Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Dank sinkender Inzidenzzahlen wird immer mehr gelockert. An den Schulen findet Präsenzunterricht statt, und nun soll es auch wieder möglich werden, Heranwachsenden in ihrer Freizeit etwas zu bieten. "Kinder und Jugendliche mussten während der Pandemie oft zurückstecken, deshalb sind weitreichende, aber auch sichere Öffnungen in Bereich der Jugendarbeit nur konsequent", erklärte Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am vergangenen Mittwoch in Mosbach.

"Für viele Kinder und Jugendliche ist das Ferienlager oder Ferienprogramm im Sommer eine echte Attraktion im Jahresverlauf. In den vergangenen Tagen haben mich dazu einige Zuschriften erreicht, ob dieser Freizeitspaß in diesem Sommer stattfinden kann. Jetzt herrscht Klarheit, und ich freue mich, dass wir uns als Landesregierung darauf verständigen konnten, angesichts der positiven Entwicklung der Pandemie, solche Angebote für junge Menschen wieder ab dem 1. Juli möglich machen zu können", verkündete Hauk in einer Pressemitteilung. Damit gebe es nun endlich wieder eine Perspektive für Jugendliche, sich mit Freunden treffen zu können.

Die künftigen Regeln sind klar definiert: In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen für getestete, genesene oder geimpfte Personen auch Angebote mit Übernachtung außerhalb des eigenen Haushalts wieder möglich sein und bei einer Inzidenz unter 35 noch weiter ausgebaut werden können. Mit der Änderung der Verordnung wird darüber hinaus eine neue Inzidenz-Grenze kleiner/gleich zehn eingeführt.

Diese sieht weitgehendste Öffnungen vor. Bei einer Inzidenz unter 35 werden die offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit zugelassen. Auch Angebote mit Übernachtung im eigenen Haushalt werden für Getestete, Genesene oder Geimpfte weiter geöffnet.

"Das bedeutet konkret, dass Ferienlager, Stadtranderholungen und Ferienprogramme unter Beachtung von Hygieneregeln je nach Ausgestaltung und Infektionslage in Stufen von 60, 120, 240 und sogar mit bis zu 360 Teilnehmenden und Betreuungskräften wieder stattfinden können. Damit dürften viele beliebte Sommeraktivitäten, wieder möglich sein", erläuterte Hauk. Neuigkeiten, die in der Jugendarbeit Tätige mit Freude erfüllen.

"Es ist unheimlich wichtig, dass wir diese Information jetzt schon bekommen", ist Marcus Wildner, Vorsitzender des Kreisjugendrings Neckar-Odenwald-Kreis, überzeugt. Letztes Jahr habe man erst Anfang Juli erfahren, was angeboten werden darf. Da sei es aber für eine langfristige Planung schon zu spät gewesen. Viele Angebote hätten daher ausfallen müssen.

"Die Mitteilung, dass Freizeitangebote stattfinden können, gibt uns die Motivation, die Dinge voranzutreiben. Jetzt haben wir Planungssicherheit und Perspektiven und können loslegen. Diese guten Neuigkeiten haben eine positive Signalwirkung für die Kinder- und Jugendarbeit", so Wildner. Er verrät: "Ein Großteil der geplanten Aktivitäten wird stattfinden können – und in der Region ist einiges geplant. Wir haben schon mit der Hoffnung gelebt, dass Freizeiten dieses Jahr möglich sein könnten. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche nach dieser langen Zeit endlich mal wieder Gemeinschaft erleben können."

Auch im Mosbacher Jugendhaus ist Erleichterung zu spüren. "Unsere Türen stehen seit Montag wieder offen. Aktuell dürfen wir bis zu 18 Jugendliche gleichzeitig empfangen – natürlich mit einem negativen Testnachweis, geimpft oder genesen. Der meiste Kontakt findet aber immer noch draußen statt", erzählt Christine Günther, die Leiterin des Jugendhauses. Zwar hofft sie, dass auch bald für die Jugendhäuser die Testpflicht entfällt, aber es sein eine enorme Erleichterung, dass die Heranwachsenden die Bescheinigungen über negative Coronatests jetzt auch in der Schule bekommen.

"Jeden Tag tauchen auch ein paar auf, aber die Zahl ist noch sehr überschaubar", meint Günther. Sollte die Inzidenz weiter sinken, könnten auch wieder mehr Kinder und Jugendliche gleichzeitig in die Räume. "Wir sind auf jeden Fall präsent und bereiten alles vor", meint die Jugendsozialarbeiterin. Sie und ihre Mitarbeitenden stellen sich darauf ein, dass sich wohl zahlreiche Jugendliche verhaltensauffällig zeigen werden. "Wir befürchten, dass da eine ganze Welle auf uns zurollen wird", vermutet Günther.

Umso wichtiger sei es, dass die Jugendhäuser nun dauerhaft offenblieben. "Es wäre fatal, wenn wir in ein paar Monaten wieder schließen müssten." Was in ein paar Monaten sein wird, lässt sich heute zwar noch nicht voraussagen, eins steht seit Mittwoch aber fest: Es wird Sommerfreizeiten geben, und die Planungen können beginnen – damit Heranwachsende endlich wieder Gemeinschaft erleben können.