Von Frank Heuß

Mosbach. In vielen Berufen ist der Führerschein eine Voraussetzung. So oder so planen die meisten jungen Menschen den Erwerb des "Lappens", der eigentlich schon lange die Form einer Scheckkarte hat, zu frühem Zeitpunkt fest in ihren Lebensweg ein. Die Pandemie kam hier zuletzt allerdings wie fast überall in die Quere.

Fahrschulen befinden sich seit jeher in einer Sonderrolle: Die Aufgabe der Ausbildung von Verkehrsteilnehmern in der Führung von Kraftfahrzeugen ist von öffentlichem Interesse, wird aber privatwirtschaftlich ausgeübt. Es handelt sich somit um "normale" Unternehmen, die jedoch eher mit öffentlichen Schulen als mit anderen Branchen vergleichbar sind. Dem Eindruck nach tut sich deshalb selbst die Landesregierung bisweilen schwer mit der Einordnung in den Katalog der Corona-Schutzmaßnahmen.

Fast wie in einem TV-Studio moderieren Michael Lindner (im Vordergrund) und Christian Löhr (sitzend im Hintergrund) von der Fahrschule „MC Drive“ den virtuellen Theorieunterricht im Rahmen der Führerscheinausbildung. Foto: Frank Heuß

"Wir sind froh, dass wir zumindest wieder halbwegs normal fahren können", sagt Michael Lindner. In Kooperation mit Christian Löhr betreibt er die Fahrschule "MC Drive" mit Standorten in Neckargerach, Neckarelz, Schwarzach und Aglasterhausen. "Organisatorisch schwieriger geworden ist es dennoch", schränkt Löhr aber direkt ein: Die Wagen müssen nach jeder Fahrt 15 Minuten entlüftet und gründlich desinfiziert werden. Das wäre noch das geringste Problem, aber auch Wegstrecken beim Abholen und wieder Zurückbringen von Schülerinnen und Schülern lassen sich kaum noch kombinieren, da trotz Maskenpflicht nur bei Prüfungsfahrten mehr als zwei Personen im Auto sitzen dürfen.

Dass man im Januar als erste Fahrschule im Landkreis den Theorieunterricht online per Videokonferenz angeboten hat, darauf sind beide stolz. "Das war gar nicht so einfach, weil das an viele Vorschriften gebunden ist", erklärt Löhr. So sind mehrere Bildschirme nötig, um die Fahrschüler während der Stunden jederzeit sehen und ansprechen zu können, was unabdingbar für die Dokumentation gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde ist.

In der Funktion unterscheidet es sich kaum von dem, was aus dem "Homeschooling" bekannt ist. Auf Basis einer geeigneten Plattform verläuft der Fernunterricht beinahe so, als säßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nebeneinander. Man hört und sieht sich "live", der Ausbilder kann referieren und sogar Präsentationen oder Videoclips einspielen. Gleichzeitig wird auch ein "Chat-Room" moderiert, in dem schriftliche Rückfragen möglich sind. Dass hin und wieder technische Ausfälle vorkommen und die persönliche, nicht sterile Begegnung fehlt, ist allerdings selbstredend.

Bei der Fahrpraxis gibt es weniger Alternativen. Dennoch haben manche Fahrschulen inzwischen Fahrsimulatoren angeschafft. "Es ersetzt zwar nicht die richtigen Fahrstunden, aber man merkt den Unterschied, wenn vorher am Simulator geübt wurde", stellt Michael Lindner fest. Etwas anders sieht das Jochen Heinrich, der darauf in seiner Fahrschule in Neckarelz verzichtet: "Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, weil es nicht vergleichbar ist mit dem echten Pkw im realen Straßenverkehr", so Heinrich, der auf "gute persönliche Betreuung" setzt.

Eine "Investition für die Zukunft", durch welche "die Grundfertigkeiten sehr gut abgedeckt werden", sieht hingegen Natalie Schäufele von der "Academy Schäufele" aus Mosbach in dem 1:1 wie ein echtes Cockpit aufgebauten Simulator-Computer. Sie verweist dabei auch auf eine große Nachfrage. Weitestgehend Einigkeit besteht aber über den Wunsch der Fortsetzung von virtueller "Fernlehre" auch nach der Pandemie in hybriden Formaten.

Gar nicht ausmalen mag man sich bei den Fahrschulen, wenn die Politik strengere Testpflichten verhängt hätte. "Wie sollen wir das denn machen?", entgegnet da Oliver Muschiol, der nebenberuflich als Fahrlehrer tätig ist. Der Mehraufwand sei zumindest dann kaum noch zu stemmen, wenn freiwillige Selbsttests nicht mehr genügen. "Es würde sehr teuer oder durch externe Stellen gar nicht leistbar", gibt Natalie Schäufele zu bedenken. Und dass der Staat die Fahrschulen ohnehin "in der Krise alleine gelassen" habe, konstatiert Falk Pfitzner von der Fahrschule Hahn aus Haßmersheim.

Zuletzt verzögerte sich die Fahrausbildung von der Anmeldung bis zum Führerschein in den meisten Fällen um circa drei Monate. Viele Fahrlehrer sind gefühlt beinahe rund um die Uhr auf der Straße, um den aufgelaufenen "Stau" der Fahrschülerinnen und -schüler auf dem Weg zur Prüfung abzubauen. "Wir gehen davon aus, dass es noch drei bis vier Monate dauern wird, bis wieder Normalzustand herrscht", schätzt Dominic Bergmann von der Fahrschule Spitzer in Mosbach. Die mittelbaren Folgen für den ländlichen Raum, in dem vielerorts kaum Alternative zum privaten Pkw besteht, sind dabei noch gar nicht bedacht.