Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Landratsamt hat in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Landkreises mit den Vorbereitungen für einen direkten Glasfaseranschluss von Schulen begonnen. Damit sollen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit ermöglicht werden. Zusätzlich sollen in Ergänzung zu dem bereits erfolgten Breitbandausbau noch bestehende Lücken in dem Hochgeschwindigkeitsnetz vor allem in Ortsrandlagen und Weilern geschlossen werden.

Ziel der neuen Initiative ist, dass Schulen und Bildungseinrichtungen im Kreis möglichst schon im kommenden Jahr einen direkten Glasfaseranschluss bis in die Gebäude erhalten. Da in den meisten Fällen nicht auf bestehende Leerrohre zurückgegriffen werden kann, sind dafür jedoch teure Tiefbauarbeiten notwendig. Um die Finanzierung zu erleichtern, sollen Förderanträge auf Bundes- und Landesmittel gestellt werden. "Im Idealfall könnten Landkreis und Kommunen 50 Prozent Zuschuss vom Bund und weitere 20 Prozent vom Land erhalten", so Johannes Biste, Breitbandbeauftragter beim Landratsamt.

Ebenso mit Hochdruck arbeitet die Landkreisverwaltung daran, diejenigen Gebäude in Ortsrandlagen und Weilern mit hohen Bandbreiten zu versorgen, die noch nicht vollumfassend abgedeckt werden konnten. "Die erste Hürde ist bereits geschafft. Für ein dafür notwendiges neues Ausschreibungsverfahren wurden Fachberater eingeschaltet", erklärt Biste. Die Kosten für die Berater werden auf Antrag des Kreises vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erstattet.

Auch ein sogenanntes Markterkundungsverfahren, bei dem alle im Neckar-Odenwald-Kreis aktiven Netzbetreiber zu deren Investitions- und Ausbauabsichten angefragt werden, wurde in diesem Rahmen abgeschlossen. Auf Grundlage der Angaben konnten so noch unterversorgte Gebäude identifiziert werden. Diese Informationen wollen Landkreis und Kommunen nun nutzen, um dort die Lückenschlüsse herzustellen. Geklärt werden muss jetzt noch, welche der bisher unterversorgten Gebäude in die Ausschreibung aufgenommen werden, damit diese noch immer attraktiv genug für Telekommunikationsunternehmen zur Abgabe eines Angebots ist. Umgekehrt bedeutet das, dass sehr weit außerhalb von Orten liegende einzelne Gebäude auch im Rahmen des neuen Verfahrens voraussichtlich nicht angeschlossen werden können. Hier müssen andere Möglichkeiten, beispielsweise über den Mobil- oder Richtfunk, gesucht werden.

Das neue Ausschreibungsverfahren soll voraussichtlich bis Frühjahr 2019 abgeschlossen werden, damit die Tiefbauarbeiten in den witterungsgünstigen Monaten stattfinden können. Nach Ende dieser Arbeiten können dann nahezu 100 Prozent der Anschlüsse im Kreis auf schnelles Internet zugreifen. Gefördert werden die Lückenschlüsse von Bund und Land ebenfalls mit 70 Prozent.

In den Jahren 2016 und 2017 wurden auf Initiative des Landkreises und der Kommunen bereits 97 Prozent aller Privathaushalte und Betriebe an das schnelle Internet mit Downloadraten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde angeschlossen. Der Neckar-Odenwald-Kreis war damit der erste Landkreis in Baden-Württemberg, der seinen Bürgern eine flächendeckende Breitbandversorgung in dieser Qualität und Leistungsfähigkeit bieten konnte.