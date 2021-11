Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Bevor die Sprechstunde bei Elke Ender losgeht, hat sie schon einen vollen Plan: Die Medizinerin kämpft seit eineinhalb Jahren gegen das Coronavirus. Sie leitet eine Corona-Schwerpunktpraxis, sie war stellvertretende Leiterin des Kreisimpfzentrums, sie impft, sie testet, sie behandelt, sie klärt auf und leistet immer noch Überzeugungsarbeit, wenn jemand Bedenken gegen die Corona-Impfung hat. Viele niedergelassene Ärzte ächzen unter der Last der Booster- und Erstimpfungen – beschweren will sich keiner.

"Wir haben viele impfwillige Patienten, und es ist viel Arbeit – aber wir wissen, wofür wir es machen", berichtet zum Beispiel eine Mitarbeiterin einer Hausarztpraxis im Kreis. "Wir impfen auch externe Patienten und sind sehr darauf bedacht, dass viele geimpft sind." Probleme, an Impfstoff zu kommen, habe man noch nie gehabt. "Wir haben immer die Menge bekommen, die wir bestellt haben", sagt sie. 100 Impfungen gegen das Coronavirus laufen in der Woche. Doch dieses Engagement gegen das Virus hat seinen Preis: "Die Belastungen hier sind extrem, wir sind abends platt", berichtet die Praxismitarbeiterin.

Denn neben den Impfungen und den Corona-Patienten müssen auch die normalen Patienten behandelt werden, Vorsorgeuntersuchungen angeboten werden. "Was uns Praxen mürbe macht, sind Schnellschüsse, die in Pressekonferenzen bekannt gegeben werden." Wie etwa die Ankündigung von Jens Spahn, dass sich nun jeder auch vor Ablauf der Sechs-Monats-Frist boostern lassen kann. Das ist zwar in Bayern und Thüringen schon Usus, in Baden-Württemberg aber noch nicht gesetzlich verankert.

Die Kritik am bürokratischen Aufwand der Corona-Impfung kann die Praxismitarbeiterin nachvollziehen. "Das überfordert die Patienten zum Teil auch", meint sie. Dass sich Ärzte aber wegen zu geringer Bezahlung aus der Impfkampagne verabschieden, das kann sie nicht verstehen: "Ich finde 28 Euro für eine Impfung gut bezahlt. Zum Vergleich: Für eine Grippeschutzimpfung bekommen wir gerade mal zwei Euro", erklärt sie. Ohne das Praxisteam würde es nicht funktionieren, alle stehen voll dahinter."

"Es verabschiedet sich keiner vom Impfen", stellt Dr. Christoph Kaltenmaier, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg, klar. In seiner Hausarztpraxis in Aglasterhausen impfe er nach wie vor zwischen 100 und 300 Patienten pro Woche. Der bürokratische Aufwand sei zwar immer noch recht hoch, so Kaltenmaier, allerdings relativiere sich der Aufklärungsaufwand in den meisten Fällen. "Wenn jemand zur Auffrischungsimpfung kommt, dann muss ich ihm natürlich nicht noch einmal alles von vorne erklären", verdeutlichtet der Mediziner.

"Wir impfen, aber unsere Liste ist voll bis Februar", bekennt Susanne Polit, die in Schwarzach zusammen mit ihrem Vater eine Hausarztpraxis betreibt. "Wir kommen nicht rum", sagt sie offen. Denn neben den Booster-Impfungen müsse man auch das normale Programm stemmen – im Herbst sind es viele Infektpatienten. Wenn es gut läuft, schafft man in der Praxis 50 Corona-Impfungen in der Woche, im Schnitt seien es weniger. "Ich sehe das Impfen als meine Verpflichtung an, wir versuchen ja sogar, Freiräume dafür zu schaffen."

Dennoch wünscht sich die Ärztin die Impfzentren zurück. "Für uns Hausärzte ist die Überlastung des Gesundheitssystems schon da." Denn das Boostern sei "das Wichtigste." Obwohl es offiziell keine Priorisierung gibt, werden die Impftermine in der Praxis so vergeben, dass Schwerkranke und über 70-Jährige zuerst dran sind. "Das sind ja auch diejenigen, bei denen die Impfung am längsten zurückliegt", meint Polit.

"Ich impfe viermal in der Woche im Augenblick", berichtet Elke Ender. "Das ist unser einziger Weg aus der Pandemie. 80 bis 100 Impfungen gegen das Coronavirus laufen bei ihr in der Woche. "Im Augenblick dreht sich jedes zweite Telefonat ums Impfen", beschreibt die Ärztin die Situation. Zu Anfang des Herbstes sei das Verhältnis zwischen Erst- und Booster-Impfungen (zumindest bei ihr) ausgeglichen gewesen, inzwischen seien es mehr Booster-Impfungen. "Aber ich spreche immer noch gezielt Ungeimpfte an und versuche, aufzuklären."

Viele hätten Ängste, die sich auf Halbwahrheiten stützen. "Das Schwierige ist, dass daran zum Teil etwas Wahres ist." Aber es würden eben die falschen Schlussfolgerungen aus der Information gezogen. Und die können von medizinischen Laien eben nicht nachvollzogen werden. "Schlussfolgerungen werden verdreht, das ist gefährlich", findet die Ärztin. Sie kämpft für jeden Geimpften, wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung begleitet, hat sich bei ZDFneo den "13 Fragen" gestellt. In ihrer Praxis behandelt Ender auch Corona-Erkrankte. "Die leichten bis mittleren Fälle", wie sie betont. "Geimpfte kommen eigentlich nur zum Abstrich, Ungeimpfte zur Behandlung", fasst sie ihre aktuellen Erfahrungen aus dem Praxisalltag zusammen.

Dass manche Haus- und Fachärzte nicht mehr impfen wollen, kann sie in gewisser Weise sogar nachvollziehen. Zuerst müsse man viele Menschen überzeugen, etwas Gutes für sich zu tun, "und dann werden diejenigen, die impfen, noch diskreditiert". Sie hoffe aber, dass die aktuelle Notlage für viele Kollegen ein Ansporn ist, doch wieder in den Impfzug einzusteigen. Denn: "Die Überlastung des Gesundheitssystems ist schon da – und die wird weitergehen." Bei 65.371 Neuinfektionen am Mittwoch könne man davon ausgehen, dass 450 dieser Menschen auf der Intensivstation landen. Eine Zahl, die sie erschreckt, erschüttert.

Deshalb wird sie auch nicht müde, weiterzumachen. Morgen früh wird sie wieder Abstriche machen, Covid-Patienten mit leichten bis mittleren Symptomen behandeln. Danach werden ihre Mitarbeiterinnen die ganze Praxis desinfizieren. Und dann kommen die "normalen" Patienten – und die Impfungen. "Wir müssen impfen, denn es werden sich sonst alle anstecken", meint Ender.