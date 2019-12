An Weihnachten kommt man zusammen und besinnt sich darauf, was wirklich zählt: Familie, Menschen, die man liebt. Viele Menschen im Landkreis denken aber auch an diejenigen, denen es nicht so gut geht. Dafür sagen wir stellvertretend: Vielen Dank! Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Heute ist Heiligabend. Da ist es für viele selbstverständlich, ein Geschenk zu bekommen, die Liebsten zu sehen, mit ihnen bei Kerzenlicht, Tannenbaum und Plätzchen zu feiern. Für viele ist es in dieser Zeit aber auch selbstverständlich, an andere zu denken. An Menschen, die in Not geraten sind. Menschen, die ihren Kindern oder Liebsten kein Geschenk kaufen können, bei denen es um das Stemmen des Alltäglichen geht. Diese Menschen werden seit 2009 mit einer eigenständigen RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis unterstützt – und das ist nur dank der großzügigen Hilfe unserer Leser möglich.

Der Kontostand der Aktion im Kreis belief sich am Montag auf 85.800 Euro. Das sehr gute Vorjahresergebnis (85.015 Euro plus 8501 Euro der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald) ist damit schon erreicht. Denn auch in diesem Jahr wird die Stiftung der Sparkasse die Spendensumme der RNZ-Leser um zehn Prozent aufstocken. Für die Sparkasse ist die Weihnachtsaktion mehr als eine Spendensammlung. Sie treffe genau deren Slogan: "Aus der Region – für die Region."

Auch bei den RNZ-Lesern im Neckar-Odenwald-Kreis hat sich die Aktion etabliert. "Wenn man in der Situation ist, in der man etwas Gutes tun kann, sollte man das auch", meint Brigitte Nerger. Die Aktion habe einen schlagenden Vorteil: "Die Empfänger sind vor der Haustür." Wobei die Nergers auch Bedürftige, die weiter weg wohnen, nicht vergessen. "Am Ende des Jahres wird Bilanz gezogen, und wir schauen, wo wir noch Gutes tun können", sagt die Mosbacherin.

Bernhard Goldstein von der Erfa-Apotheke aus Hardheim ist überzeugt von der Weihnachtsaktion: "Ich habe die Spendenaktion in der Zeitung gesehen, in der die einzelnen Fälle vorgestellt werden, und es liegt ja auch ein Spendenvordruck bei. Nun spende ich schon seit mehreren Jahren. An Weihnachten sollte der Aspekt des Helfens und des Spendens im Vordergrund stehen, deshalb ist man an Weihnachten auch spendenbereiter." Barbara Ruppert aus Buchen meint: "Ich lese von der Spendenaktion jedes Jahr. Ich finde es schön, dass man nicht nur an die Schicksalsschläge denkt, die in der weiten Welt stattfinden, sondern auch an die, die hier im Kleinen passieren. Denn es gibt auch bei uns Menschen, denen es nicht so gut geht. Außerdem bin ich immer wieder positiv überrascht, wie viel Geld dabei zusammenkommt."

Positiv überrascht sind auch immer wieder die Partner der Aktion: das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis, der Caritasverband und das Landratsamt (Fachbereich Soziales). Renate Körber (Leiterin des Fachbereichs Soziales) freut sich über die hohe Spendenbereitschaft: "Anscheinend denken doch viele Menschen nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere." Dass das Geld gebraucht wird – und zwar auch, wenn es jedes Jahr mehr Mittel werden –, zeigten ihr die Gespräche mit den Kollegen: "Die Hilfen werden in Anspruch genommen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck." In ihrem Wirkungsbereich wird das Geld vor allem an Familien mit Kindern ausgeschüttet. "Aber das Tolle ist, dass wir durch die Spenden das ganze Jahr über Mittel haben, um Menschen in Not zu helfen."

Der tolle Zwischenstand sei ein "schöner Beweis, dass die Aktion angekommen ist", meint auch Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbandes. Es werde mehr Geld ausgegeben, aber schön sei, dass "auch die andere Seite nicht vergessen wird". Oft werde er auf die Aktion angesprochen, im Besonderen natürlich auf die Fälle. Und oft werde die Frage gestellt: "Ist das echt so?", berichtet Edinger. Am Ende des Gesprächs laute die Frage dann meist: "Kann ich dir das Geld gleich mitgeben?"

Dass der Bedarf ebenfalls wie die Spendenbereitschaft da und hoch ist, berichtet Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. "Manchmal geht es auch darum, Geld für die Feiertage zu haben." Und zwar nicht für Geschenke, sondern einfach für Lebensmittel. Manchen Menschen könne schon mit 20 Euro wirklich geholfen werden. "Auch menschlich!", wie Zilling betont: "Neben dem Geld hat man das Wissen, dass jemand an Menschen in Not gedacht hat. Und das ist ebenfalls sehr wertvoll."

Mit dem Prädikat "wertvoll" sind auch die Aktionen zu bewerten, die jedes Jahr für die RNZ-Weihnachtsaktion veranstaltet werden. Über einige wurde auch schon berichtet, etwa über die Spenden der Lions-Clubs, über das Engagement des Seniorenbeirats, der Seniorenbegegnung St. Bruder Klaus oder der Optiker. Kurz vor Weihnachten gibt es auch immer ein Konzert der Band "Livingroom". In diesem Jahr spielten die vier Musiker wieder bei Tante Gerda für den guten Zweck. 500 Euro kamen dabei zusammen. Bereits zum zehnten Mal sammelten die Musiker für die RNZ-Weihnachtsaktion: "Ich stehe einfach voll hinter dieser regionalen Aktion. Heutzutage weiß man ja nicht immer, ob man einer Spendenaktion trauen kann. In diesem Fall weiß ich, dass das Geld in gute Hände gelangt", sagt Attila Mayer.

"Es ist wirklich beeindruckend, wie konsequent und treu unsere Leser die Spendenaktion unterstützen", sagt der Redaktionsleiter der RNZ Mosbach, Heiko Schattauer. Die Höhe der Beträge sei dabei zweitrangig: "Egal, ob fünf oder 500 Euro – jeder Euro zählt. Sonst wären wir jetzt nicht bei diesem tollen Zwischenstand." Dass das Geld benötigt werde, das sieht auch er an den vielen Fällen der Partner. "Auch bei uns im Kreis gibt es große Not – und zwar in vielen Ecken und zu jeder Jahreszeit." Umso größer fällt Schattauers Dank aus: "Die vielen Spenden zeigen, wie hilfsbereit die Menschen in der Region sind. Zu Weihnachten möchten sich die RNZ-Redaktionen in Mosbach und Buchen ausdrücklich bei allen Spendern bedanken – egal wie viel sie geben können."

Noch bis Januar stellt die RNZ dreimal pro Woche anonymisierte Fälle aus der Arbeit der beteiligten Institutionen vor, bis Mitte Januar kann gespendet werden.

Spendenkonto: Iban: DE58.6745.0048.0004 3723 97, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion NOK.