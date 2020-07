Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Georg Nelius wollte mit seiner Frau eigentlich nur ganz gemütlich mit den Fahrrädern durch den Neckar-Odenwald-Kreis radeln, um die schöne Landschaft und Natur der Region zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Doch bei diesen Ausfahrten hat der Mosbacher Kreisrat verbesserungswürdige Zustände einzelner Strecken festgestellt. Gerade in Zeiten der Coronakrise, in der das Zweirad eine Renaissance erlebt, müssten solche Mängel nicht sein, meint Georg Nelius.

"Das Radwegenetz im Landkreis ist – allgemein betrachtet – zwar gut, dennoch sollte man an einzelnen Stellen nachjustieren." Daher appellierte Georg Nelius in der jüngsten Sitzung des Kreistags in Dallau an die Kreisverwaltung, diesem Thema besondere Bedeutung beizumessen. Damit sich die Einheimischen und Touristen im Neckar-Odenwald-Kreis den Fahrtwind auch ausgesprochen gut um die Nase wehen lassen und Kraft für den Alltag tanken können, sollten aus seiner Sicht der Bewuchs entlang der Strecken, insbesondere Brombeerranken und Brennnesseln, geschnitten und zusätzliche Markierungen angebracht werden.

Die Kreisverwaltung werde dieses Thema mitnehmen, sagte Landrat Dr. Achim Brötel in der Sitzung des Kreistags zu. Jedoch sei es grundsätzlich so, dass immer derjenige, der einen Radweg baut, auch später für dessen Unterhaltung zuständig sei. Das sind meist die Städte und Gemeinden, da der Landkreis in der Regel keine Kreisradwege baut, heißt es aus dem Landratsamt auf Anfrage der RNZ.

Unabhängig davon sei es für den Neckar-Odenwald-Kreis aus touristischer Sicht enorm wichtig, dass die Radwege sich in einem guten Zustand befinden. "Deshalb werden Hinweise, die den Erhaltungszustand von Radwegen betreffen, an die jeweilige Gemeinde als Baulastträger mit der Bitte um Behebung weitergeleitet", unterstreicht Pressesprecher Jan Egenberger.

Das Radwegenetz im Neckar-Odenwald-Kreis ist aus Sicht des Landratsamtes generell in einem sehr guten Zustand, auch wenn man dort um die geschotterten Wege weiß. "Es handelt sich dabei oft um Wegabschnitte, die größtenteils in privatem Eigentum liegen, so dass der Einfluss der Gemeinden leider begrenzt ist", erklärt Jan Egenberger. Dennoch seien die Gemeinden bestrebt, in Gesprächen mit den Eigentümern und mit eigener Unterstützung die Wegbeschaffenheit zu verbessern. Ein Ausbau mit Asphalt sei aber teuer. "Schon wenige hundert Meter gehen nicht selten in den sechsstelligen Bereich", führt der Pressesprecher hierzu aus. Häufig würden solche Maßnahmen durch begleitende Hangabsicherungen zusätzlich verteuert. Dies sei für Kommunen und Privateigentümer schlichtweg nicht immer finanziell zu leisten.

Immer mehr Menschen schwingen sich in Zeiten der Coronakrise in den Sattel und treten kräftig in die Pedale. Denn sie wollen den eigenen vier Wänden entfliehen, mit dem Rad die schöne Landschaft erkunden und ihre Attraktionen ganz direkt genießen. Diese soll die größere Anzahl von Radtouristen, die ganz aktuell den Landkreis als Reiseziel entdeckt, buchstäblich "erfahren" können.

"Deshalb ist der Neckar-Odenwald-Kreis einer der wenigen Landkreise in Baden-Württemberg, die ein Förderprogramm für Radwege haben", erklärt Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt. Für den Ausbau von Radwegen ist ein Kreis-Zuschuss zum Bau- und Ausbau von Radwegen von bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten und bei gleichzeitiger Landesförderung bis zu 75 Prozent möglich.

Können die Einheimischen und Touristen entspannt auf den Radwegen im Landkreis radeln? Wie ist der Zustand der Strecken? Die Anregung von Kreisrat Georg Nelius nahm die RNZ zum Anlass, bei den einzelnen Gemeinden und Städten nachzufragen.

Den Neckartalradweg zwischen Neckargerach und Zwingenberg bewertete der dortige Bürgermeister Norman Link im Gespräch mit der RNZ als gut. "Der Radweg ist asphaltiert und in einem baulich guten Zustand." Auf dieser Strecke könne man gut in die Pedale treten – sie sei gut mit einem Drahtesel zu befahren. "Die dortige Böschung haben wir als Gemeinde auch erst gepflegt und gemulcht", erklärte Bürgermeister Link. Jedoch hängen an manchen Stellen Zweige und Äste in den Radweg hinein. "Da dieser entlang der viel befahrenen Bundesstraße 37 verläuft, müssen zuvor Sicherheitsvorkehrungen für unsere Bauhofmitarbeiter getroffen und abgestimmt werden", führte Link weiter aus. Dies sei mittlerweile erfolgt, sodass demnächst die Bäume und Sträucher – das "Straßengrün" – zurückgeschnitten werden.

Für die Gemeinde Haßmersheim, gerade für die örtliche Gastronomie, betonte Bürgermeister Michael Salomo den hohen Stellenwert des Radfahrtourismus. Daher werde aktuell die Beschilderung erneuert. "Der Zustand der Radwege ist gut, es wurden auch entlang des Weges hochwertige Parkbänke für eine ansprechende Optik errichtet", war aus dem Rathaus zu hören. Ein Großprojekt sei der Abschnitt zwischen Neckarmühlbach und Haßmersheim gewesen, der 2016 eröffnet wurde und an dem sich die Gemeinde mit rund 600.000 Euro beteiligt hatte.

Auch der Elzuferradweg in Mosbach ist bei Einheimischen und Touristen beliebt. Foto: ar

Die Elztaler Radwege befand Elztals Bürgermeister Marco Eckl gegenüber der RNZ in einem guten Zustand. "Aber so wie das in allen Straßensystemen der Fall ist, gibt es bessere und schlechtere Abschnitte und es liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters", meinte das Gemeindeoberhaupt. Die Teilstrecke von Auerbach nach Rittersbach sei nur geschottert und werde in der Holzerntezeit auch zum Abtransport von Holz verwendet. Zur Zeit ist die Gemeinde mit dem Flurbereinigungsamt in Gesprächen, diesen Teilabschnitt im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens als Multifunktionsweg auszubauen. "Hierbei brauchen wir aber die Unterstützung des Landes", erklärte Eckl. Die Mitarbeiter des Bauhofs kontrollierten regelmäßig die Strecken und besserten bei Bedarf aus. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde rund 73.000 Euro unter anderem in den Abschnitt zwischen der Kläranlage Neckarburken bis zum Bahnübergang in Neckarburken investiert. "Zudem werden in diesem Jahr noch die beiden Brücken entlang des Radweges von Dallau nach Auerbach mit einem Kostenvolumen von rund 247.000 Euro saniert", so Eckl.

Der Skulpturenradweg verbindet touristische Ziele der Bauland-Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach sowie der Stadt Buchen und macht dabei Kunst in der Landschaft buchstäblich erfahrbar. "Obwohl der Skulpturenradweg vom Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken (RIO) betrieben wird, kontrollieren die einzelnen Kommunen die jeweiligen Streckenabschnitte auf ihren Gemarkungen", sagte der Verbandsvorsitzende, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm. Man sei sich bewusst, dass an einigen Stellen etwas gemacht werden müsste. "Daran arbeiten wir auch", verdeutlichte er. Darüber hinaus schnitten die Mitarbeiter der jeweiligen Bauhöfe auch die Sträucher, Büsche und Bäume zurück. "Jedoch führt ein Abschnitt beispielsweise zwischen Osterburken und Rosenberg durch ein Naturschutzgebiet, insofern müssen wir bei den Maßnahmen auch darauf Rücksicht nehmen", so der Osterburkener Bürgermeister. Aber klar sei: Die Verkehrssicherheit gehe vor.

Das Mosbacher Radwegenetz sei soweit in einem guten Zustand, unterstrich Pressesprecherin Meike Wendt von der Stadt Mosbach. Im Jahr 2008 hat die Stadt Mosbach das Büro "Planungsgemeinschaft Verkehr" aus Hannover mit der Erstellung eines Radwegekonzeptes beauftragt, das seit 2009 schrittweise umgesetzt wird. "In den letzten Jahren wurden mit hohem finanziellen Aufwand 3,3 Kilometer neue Radwege, wie an der Mosbacher Straße, Industriestraße und Hauptstraße, geschaffen", hieß es zudem aus dem Mosbacher Rathaus. Aktuell sei die Stadt dabei, einen Förderantrag für die Sanierung eines Teilbereichs der Wanderbahn auf Lohrbacher Gemarkung zu stellen. "Sofern Verkehrsgefahren beziehungsweise Oberflächenschäden ersichtlich sind, werden diese zeitnah behoben", unterstrich die Pressesprecherin und führte als Beispiel die Baustelle auf dem Radweg in Richtung Dallau – auf der Höhe von "Zieglers Mühle" – an.