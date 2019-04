Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. So viel Zuspruch Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann bei ihren Besuchen in Mosbach und Buchen erntete, im Nachhinein wurden auch kritische Stimmen laut. Dieser Tage hatte der Örtliche Personalrat des Schulamts Mannheim die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zur Personalversammlung auch in Mosbachs Alte Mälzerei eingeladen. Beim anschließenden Pressegespräch der RNZ mit in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisierten Lehrkräfte und Personalräten spielte natürlich der kurz vorangegangene Besuch der Kultusministerin eine große Rolle.

"Es ist Zeit, für mehr Zeit", hatte man sich auf die Fahne geschrieben, denn, wie auch schon bei der Podiumsdiskussion, stellt sich nach wie vor die Frage nach einer besseren Ausstattung an den Schulen sowie nach Entlastungs- und Klassenlehrerstunden für den Klassenrat und Konfliktgespräche. Bislang müssen diese in der regulären Unterrichtszeit geführt werden, worunter der Fachunterricht leidet.

Harsche Kritik erfuhr Eisenmanns Besuch unter anderem von Bernhard Edin, GEW-Kreisvorsitzender Neckar-Odenwald, der dem Konzept des "Klassentreffens" skeptisch gegenübersteht. Die Wertschätzung, die Eisenmann den Lehrkräften gegenüber aussprach, sei zwar verbal kommuniziert, könne aber in der Realität nicht immer erlebt werden. Die eigentlichen, alltäglichen Probleme, vor denen Lehrerinnen und Lehrer im Neckar-Odenwald-Kreis stehen, kämen bei der Kultusministerin nicht an, da man bei dem Format der "Klassentreffen" kaum einen wirklichen Eindruck der Situation gewinnen könne. Eisenmann suche bei diesen Treffen nach einer Legitimation für ihre Politik, es werde "abgeklopft" wie weit man noch gehen könne, anstatt die Lehrkräfte wirklich zu stärken.

Die Realität sei eine hochproblematische - jedoch sei keine Problemlösung in Sicht. Die GEW sieht ihre Aufgabe darin, "den Finger in die Wunde zu legen" und als "Sprachrohr zu fungieren". Außer der Gewerkschaft gebe es nämlich derzeit keinen Gegenpol.

Auf Widerspruch bei den Lehrern traf Eisenmanns Aussage, dass die befristeten Verträge dem Umstand geschuldet seien, dass es sich bei den Betroffenen um sogenannte "Nichterfüller" handle, sprich: Lehrkräfte, die ihre Ausbildung nicht abgeschlossen hätten bzw. über gar keine verfügten. Zwei Lehrerinnen, die gemeinsam ihren Abschluss machten, berichteten davon, dass die eine direkt nach diesem eine Festanstellung bekam, während die andere viermal je einen Jahresvertrag erhielt - immer von September bis Ende Juli. Auch Edin wusste davon zu berichten, dass es an Realschulen durchaus angestellte wissenschaftliche Lehrkräfte mit befristeten Verträgen gegeben habe. Ein weiteres Problem dieses Sachverhalts sei, dass es im ganzen Land kein wirkliches Qualifizierungskonzept für die "Nichterfüller" gebe.

Zwar konnten die ausgeschriebenen Stellen im Neckar-Odenwald-Kreis alle besetzt werden, die Probleme sind jedoch noch lange nicht behoben. Derzeit sind die Vertretungsreserven aufgebraucht. Es werden auch im Neckar-Odenwald-Kreis bereits "Nichterfüller" zur Krankheits- oder Schwangerschaftsvertretung eingesetzt und es sind für die kommenden Schuljahre sogenannte "Abordnungsketten" im Gespräch, sagte der stellvertretende Vorsitzende der GEW Heidelberg Götz-Hege. Dabei sollen Lehrer aus gut versorgten Kollegien in begehrten Regionen mit einer gewissen Stundenanzahl an andere Schulen abgeordnet werden, um die dortigen Lücken in den Reihen zu schließen. Das führe durch den ständigen Wechsel zu einer nicht unbeträchtlichen Unruhe - für Kollegen, wie Schüler.

Solche und weitere Ideen, derer sich die Ministerin derzeit bedient, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, hält die GEW für ungeeignet: "Vieles, das sie vorschlägt, kann im ländlichen Bereich nicht umgesetzt werden. Der Landkreis ist dafür einfach zu groß. Die Ideen sind nicht anwendbar. Die Kollegen sind alleingelassen, es fehlen die Konzepte", so Edin.