Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der positive Trend der Vorjahre setzt sich fort: "Dem Polizeipräsidium Heilbronn ist es erneut gelungen, dass man sich in unserer Region nicht nur sicher fühlen, sondern dass man hier auch sicher leben kann", bilanzierte Polizeipräsident Hans Becker am Dienstag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2021. Die Zahl der erfassten Straftaten (28.652 Fälle) ging im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent (2830) zurück und erreicht damit ein 15-Jahres-Tief. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 2021 insgesamt 4184 Straftaten und damit 511 weniger als im Jahr zuvor registriert.

Hintergrund 65 Fälle mehr von Gewalt gegen Polizisten verzeichnete das Polizeipräsidium im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020. Ein erschreckender Anstieg von 30,2 Prozent. 65 Fälle mehr von Gewalt gegen Polizisten verzeichnete das Polizeipräsidium im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020. Ein erschreckender Anstieg von 30,2 Prozent.

[-] Weniger anzeigen

Nimmt man die sogenannte Häufigkeitszahl als Maßstab, liegt das Polizeipräsidium im Landesvergleich auf Platz zwei, nachdem man 2020 in Bezug auf die Kriminalitätsbelastung noch als sicherste Region in Baden-Württemberg gegolten hatte. 3324 Straftaten je 100.000 Einwohner wurden 2021 bekannt und verfolgt; 2020 waren es 3662. Der Neckar-Odenwald-Kreis landete in der Tabelle der Landkreise mit einer Häufigkeitszahl von 2910 (2020: 3269) auf Platz sechs von 35. Während die Aufklärungsquote im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums um 1,1 Prozent leicht anstieg und mit 66,5 Prozent den höchsten Wert seit 15 Jahren erreichte, wurde im Landkreis ein minimaler Rückgang um 0,4 auf 68,5 Prozent verzeichnet. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn ist das aber immer noch der beste Wert.

Neue Deliktfelder durch Corona

Ausgangsbeschränkungen, teilweise geschlossene Geschäfte und Restaurants, abgesagte Veranstaltungen und verordnete Quarantäne: Die Corona-Pandemie hat die Kriminalstatistik erneut stark beeinflusst, darüber ist man sich bei der Polizei bewusst. "Wenn weniger Menschen zusammenkommen, passieren auch weniger Straftaten", fasste es Polizeipräsident Becker zusammen. Nicht nur bei den Körperverletzungen (3032) wurde ein Rückgang um 310 Fälle (minus 9,3 Prozent) registriert, auch die Zahl der Diebstähle (6699, minus 15,8 Prozent), der Wohnungseinbrüche (165, minus 32,4 Prozent) sowie die Fälle von Straßenkriminalität (2911, minus 13,7 Prozent) gingen im gesamten Zuständigkeitsbereich genauso wie in Neckar-Odenwald-Kreis deutlich zurück.

Gleichwohl musste das Polizeipräsidium Heilbronn umfangreiche Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ergreifen. "Es entstanden Handlungsbereiche für die Polizei, die zuvor nicht in dieser Form vorkamen", erklärte Becker.

Hintergrund 10,9 Prozent weniger Straftaten gab es im vergangenen Jahr im Landkreis. Insgesamt sind die Delikte im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn um neun Prozent gesunken. 10,9 Prozent weniger Straftaten gab es im vergangenen Jahr im Landkreis. Insgesamt sind die Delikte im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn um neun Prozent gesunken.

[-] Weniger anzeigen

So gab es zahlreiche Demonstrationen und sogenannte Montagsspaziergänge, die äußerst personalintensiv sind und bei denen es immer wieder zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gekommen sei. Tausende Stunden Mehrarbeit fielen dadurch im Polizeipräsidium an. "Unsere Schutz- und Kriminalpolizei konnte Impfpass-Fälschern das Handwerk legen und dafür sorgen, dass Abrechnungsbetrügereien im Zusammenhang mit Corona-Teststationen und Corona-Soforthilfen aufgeklärt wurden", erklärte der Polizeipräsident und betonte, dass hier Schäden im Millionenbereich aufgedeckt und verhindert werden konnten.

Tragisch, so Becker, sei der Anstieg im Deliktfeld der Partnergewalt im Zuge der Corona-Pandemie. Wurden 2019 noch insgesamt 862 Fälle (NOK: 131) verzeichnet, waren es 2020 schon 905 (NOK: 135) und 2021 sogar 949 Straftaten (NOK: 143). "Die Präventionsarbeit ist deshalb ein zentrales Anliegen. Wir fördern das Frauen- und Kinderschutzhaus, und ich freue mich, dass es am 20. Oktober ein Benefizkonzert für den Förderverein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis in Walldürn geben wird", erklärte Becker.

Anstieg der Gewalt gegen Polizisten

"Inakzeptabel ist für mich als Dienststellenleiter die hohe Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte", machte Becker mit Blick auf einen Anstieg um 30,2 Prozent auf 280 Fälle deutlich. "Bei mehr als der Hälfte davon waren die Täter alkoholisiert." Es sei sehr wichtig, dass derartige Delikte konsequent verfolgt und durch die Justizbehörden entsprechend geahndet werden. "Parallel dazu vertrauen wir auf die gute Arbeit unserer Einsatztrainerinnen und -trainer sowie die stets besser werdende Ausstattung, die meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Bewältigung von mitunter gefährlichen Einsatzlagen zur Verfügung steht", erklärte der Dienststellenleiter.

Mehr Drogendelikte

International, das heißt grenzüberschreitend, wird der Handel mit Betäubungsmitteln zwischen Rauschgifthändlern abgewickelt. Daher ist es wichtig, dass auch die internationale Zusammenarbeit gut funktioniert. Bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität gab es einige herausragende Ermittlungserfolge. Ins Gewicht fielen insbesondere Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Auswertung verschlüsselter Kommunikation. Die Fallzahlen stiegen beim Polizeipräsidium Heilbronn insgesamt um drei Prozent auf 2837 Fälle (2020: 2754). Die Aufklärungsquote liegt bei über 95 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 459 BTM-Delikte aktenkundig – 49 weniger als im Vorjahr.

Rückgang der Anrufstraftaten

Die Phänomenbereiche "Enkeltrick" und "angeblicher Polizeibeamter" sind weiterhin im Fokus des Polizeipräsidiums Heilbronn. Die Ermittlungen erstrecken sich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behörden bis nach Südeuropa. Die Fälle "Enkeltrick" gingen um 76,5 Prozent auf 69 Fälle zurück, die Anrufe angeblicher Polizeibeamter um 59,6 Prozent auf 184 Fälle. "Das ist ein Ergebnis unseres Präventionskonzeptes," erklärte Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer. "Da wir aber wissen, dass die Dunkelziffer in diesen Bereichen hoch ist und bei den Opfern regelmäßig hohe Vermögensschäden entstehen, werden wir dieses Deliktfeld genau im Auge behalten."

Sexualstraftaten weiterhin im Fokus

Mit der Ermittlungsgruppe "Hydra" stellte man in Heilbronn bereits vor über einem Jahr die Weichen zur intensiven Verfolgung von Kinder- und Jugendpornografie. Die Ermittler arbeiten daran, vor allem das Herstellen, Verbreiten und den Besitz von Kinder- und Jugendpornografie aufzuklären, was ihnen in fast 90 Prozent der Fälle auch gelingt.

Hintergrund 68,5 Prozent der Straftaten im Kreis wurden von der Polizei 2021 auch aufgeklärt. Die Ermittlungsgruppe "Hydra", die Sexualstraftaten verfolgt, kommt sogar auf 90 Prozent. 68,5 Prozent der Straftaten im Kreis wurden von der Polizei 2021 auch aufgeklärt. Die Ermittlungsgruppe "Hydra", die Sexualstraftaten verfolgt, kommt sogar auf 90 Prozent.

[-] Weniger anzeigen

Durch ihre Bemühungen und die Übermittlung von Verdachtsfällen aus dem Ausland an deutsche Behörden stieg die Fallzahl in diesem Bereich analog zum Landestrend um 30,1 Prozent auf 868 Fälle (2021: 131 Sexualstraftaten im Landkreis, 2020: 92). Obwohl die Verbreitung pornografischer Schriften bei Unter-18-Jährigen deutlich um 41,9 Prozent zurückging – was auch auf die hervorragende Präventionsarbeit des Polizeipräsidiums zurückzuführen ist – bereiten den Ermittlern immer noch zahlreiche Chatgruppen Sorgen, in denen insbesondere auch Schüler kinder- und jugendpornografische Bilder versenden, ohne die strafrechtliche Tragweite zu erkennen. "Die Einrichtung der Ermittlungsgruppe Hydra war ein richtiger Schritt, und wir werden diesen Schwerpunkt auch weiterverfolgen, da damit auch unmittelbar Leid von Kindern und Jugendlichen abgewendet werden kann", betonte Schöllhammer abschließend.

Info: Eine ausführliche Zusammenfassung der kompletten Kriminalstatistik ist unter www.ppheilbronn.polizei-bw.de zu finden.