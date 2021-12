Neckar-Odenwald-Kreis. (afa) Im November ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 9541 gesunken. Das sind 274 Arbeitslose oder 2,8 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt die Quote bei 3,4 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit noch deutlicher zurück: um 20,1 Prozent. Nicht alle Personengruppen profitieren in gleichem Maße von diesem Rückgang. So ist die Arbeitslosigkeit von Menschen mit einer Schwerbehinderung nur um 9,5 Prozent zurückgegangen. "Mehr als jeder zehnte Arbeitslose hat eine Schwerbehinderung. Diesem Personenkreis gelingt es seltener, eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden als den Menschen ohne Behinderung", erklärt Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

"Häufig haben Unternehmen Vorbehalte gegenüber Bewerbern mit einer Behinderung. Diese beruhen meistens auf einer Fehleinschätzung, denn eine Schwerbehinderung ist nicht gleichzusetzen mit mangelnder Qualifikation oder weniger Leistungsfähigkeit. Im Gegenteil: Das Ausbildungsniveau bei den schwerbehinderten Arbeitslosen liegt über dem der Arbeitslosen ohne Schwerbehinderung. Mit einem breiten Spektrum an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen unterstützen wir Menschen mit einer Behinderung möglichst betriebsnah. So können sie ihr Potenzial in den Unternehmen zeigen."

Im November haben Unternehmen im Agenturbezirk 1390 Stellenangebote gemeldet. Das sind fast 50 Prozent mehr als im letzten Jahr. Insgesamt waren zum Stichtag 7262 Stellenangebote im Bestand und damit deutlich mehr als vor der Krise im November 2019 (6857).

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei drei Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Im November waren 2467 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 104 oder vier Prozent weniger als im Vormonat. 542 meldeten sich arbeitslos, 646 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 211 Stellenangebote gemeldet – 76 oder 56,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Bestand an Stellenangeboten im Landkreis liegt aktuell insgesamt bei 1154.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent (Vormonat 2,7 Prozent). Im November waren dort 1989 Arbeitslose gemeldet, 105 oder fünf Prozent weniger als im Vormonat. 554 Menschen im Nachbarlandkreis meldeten sich arbeitslos, 664 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 538 Stellen gemeldet, 243 oder 82,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2372.

Im Agenturbezirk waren Ende November im Bereich der Grundsicherung 4380 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5161. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am gesamten Bestand beträgt 45,9 Prozent.

Von den aktuell 2467 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1181 vom Jobcenter betreut (Oktober 2021: 1220). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im NOK betreuten 1286 Arbeitslose (Oktober 2021: 1351).

Im Main-Tauber-Kreis wurden 794 der 1989 Arbeitslosen vom Jobcenter betreut (Oktober 2021: 805). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur betreuten 1195 Arbeitslose (Oktober 2021: 1289).

"Mit Blick auf die stark steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie begrüße ich es sehr, dass die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld erneut verlängert wurden. Kurzarbeit sichert in der Krise Beschäftigung. Arbeitskräfte werden nicht arbeitslos und Firmen können ihre eingearbeiteten Fachkräfte halten", bekräftigte Giesen.

Aktuelle Daten zur Inanspruchnahme stehen bis Mai 2021 zur Verfügung. So haben nach vorläufigen hochgerechneten Daten im Mai im hiesigen Agenturbezirk 16438 Arbeitnehmer in 2083 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Neckar-Odenwald-Kreis haben 3378 Arbeitnehmer in 518 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Main-Tauber-Kreis waren es 4766 Arbeitnehmer in 538 Betrieben oder Betriebsabteilungen.