Interesse, und vielen Firmenkunden konnte bereits geholfen werden. Die Anfragen reichen von Informationsgesprächen über das Aussetzen der Tilgungen für laufende Kredite bis hin zur Beantragung der öffentlichen Förderkredite. Dabei ist der Beratungsbedarf groß. Über unsere Internetseite haben unsere gewerblichen Kunden zusätzlich die Möglichkeit, auf einfachem Weg KfW-Förderkredite online anzufragen. In der Folge nimmt unser Berater schnellstmöglich Kontakt zu seinem Kunden auf.

Engelhardt: Es gibt ein sehr hohes Interesse nach Zurverfügungstellung kurzfristiger Liquidität für Gewerbetreibende und Unternehmen. In einem ersten Schritt stellt die Volksbank Mosbach diese Liquidität sehr schnell über die Aussetzung von Tilgungsleistungen bestehender Darlehen zur Verfügung. Im nächsten Schritt geht es dann in die Beratung und Beantragung von Förderkrediten zur langfristigen Unterstützungsleistung.

Wie sieht diese Beratung aus?

Krähmer: Wir führen zum Teil umfangreiche Gespräche mit unseren Kunden und beraten zu konkreten Maßnahmen, um die Liquidität der Unternehmen zu erhalten. Aufgrund der sehr frühen Kontaktaufnahme seitens unserer Firmenkundenberater zu unseren Unternehmenskunden konnten bereits erste Förderkredite der KfW ausgezahlt und so dem Kunden gutgeschrieben werden.

Wie sehen diese Förderkredite eigentlich aus: Gibt es Voraussetzungen, und wer kann sie überhaupt beantragen?

Krähmer: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat ihre bewährten bestehenden Programme erheblich erweitert und insbesondere Programme für Liquiditätshilfen stark ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu Krediten auch in schwierigen Zeiten zu erleichtern. Das sind vor allem der "KfW-Unternehmerkredit" für Unternehmen, Einzelunternehmer und Freiberufler, die schon mehr als fünf Jahre bestehen, und der "ERP-Gründerkredit Universell" für jüngere Unternehmen, Freiberufler und Gründer.

Für alle Unternehmensgrößen bieten diese Programme als KfW-Sonderprogramm Kredite für Investitionen und Betriebsmittel und stellen aktuell Hausbanken von 80 bis zu 90 Prozent von der Haftung frei. Diese Angebote sollen von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die jetzt durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind, aber zum Jahresende 2019 noch gesund waren. Bei Krediten bis zu drei Millionen Euro kann damit die Zusage deutlich beschleunigt werden. Der neue KfW-Schnellkredit ergänzt das bereits bestehende KfW-Sonderprogramm 2020.

Darüber hinaus zahlt das Land Baden-Württemberg eine Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Unternehmen bis 50 Beschäftigte, sofern diese aufgrund der Coronakrise in ihrer Existenz bedroht sind. Zusätzlich bietet die Staatsbank für Baden-Württemberg, die L-Bank, ein umfangreiches Kreditprogramm für Unternehmen.

Engelhardt: Es wurden von staatlicher Seite viele Förderkreditmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, z.B. über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Für Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen, Künstler und Kulturschaffende gibt es zudem Einmalzahlungen bis zu 15.000 Euro. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich; grundsätzlich sollte die Kapitaldienstfähigkeit per 31. Dezember 2019 gegeben sein oder in den letzten drei Jahren gegeben gewesen sein. Ausgenommen sind Unternehmen, die sich bereits vor Corona in einer Krise befunden haben. Der neue KfW-Schnellkredit für kleine und mittelständische Unternehmen wird vollständig vom Bund garantiert. Die Banken fungieren als Zahlstelle, ohne die sonst übliche Risikoprüfung, damit wird die Bearbeitungszeit deutlich beschleunigt.

Es wird ja immer wieder der Vorwurf laut, dass das Geld die Unternehmen nicht rechtzeitig erreichen wird – wegen der Bearbeitungszeit und der Kriterien der Hausbanken. Was haben Sie dem entgegenzusetzen?

Krähmer: Wir tun unsererseits alles dafür, um unseren gewerblichen Kunden schnell und möglichst unbürokratisch weiterzuhelfen. Unsere Teams sind personell sowohl fachlich als auch quantitativ bestens besetzt. Wir arbeiten mit allen Kräften daran, um dazu beizutragen, dass diese Krise für die von uns betreuten Unternehmen möglichst glimpflich ausgeht. Trotz all unseres Engagements sind für die Kreditprogramme bankübliche Standards und eine Kredit- und Risikoprüfung durch die Sparkasse zwingend vorgeschrieben.

Die Risikoprüfung muss sich auf 100 Prozent des Kreditvolumens beziehen und nicht nur auf einen Haftungsanteil von zehn oder 20 Prozent. Um die Haftungsübernahme der KfW zu gewährleisten, müssen wir diese Risikoprüfung ordnungsgemäß im Rahmen der Förderrichtlinien vornehmen. Neben den erwähnten Fördermitteln der KfW bzw. der L-Bank stellt die Sparkasse den Unternehmen auch eigene Kreditmittel sehr schnell zur Verfügung.

Engelhardt: Die Banken sind angehalten, nicht nur zu prüfen, ob die Förderbedingungen und Kriterien der KfW eingehalten werden, sondern auch eine ordentliche Kreditprüfung vorzunehmen, da ein Risiko natürlich auch für die eigenen Bücher und damit für das eigene Unternehmen bleibt. Eine "blinde" Vergabe ist somit nicht möglich. Dennoch stellt die Volksbank mit ihrer Vorgehensweise, innerhalb von Stunden Tilgungsaussetzungen vorzunehmen, zunächst die wichtige Liquidität für Unternehmen zur Verfügung und prüft parallel die Kreditanträge zu den Förderdarlehen. Mit dieser Prozesskette ist sichergestellt, dass die Unterstützungsleistungen die Unternehmen auch erreichen. Ferner existiert in unserem Haus ein Prüfungsprozess, über den Anträge bis zu einer Kredithöhe von 100.000 Euro innerhalb von drei Tagen zur Auszahlung kommen. Daher treffen diese "Vorwürfe" auf unser Haus bestimmt nicht zu.

Wie viele Mittel können denn überhaupt vergeben/genehmigt werden?

Krähmer: In den Veröffentlichungen der Bundesregierung wurden die bereitgestellten Mittel in der Summe nicht limitiert. Wir haben dabei die Voraussetzungen geschaffen, um alle entsprechenden Kreditanträge, die die vorgeschriebenen Kriterien erfüllen, zu bewilligen.

Engelhardt: Zur Bearbeitung der Anträge haben wir die notwendigen Ressourcen geschaffen. Eine Bearbeitung und Prüfung aller Anfragen ist genauso sichergestellt, wie die aktive Beratung der Unternehmens- und Gewerbekunden. Das KfW-Programm ist darüber hinaus nicht limitiert, wenngleich die Höhe der Förderungen natürlich in Relation zu gewissen Kennzahlen der Unternehmen steht und somit nicht unbeschränkt ist.

Ist denn in unserer Region tatsächlich auch schon Geld geflossen, also haben Unternehmer hier vor Ort schon von den KfW-Krediten profitiert?

Krähmer: Es wurden bereits sowohl Direkthilfen als auch KfW-Kredite ausbezahlt. Die meisten unserer Unternehmenskunden wissen, dass sie es hier mit Kreditprogrammen zu tun haben und vorgeschriebene Kriterien erfüllt, sprich die Mittel auch zurückgezahlt werden müssen. Zusätzlich vergeben wir auch eigene Kreditmittel zur Sicherung der Liquidität und haben schon sehr viele Tilgungsaussetzungen, sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatkunden umgesetzt. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Kunden verlässlich zur Seite.

Engelhardt: Direkt profitiert haben bereits sehr viele Unternehmen unmittelbar von den Liquiditätshilfen der Volksbank Mosbach. Bei den KfW-Krediten sind wir aktuell in der Abwicklung, die ersten Kredite sind auch bereits ausbezahlt und mit dem KfW-Schnellkredit wird sicherlich noch ein Vielfaches hinzukommen.