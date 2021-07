Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/cao) Am Freitag geht’s los – mit dem Gang in den Untergrund startet die RNZ-Sommertour 2021 in der Region. Im Buchener Stadtteil Eberstadt dürfen RNZ-Leser sich auf besondere Einblicke aus der Unterwelt freuen, der Besuch der Tropfsteinhöhle markiert den Auftakt der Tour. Insgesamt elf vielversprechende Stationen finden sich auf dem Sommertour-Fahrplan, der bis 1. September terminiert ist.

Der zweite Halt wird in Obrigheim eingelegt, wo täglich etliche Millionen, gar Milliarden bewegt werden. Die Rede ist von Wasser und Bakterien – und von der Kläranlage, die es unweit von Neckar und stillgelegtem Kernkraftwerk aufbereitet. Bis zu 70 Millionen Liter Abwasser fließen jeden Tag in die Kläranlage Obrigheim. Ein echtes Festmahl für die Milliarden gefräßiger Bakterien, die Bertram ter Horst als Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar züchtet. Denn nur mithilfe der Mikroorganismen wird das Schmutzwasser wieder sauber – garantiert. Schließlich überwacht ter Horst die Arbeit seiner kleinen Gehilfen mit fast 10.000 Sensoren, die sein Kontrollprogramm unaufhörlich mit Daten füttern.

Wer die Funktion der Obrigheimer Kläranlage samt eigener Energiegewinnung selbst kennenlernen will, hat bei der RNZ-Sommertour 2021 am kommenden Dienstag, 3. August, um 10 Uhr die Möglichkeit dazu. Anmeldeschluss ist Sonntag, 1. August, um 12 Uhr.

> Bewerbungen zur Teilnahme an einer Tourstation (Voraussetzung ist ein Abonnement der RNZ) per E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" an red-buchen@rnz.de oder per Telefon unter 0 62 81 / 52 40 70 78 (Mo. bis Fr., 9 bis 12 Uhr). Folgende Angaben dürfen nicht fehlen: Für welche Tour Sie sich bewerben, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten. Wenn es mehr Bewerbungen als Plätze gibt, entscheidet das Los.

Bitte zu jeder Tour eine Mund-Nasen-Maske mitbringen.