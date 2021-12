Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) Besser hätte man den Tag für die letzte Kreistagssitzung in diesem Jahr gar nicht wählen können. Auf dem Kalender stand nämlich der Nikolaustag, als das Gremium am Montag im Schloss Merchingen zusammenkam. Und dabei wurden im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 natürlich auch passend zum Tag Geschenke verteilt. So erhielten zahlreiche bewährte Organisationen und Institutionen Zuschüsse für ihre segensreiche Arbeit.

Aber auch "Knecht Ruprecht" war am Montag kurzzeitig in Ravenstein zu Gast. "Er" verkündete die Erhöhung der Müllgebühren für Privathaushalte im nächsten Jahr. Allerdings fällt diese Erhöhung in der Größenordnung von etwa fünf Prozent – dieses Mal – doch recht moderat aus.

Ansonsten stand der Haushalt 2022, das beherrschende Thema dieser Sitzung, aber ganz im Zeichen vorweihnachtlicher Freude, die die geplanten Investitionen im nächsten Jahr schon jetzt wecken, die vielen Kreisbürgern zugutekommen werden. Dies wurde auch in den Stellungnahmen der Fraktionen thematisiert.

Nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Achim Brötel und den Gastgeber, den stellvertretenden Ravensteiner Bürgermeister Peter Maurer, kam man gleich zum Haushalt 2022, der laut Landrat geprägt sei von "kraftvollen Investitionen, einer spürbaren Entlastung der Städte und Gemeinden (durch die Senkung der Kreisumlage um ein auf jetzt 28 Prozent) sowie einer weiteren Rückführung der Kreisverschuldung".

Die vorgesehenen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die drei zentralen Themen Mobilität, Bildung und Gesundheit. Größte Baustelle des Kreises wird dabei das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO). Für das 26-Millionen-Projekt sind im Haushalt 2022 rund zehn Millionen Euro veranschlagt. Der Spatenstich soll im Frühjahr erfolgen. An den weiteren Kreisschulen soll vor allem in die Ausstattung und die Umsetzung des Digitalpakts investiert werden.

In ähnlicher finanzieller Größenordnung bewegen sich die Investitionen im Bereich Gesundheit, unter anderem in den Neubau des Bettentrakts am Buchener Krankenhaus.

Für die Sanierung von Straßen im Kreis sind 1,25 Millionen Euro im Haushalt 2022 eingestellt. Hier hat grundsätzlich der Erhalt bereits bestehender Straßen Priorität. Einziger Neubau ist die K3969 zwischen Schloßau und Waldauerbach (600.000 Euro). Auch in Radwege soll investiert werden.

Geschlossen folgten die Fraktionen im Kreistag schließlich dem Vorschlag der Kreisverwaltung und kamen zu folgendem gemeinsamen Beschluss: Der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises beschließt die Haushaltssatzung und die restlichen Haushaltsansätze des Haushaltsplans des Neckar-Odenwald-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 (unter Berücksichtigung der in den Ausschussberatungen vorgenommenen Änderungen) sowie den beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm.