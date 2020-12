Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Fast jede Woche schlägt Karl-Otto Wahl einen seiner drei großen Aktenordner auf. Immer dann, wenn er wieder einmal einen Brief vom Landratsamt bekommen hat. Akten wälzen und verschiedene Behörden kontaktieren, heißt mit jedem neuen Schreiben die Devise für den ehrenamtlichen Betreuer, der sich um vier geistig behinderte Frauen kümmert. So muss er unter anderem Vermögenslisten erstellen, Befreiungsbescheide der Krankenkasse anfordern oder etwa einen "Nachweis über die Bedarfe für die Kosten der Unterkunft und Heizung in der besonderen Wohnform" erbringen. "Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz hat der bürokratische Aufwand deutlich zugenommen", kritisiert der 66-Jährige im Gespräch mit der RNZ.

Karl-Otto Wahl weiß, wovon er spricht. 35 Jahre lang war der Heilerziehungspfleger in der Johannes-Diakonie in Mosbach und Schwarzach tätig, war dort Gruppen- und später Hausleiter, darüber hinaus auch als Betriebsrat aktiv. "Ich will das Bundesteilhabegesetz nicht schlechtreden – für viele Menschen mit Behinderung hat es für Verbesserungen gesorgt", sagt Wahl. "Aber für alle, die in ihren geistigen Fähigkeiten stark eingeschränkt sind, also keine eigenen Wünsche äußern können, ist es eigentlich nutzlos und raubt uns Betreuern einfach viel zu viel Zeit."

Zeit, die Wahl lieber im persönlichen Kontakt mit seinen vier Schützlingen verbringen würde. Die jüngste ist gerade 60 Jahre alt geworden, die älteste schon fast 90. Doch weil jene Landratsämter als Kostenträger zuständig sind, aus denen die Betroffenen stammen, und mit der Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) viele Umstellungen anstehen, "ist nichts einheitlich geregelt", sagt Wahl. "Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises fordert andere Dokumente als das im Neckar-Odenwald-Kreis, und dieses wiederum andere als die Behörden in Esslingen oder Rastatt", ärgert er sich.

Zudem müssten die einzelnen Leistungen jährlich beantragt werden. Dafür forderten die Ämter einen sogenannten Entwicklungsbericht, in dem zu lesen ist, ob sich der Zustand der Betroffenen verbessert oder verschlechtert hat und welche Maßnahmen in der Wohngruppe zur Betreuung im Folgejahr angedacht sind. "Unnötig ist das", sagt Wahl, "weil sich der Zustand der Menschen nicht mehr ändert. Da wird keiner plötzlich gesund."

Falls sich der Zustand der geistig Behinderten verschlechtere, müssten sowieso wieder neue Anträge gestellt werden. Auch immer dann, wenn eine kleine Renten- oder Lohnerhöhung der Behindertenwerkstatt eine Neuberechnung der Leistungen erforderlich mache. "Das könnte auch alles viel einfacher und unbürokratischer funktionieren", so Wahl.

Ähnlich beurteilt Doris Treibel, Vorsitzende des Betreuungsvereins Schwarzach, das BTHG. "Diese Flut an Papierkram können viele Betreuer nicht mehr alleine bewältigen." Kümmerten sich vor einiger Zeit im Verein noch 60 Betreuer um 160 Menschen mit Behinderung, sind es aktuell noch 52 Ehrenamtliche, die 144 Menschen betreuen, berichtet sie. "Manche haben aus Altersgründen aufgehört, andere aber ausdrücklich wegen des gestiegenen bürokratischen Aufwands."

Das kann auch Dr. Lars Niesler, Betreuungsrichter und Direktor des Amtsgerichts Mosbach, bestätigen: "Das neue Betreuungsrecht möchte eigentlich, dass die Familien oder Ehrenamtliche die Betreuung übernehmen. Doch viele schrecken vor den bürokratischen Aufgaben zurück." In den vergangenen Monaten hätte es viele Betreuerwechsel gegeben, die das Gericht vor deutlichen Mehraufwand gestellt hätten. Denn alle Betreuer müssen vom Amtsgericht zugewiesen werden. "Zweck des BTHG ist die individuelle Förderung. Die einzelnen Leistungen bekommt man aber nur, wenn man diese auch beantragt, was zusätzliche Arbeit bedeutet", so Niesler.

Man beschäftige sich seit Jahren mit dem BTHG, sagt Renate Körber. Die Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises weiß um den bürokratischen Aufwand. "Das liegt an den einmaligen Umstellungen, die wir mit der größten Reform des BTHG, die Anfang 2020 in Kraft getreten ist, angehen mussten", erklärt sie. Im Sozialdienst habe man das Personal deutlich aufstocken müssen. Der Landesrahmenvertrag zum BTHG, der 2021 in Kraft treten soll, werde aber für die jeweiligen Leistungsangebote eine einheitliche Umsetzung ermöglichen. "Er bildet dann die Grundlage für den nachfolgenden Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den einzelnen Einrichtungen der Eingliederungshilfe." Dadurch werde die Antragsstellung auch wieder etwas einfacher.

Die Johannes-Diakonie unterstütze grundsätzlich die Ziele des BTHG. "Bei der Ausgestaltung des Gesetzes bestehen jedoch noch offensichtliche Mängel", teilt Pressesprecher Andreas Lang mit. "Die Schwierigkeiten von Menschen insbesondere mit komplexen Behinderungen und betreuenden Personen bei Leistungsermittlung und -beantragung sind für uns deutlich spürbar." Und auch für die Landkreise sei der Aufwand enorm. Vor allem die Abtrennung existenzsichernder Leistungen und die dazugehörigen Formalitäten stellten Betreuende vor große Probleme, weil viele Leistungen neu zu beantragen sind. Zudem drohten weitere bürokratische Hürden. "Denn wie Leistungen in Zukunft beantragt, gewährt, erbracht und vor allem, wie sie dokumentiert werden sollen, ist größtenteils noch nicht geklärt", macht Lang deutlich. Diese Probleme zu lösen, sehe die Johannes-Diakonie als gemeinschaftliche Aufgabe.