Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) 36 Seiten hatte er schon abgearbeitet, dann wurde es persönlich in der Haushaltsrede von Achim Brötel. Am 24. September 2021 endet die zweite Amtszeit des amtierenden Landrats. Wann die Neuwahl konkret stattfinden soll, muss der Kreistag zwar erst noch festlegen (Verwaltungsvorschlag ist der 30. Juni). Achim Brötel wollte sich bei der Kreistagssitzung am Mittwoch aber dennoch bereits erklären und bekennen: "Mir ist es ein Anliegen, Ihnen schon jetzt auch ganz offiziell mitzuteilen, dass ich mich um eine weitere Amtszeit von acht Jahren bewerben werde", ließ der Buchener wissen. Die Haushaltsberatungen seien ja naturgemäß mit entscheidenden Weichenstellungen für das gesamte Jahr 2021 verbunden. Deshalb, so der 57-Jährige weiter, habe auch der Kreistag ein Anrecht darauf, frühzeitig zu erfahren, wie seine eigenen Planungen aussehen.

"Ich will sehr offen bekennen, dass ich im Amt des Landrats hier im Neckar-Odenwald-Kreis meine persönliche Lebensaufgabe gefunden habe", erklärte der Amtsinhaber weiter. Sicher habe es schon wesentlich einfachere Zeiten gegeben als diese, so Brötel, der dabei etwa auf existenzielle Krisen der Neckar-Odenwald-Kliniken, den starken Zustrom geflüchteter Menschen (2015), die PCB-Belastung am Ganztagsgymnasium Osterburken oder ganz aktuell natürlich die Corona-Krise verwies. Er sagte aber auch: "Nach wie vor empfinde ich persönliche wie berufliche Erfüllung in dem, was ich tue." Er trete deshalb ganz sicher nicht an, um es auslaufen zu lassen, sondern vielmehr "um mindestens mit derselben Schlagzahl gemeinsam mit Ihnen allen weiter für eine gute Zukunft unseres Landkreises zu arbeiten."

Es sei ihm wichtig gewesen, die Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag bereits vor der Sommerpause über die eigenen Pläne zu informieren. "Die Rückmeldungen, die ich von dort erhalten habe, bestärken mich in meinen Überlegungen", bekräftigte Achim Brötel abschließend.