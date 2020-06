Statt wie geplant auf der Straße zu demonstrieren, ließen sich die Klimaschützer mit ihren Plakaten fotografieren und stellten die Collage in die sozialen Netzwerke. Foto: Lena-Marie Dold

Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Noch vor einem Jahr waren die Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung allgegenwärtig. Besonders der globale Klimastreik im September sorgte weltweit für Aufsehen. Zu diesem Zeitpunkt schloss sich auch in der Region eine Gruppe Gleichgesinnter zum "Klimabündnis Neckar-Odenwald-Kreis" zusammen.

"Nach dem Klimastreik wollten wir keine Eintagsfliege sein, sondern ein Zeichen setzen", berichtet Felix Alze-Plagge der Rhein-Neckar-Zeitung. Der 43-jährige Guttenbacher bezeichnet sich selbst als "Parent for future" und gehört zu den Organisatoren des Netzwerks. "Fridays for Future wurde vielfach totgesagt, ist aber quicklebendig, nur eben auf digitaler Ebene, nicht mehr auf der Straße", erzählt Alze-Plagge. Damit bezieht er sich auf die verstärkte Präsenz der Klimaschützer in den sozialen Medien.

"Eigentlich hatten wir für den 24. April wieder eine Demo geplant", erläutert der Guttenbacher, "aber durch die Corona-Verordnungen mussten wir uns etwas anders einfallen lassen." Und so wurde spontan eine Plakataktion ins Leben gerufen. "Jeder, der an der Demo teilnehmen wollte, sollte ein Foto von sich und seinem Plakat machen. Daraus haben wir dann eine Collage erstellt und diese in den sozialen Netzwerken geteilt."

Alze-Plagge sowie seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist bewusst, dass sie mit solchen Aktionen wohl eher keinen Leugner des Klimawandels oder Gegner der Fridays-for-Future-Bewegung umstimmen werden. Darum geht es ihnen aber auch gar nicht. "Wir wollen viel eher die ,schweigende Masse’ erreichen", erklärt er. "Wenn die Inhalte mehrfach auf Facebook oder Instagram geteilt und Nutzern immer wieder angeboten werden, werden diese eher auf die Problematik aufmerksam. Denn auch bei uns ist der Klimawandel längst angekommen und hat unmittelbare Folgen. Auch in unserer Region kann man den Wäldern ansehen, wie sie unter dem veränderten Klima leiden."

Wie genau die digitalen Proteste regional weitergehen sollen, daran arbeitet das Klimabündnis derzeit. "Einige Organisationen arbeiten bereits mit Künstlern zusammen. Das könnten wir uns regional auch gut vorstellen", gibt er ein Beispiel. "Damit erzielt man Reichweite für den Protest und erreicht hoffentlich Menschen in ihrer Gedankenwelt, regt sie zu selbstständigem Denken an."

Die Corona-Krise hat bei Alze-Plagge eine gewisse Hoffnung geweckt: "Wir haben gelernt, dass man gemeinsam ein Ziel besser erreichen kann als gegeneinander. Gemeinsam haben wir akzeptiert, unsere Freiheit für ein höheres Ziel einzuschränken. Außerdem haben wir angefangen, auf Wissenschaftler zu hören – und das mit positiver Wirkung. Was sie vorgeschlagen haben, hat geklappt." Nun hofft Alze-Plagge, dass die Leute und besonders die Politiker auch in Bezug auf den Klimawandel anfangen, auf die Wissenschaftler zu hören. "Gemeinsam haben sich Politiker fast aller Fraktionen dafür eingesetzt, die Maßnahmen zur Corona-Krise zu beschließen. Das ist auch für die Klimakrise notwendig", fährt er fort.

Das Thema Klimaschutz wird besonders auf zwei Ebenen beeinflusst, differenziert der 43-Jährige: "Auf der einen Seite muss die Politik endlich handeln und neue Rahmenbedingungen für beispielsweise klimafreundlich hergestellte Produkte schaffen. Auf der anderen Seite muss jeder sein eigenes Verhalten überdenken. Wir müssen nicht alle perfekte Menschen sein, aber es liegt an uns, individuell kleine, freiwillige Beiträge für den Klimaschutz zu leisten. Das Auto auch mal stehen zu lassen oder gerade im Moment auch den notgedrungen stärker anfallenden Plastikmüll korrekt zu entsorgen."

Sein Fazit aus der Corona-Krise ist schlicht aber prägnant: "Nehmen wir uns also vor, auch die anderen Krisen zu bewältigen. Mit verschiedenen Meinungen aber letztlich doch mit einem Ziel."