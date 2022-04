Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Immer mehr Menschen aus der Ukraine suchen im Neckar-Odenwald-Kreis Schutz vor den Gräueltaten des russischen Invasionskrieges. Rund 900 Flüchtlinge zählt das Landratsamt aktuell, davon 275 im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Ein Schulbesuch bietet für sie die Chance auf Kontakt mit Gleichaltrigen und kann helfen, von Traurigkeit und Sorgen abzulenken. "Daher ist es nicht nur unser unbedingter Wille, sondern auch unsere Pflicht, unser Angebot und unsere Unterstützung auszubauen", erklärte die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper am Montag in Stuttgart.

Im Landkreis hat die Unterstützung an den Schulen längst begonnen. Laut dem Staatlichen Schulamt Mannheim lernen hier bereits 95 ukrainische Kinder und Jugendliche in 19 Vorbereitungsklassen (VKLs) mit insgesamt 273 Schülerinnen und Schülern intensiv Deutsch. Aufgrund der dynamischen Lage sei es nicht ganz einfach, aktuelle Zahlen zu nennen, so Sprecherin Sabine Hamann. "Sie bilden immer nur Blitzlichter und Momentaufnahmen ab, die sich am nächsten Tag schon wieder geändert haben können."

Die Sprachförderung sei "essenziell für das Ankommen und auch für das Bleiben, denn niemand kann derzeit einschätzen, wann eine Rückkehr in die Heimat wieder möglich sein wird", so Schopper. Das sagt auch Marco Schirk, Schulleiter der Pestalozzi-Realschule in Mosbach. Als geschäftsführender Schulleiter aller Schulen in der Großen Kreisstadt hat er derzeit alle Hände voll zu tun. In der Lohrtalschule und Waldsteige Grundschule gibt es vier VKLs für Grundschüler und die Sekundarstufe I. "Aber das reicht nicht aus", sagt Schirk, es kommen immer mehr ukrainische Kinder dazu. Nach den Osterferien müsse es zusätzliche Vorbereitungsklassen geben. Zwei weitere sind an der Pestalozzi-Realschule geplant, heißt es vom Schulamt.

Hintergrund Der Unterricht in einer Vorbereitungsklasse zur Sprachförderung ist auf ein bis zwei Jahre angelegt. Er umfasst in der Grundschule meist 20 Lehrerwochenstunden (zwei davon Demokratiebildung) und in der Sekundarstufe I 25 Wochenstunden (vier davon Demokratiebildung). Dabei wird von Beginn an auch versucht, die Schülerinnen und Schüler zumindest teilweise in eine Regelklasse zu [+] Lesen Sie mehr Der Unterricht in einer Vorbereitungsklasse zur Sprachförderung ist auf ein bis zwei Jahre angelegt. Er umfasst in der Grundschule meist 20 Lehrerwochenstunden (zwei davon Demokratiebildung) und in der Sekundarstufe I 25 Wochenstunden (vier davon Demokratiebildung). Dabei wird von Beginn an auch versucht, die Schülerinnen und Schüler zumindest teilweise in eine Regelklasse zu integrieren, damit sie sich rasch zugehörig fühlen und Freundschaften schließen können. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg hat unter www.zsl-bw.de/ukrainekrise Unterrichtsmaterialien zum Umgang mit dem Thema Krieg zusammengestellt. (cao)

Die ukrainischen Kinder, die die Pestalozzi-Realschule besuchen, lernen aktuell noch gemeinsam mit ihren zehn Landesgenossen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) Deutsch. Unterrichtet werden sie von Nataliia Khukhria, die vor ihrer Flucht in den Neckar-Odenwald-Kreis in Charkiw als Deutschlehrerin an einem Gymnasium tätig war. Einige Tage nach Kriegsbeginn verließ sie die Stadt im Nordosten der Ukraine, da die Angst und die Sorge um ihre Mutter und ihre Kinder zu groß wurden. "Charkiw wurde sehr getroffen, viele Häuser sind beschädigt und kaputt", sagt Khukhria. Ihr ist es wichtig, die Kinder in Deutschland schnell zu integrieren. "Dafür setze ich mich mit vollen Kräften ein." Sehr wenig vom Krieg würden die ukrainischen Schüler erzählen, Khukhria möchte ihnen auch Ablenkung von den traumatischen Erlebnissen geben. "Sie brauchen Sicherheit, Vertrauen und eine Ausbildung".

Die ukrainischen Kinder nehmen neben dem speziellen Deutschkurs auch am regulären Unterricht teil, berichtet Jochen Herkert. "Über das Engagement von Frau Khukhria bin ich sehr glücklich und dankbar. Als ,Partnerschule für Europa’ wollen wir unseren Teil zur Unterstützung beitragen", betont der NKG-Schulleiter. Neben Schulsozialarbeiter Manuel Zin und den Klassenlehrern sind auch gleichaltrige Paten Ansprechpartner für die ukrainischen Kinder. "Es ist sehr wichtig, dass die Kinder gut empfangen werden und eine zeitliche und soziale Struktur für den Tagesablauf bekommen", sagt Herkert.

Das sieht auch Andrea Stojan, Rektorin der Gemeinschaftsschule Obrigheim (GMS), so. "Mittlerweile gehören neun ukrainische Schülerinnen und Schüler zu unserer Schulgemeinschaft – darunter ein Grundschulkind", erzählt sie. Fünf weitere kommen in den nächsten Tagen dazu. "Zum einen haben wir das Glück, dass unsere VKL-Lehrkraft Russisch spricht, zum anderen unterstützen uns unsere zum Teil russischsprechenden Schülerinnen und Schüler gerne." Eine Herausforderung stelle vor allem die kyrillische Schrift dar, so Stojan. Die ukrainischen Kinder "müssen sich nicht nur um eine neue Sprache bemühen, sondern ebenfalls ein neues Schriftbild erlernen".

Hilfreich dabei sei der Einsatz der iPads, mit denen nicht nur Übungsaufgaben bearbeitet und Übersetzungsprogramme genutzt werden können. "Wir ermöglichen den ukrainischen Schülern parallel zu unserem Unterricht die Teilnahme am Online-Unterricht ihrer Ursprungsschule in der Ukraine", berichtet die Schulleiterin der GMS.

"Da in den ersten sechs Monaten für die Kinder aus der Ukraine keine Schulpflicht besteht, können wir schlecht vorausplanen", gibt Natascha Lettau, Schulleiterin der Grundschule Aglasterhausen, zu bedenken. "Wir wissen auch von Kindern, die hier sind, die aber Online-Unterricht aus der Ukraine erhalten und deshalb momentan noch nicht zu uns in die Schule gehen." In Aglasterhausen wird seit Freitag ein ukrainisches Mädchen unterrichtet. Zusätzlich zum Regelunterricht in der zweiten Klasse erhält sie Sprachförderung, "die über die VKL-Stunden abgedeckt werden", so Lettau. "Wir haben für alle Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf aufgrund von Migrationshintergrund Sprachförderstunden, die zum Teil als Förderstunden oder als Teamstunden zur Unterstützung der Kinder im Regelunterricht stattfinden." Ziel sei es, vor allem den Grundwortschatz aufzubauen.

Das ukrainische Mädchen wurde an der Grundschule "sehr freundlich aufgenommen", freut sich Lettau. "Kinder der Klasse wohnen in der Nachbarschaft in Michelbach und kennen sie schon vom Spielen. Sie lernt viel über Nachahmung, bei Schwierigkeiten in der Verständigung können Google-Übersetzer und Mitschüler helfen, die ein wenig Russisch können."