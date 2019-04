Von Gabriele Eisner-Just

Mosbach. Bernd und Heidi Umbreit sind für ihre Dokumentarfilme bekannt. Auf einfühlsame Weise zeigen sie Grenzerfahrungen wie das Leben im Gefängnis oder mit einer unheilbaren Krankheit. Im Auftrag des Arbeitskreises "Rote Karte gegen häusliche Gewalt im Neckar-Odenwald-Kreis" gestaltete das Team jetzt den Kurzfilm "Das Schweigen brechen", ein eindringliches Dokument einer allgegenwärtigen gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Dieser Tage wurde der Film im Landratsamt Mosbach zum ersten Mal gezeigt und von der Frauenbeauftragten Angelika Bronner-Blatz eingeführt.

Eine ältere Frau, die ihre leidvollen Erfahrungen mit ihrem Ehemann in ein Heft einträgt. Eine Frau, die noch nicht über ihre Erlebnisse reden kann. Junge Frauen mit kleinen Kindern. Sie sind die Hauptakteurinnen im 16-Minuten-Film des Teams Umbreit, der im Frauenhaus des Neckar-Odenwald-Kreises aufgenommen wurde. "Zuerst haben wir die Frauen nur verdeckt gedreht", erzählt Bernd Umbreit. "Je länger wir in Kontakt waren, desto mehr Frauen wollten ihr Gesicht zeigen und ihr Schweigen brechen."

Mit leisen Tönen, aber umso eindrucksvoller, berichtet der Kurzfilm aus dem Alltag der Frauen und ihrer Kinder im Frauenhaus. Eine Frau erzählt davon, wie die Polizei bei ihr zu Hause anrief. Ihr Mann sitze in der Garage mit der Pistole in der Hand. Da habe sie gewusst, dass sie gehen muss, damit er ihr und ihrem Kind nichts antun kann. Eine andere Frau sieht im Rückblick auf ihr Leben, dass ihr Mann sie immer wieder psychisch fertig gemacht hat, bis sie heulend am Boden saß. Für die erwachsenen Kinder und die Nachbarn ist sie aber die Böse, weil keiner das zweite Gesicht des Mannes sah.

Ein wenig Statistik: Ungefähr 400.000 Frauen suchten im Jahr 2018 Zuflucht in einem Frauenhaus. Jede vierte Frau erlebt laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt. Elf Plätze stehen im Frauenhaus des Neckar-Odenwald-Kreises für Frauen zur Verfügung, die nicht wissen, wohin sie vor dieser Gewalt flüchten sollen. Manchmal sind das zu wenige Plätze für Frauen, die geschlagen, getreten oder auf andere Weise verletzt werden.

Im Frauenhaus kommen die Frauen zur Ruhe. Es beginnt damit, dass jemand aus dem Frauenhaus-Team die Frau abholt, entweder aus der Wohnung, vom Bahnhof oder aus dem Krankenhaus, wo ihre Wunden versorgt wurden. Dann sind diese Frauen sicher, denn die Adresse des Frauenhauses ist geheim und wird nicht herausgegeben. Sie können mit den Mitarbeiterinnen reden und eine neue Perspektive für ihr Leben entwickeln. Das kann so aussehen, dass sie bei Verwandten unterkommen oder eine eigene Wohnung mieten. Auch die finanziellen Grundlagen für das neue Leben werden gemeinsam erkundet. Das Leben im Frauenhaus dauert einige Wochen oder Monate, bis ein neuer Weg sich auftut. Manche Frauen gehen aber nach kurzer Zeit auch wieder zurück zum schlagenden Partner. Zu ungewiss erscheint das Leben allein.

Das Ende des Films ist wie der Anfang: "Sie packen jetzt zusammen und nehmen auch für Ihr Kind etwas Spielzeug mit", sagt Frauenhaus-Leiterin Saskia Emmenecker am Telefon. "Ich hole Sie dann am Bahnhof ab." Der Kreislauf von Gewalt und Rettung beginnt von Neuem.

Der Dokumentarfilmer Bernd Umbreit zollte dem Frauenhaus-Team ein großes Lob: "Dieses Frauenhaus legt die Messlatte für solche Einrichtungen hoch", sagte er nach der Filmpräsentation. "Das ganze Team von der Praktikantin bis zur Leiterin leistet großartige Arbeit und ist mit ganzem Herzen dabei." Auch die 100 Besucher zeigten sich beeindruckt vom Frauenhaus-Film und stellten den Mitarbeiterinnen einige Fragen. Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung im Neckar-Odenwald-Kreis, bedankte sich schließlich beim Filmteam und bei den Besuchern. "Die Arbeit im Frauenhaus verhilft vielen Menschen zu einem guten Neustart", sagte sie. "Der Film ,Das Schweigen brechen’ dokumentiert diese Hilfe und ist dazu gedacht, in Beratungsstellen, Schulungseinrichtungen und Schulen gezeigt zu werden. Er kann gerne ausgeliehen werden!"

Kontakt: Angelika Bronner-Blatz, E-Mal: angelika.bronner-blatz@neckar-odenwald-kreis.de, Tel.: (0 62 61) 84 22 83.