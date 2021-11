Die Türen sind zu, Angehörige dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des DRK-Heims „Luise von Baden“ in Oberschefflenz derzeit nicht besuchen. In der Einrichtung haben sich zwei Drittel der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Inzwischen sind sie wieder Pflicht, die Schnelltests für Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Dass das Coronavirus trotzdem ins Haus geschleppt werden kann, diese Erfahrung mussten und müssen Pflegeeinrichtungen im Kreis aber trotzdem machen.

Sechs Einrichtungen sind und waren in der jüngsten Zeit von Corona-Infektionen betroffen, wieder trifft es die Hochrisikogruppe, wieder sind auch Menschen verstorben. Aber: Hat sich im Gegensatz zum letzten Winter auch etwas verändert?

Ein klares "Ja" gibt es zu dieser Frage von Steffen Knapp. Er leitet das Caritashaus "St. Josef" in Waldhausen. Über 30 von 100 Bewohnern sind oder waren gerade infiziert, zudem neun Pflegekräfte. "Unser Eindruck ist, dass die Impfungen wirken und vor schweren Verläufen schützen", sagt Knapp. "Denn es geht den Bewohnern gut – anders als beim letzten Ausbruch." Zudem nehmen die Bewohner die Lage anders wahr, die ganz großen Ängste sind nicht mehr da – auch das sei anders als beim Ausbruch im Winter 2020/21. Was zur vergleichsweise gelassenen Gemütslage beiträgt: Fast alle infizierten Bewohner sind geimpft, fast alle haben milde bis symptomfreie Verläufe. "Wir haben hier auch zwei Hundertjährige, denen geht es wirklich gut", erzählt der Heimleiter. Was aber auch zur Wahrheit gehört: Zwei Bewohner sind trotz Impfung gestorben.

Es wurde viel getestet im Caritashaus – und das hat dann auch zur Entdeckung der Infektionen geführt. "Wir haben tatsächlich immer mehr getestet, da die Einschläge immer näher kamen." Der Schnelltest einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin war positiv – daraufhin gab es eine groß angelegte PCR-Testung im Haus. "Die Zahl der Positiven hat sich dann immer weiter gesteigert", sagt Knapp. Die Infektionsquelle könne man nicht nachvollziehen, man gehe aber von mehreren Faktoren aus, die zu dem erneuten Ausbruch geführt haben. Ganz erleichtert könne man im St. Josef aber noch nicht sein, denn bei einigen Bewohnern stehe jetzt die kritische Phase der Erkrankung an, in der der Gesundheitszustand auch noch kippen könne "Wir hoffen aber, dass der Ausbruch in den nächsten Tagen beendet sein wird."

Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus

Nicht ganz so entspannt ist man im DRK-Pflegeheim "Luise von Baden" in Oberschefflenz. Von 42 Bewohnern waren 28 positiv, zwölf Pflegekräfte haben sich infiziert. Von diesen waren sechs geimpft, sechs nicht. Generell liege die Impfquote bei den Mitarbeitenden in der Pflege bei 73 Prozent. "Wir sind mit einigen Mitarbeitenden im Gespräch und bemerken bei einigen ein Umdenken", erzählt Steffen Blaschek, Kreisgeschäftsführer des DRK-Mosbach. Dazu habe sicher auch der aktuelle Ausbruch beigetragen. Einer der infizierten (ungeimpften) Mitarbeiter musste sogar im Krankenhaus behandelt werden.

Symbolfoto: Tom Weller/dpa

Die Bewohner seien von der Infektion im Haus auch psychisch sehr mitgenommen, manche haben das Essen verweigert, andere waren nur schwer zum Trinken zu motivieren. "Die Isolation hat unsere Bewohner schwer getroffen." Die Positiv-Getesteten dürfen inzwischen wieder zusammenkommen, alle anderen bleiben zum Schutz auf ihren Zimmern. Von den 28 Bewohnern mussten sechs im Krankenhaus betreut werden. Auch hier waren (trotz Impfung) vier Todesfälle zu beklagen. Trotzdem habe man die Wirkung der Impfung bemerkt: Der Verlauf sei bei fast allen harmlos verlaufen. Dennoch seien die Belastungen durch den Ausbruch groß: "Ich war zweimal dort und hatte Gänsehaut", meinte Blaschek.

"Wir haben es überstanden", meint Petra Ilzhöfer. "Wir konnten den Ausbruch auf ein Stockwerk begrenzen, alle unsere Maßnahmen haben gefruchtet", berichtet die Geschäftsführerin der Awo Neckar-Odenwald. Im Awo-Seniorenzentrum in Osterburken waren elf Infizierte betroffen, drei davon (einer davon ungeimpft) sind verstorben. "Aber es waren zum Großteil milde Verläufe, was uns zeigt, dass die Impfungen wirken." Dass der Ausbruch die Einrichtung nicht ganz so hart getroffen habe, liege laut Ilzhöfer auch daran, dass man nicht so sehr gelockert habe, wie andere Einrichtungen.

Zum Großteil milde Verläufe

Auch über die Sommermonate habe man die Trennung der Stockwerke aufrecht erhalten. "Und das Positive: Die Bewohner waren wirklich entspannt, es hat sich schnell herumgesprochen, dass die Verläufe mild sind." Bei den Mitarbeitenden habe es aber Ängste gegeben. "Weil man wusste, wie es letztes Jahr war", so Ilzhöfer. "Dass die Impfung wirkt und schützt, das hat aber auch den Mitarbeitenden Sicherheit gegeben." Das Coronavirus werde die Einrichtungen den ganzen Winter begleiten. "Wir sind alle sensibilisiert und das, was wir tun können, das tun wir auch", meint Ilzhöfer.

In der Michelbacher Einrichtung von Domus Cura sind bzw. waren beim aktuellen Corona-Ausbruch bisher 15 Bewohner infiziert: zwei ohne Impfung, einer, der zwar nicht geimpft, aber genesen war, sowie zwölf Bewohner, die geimpft waren. "Die zwei Bewohner, die nicht geimpft waren, sind verstorben. Auch zwei Bewohner mit Impfschutz sind verstorben", heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle von Domus Cura. Außerdem sind fünf Mitarbeiter infiziert. Der Gesundheitszustand der Infizierten sei wie bei den letzten Ausbrüchen sehr gemischt: Es gibt Bewohner ohne Symptome, ebenso zwei Bewohner, die im Krankenhaus behandelt werden. "Die Corona-positiven Bewohner, die nicht geimpft waren, sind innerhalb kürzester Zeit verstorben", so die Pressestelle in ihrer Auskunft weiter.

Das weckt auch bei den Kollegen in Hüffenhardt Erinnerungen. Vor nicht ganz einem Jahr kam es hier zu einem heftigen Ausbruch. "Die Lage dort ist angespannt. Die Mitarbeiter sind besorgt, dass das Virus wieder ins Haus kommen könnte. Bis jetzt sind aber keine Fälle aufgetreten." Auch in Michelbach seien die Mitarbeiter konzentriert und angespannt. "Es gibt immer noch einen Teamzusammenhalt, aber die Teams sind nahe am Limit. Der Umgang mit Corona belastet alle sehr, vor allem natürlich die Tatsache, dass wieder Bewohner verstorben sind. Die Arbeit unter FFP2-Masken wird ebenfalls als sehr anstrengend empfunden."

Wenige akzeptieren die Regeln nicht

Auch bei Domus Cura habe man versucht, den Zugang von Besuchern zu kontrollieren – auch wenn das nicht immer Vorschrift war. "Für uns hat sich gezeigt: Wo Menschen zusammenkommen, finden auch Ansteckungen statt. Diese Lektion haben wir im letzten Winter bitter gelernt", schreibt die Gruppe in einem Statement. Die Organisation von Test-Services und Eingangskontrollen belaste die Einrichtungen zusätzlich. "Vonseiten der Angehörigen wird uns hier leider nicht immer Verständnis entgegengebracht." Obwohl sich die Mehrheit an die Besuchsregelungen halten, gebe es immer wieder Ausnahmen, die diese nicht akzeptieren wollen "und dann sogar bei Behörden anrufen, um sich den Zugang quasi zu erzwingen", so die Auskunft von Domus Cura. "Die Politik tut bisher unserer Ansicht nach zu wenig, um die Position der Einrichtungen zu stärken. Wir appellieren daher an die Politik und die ausführenden Gremien, die Position der Einrichtungen bezüglich der Gestaltung des Besuchsrechts zu stärken. Wir appellieren darüber hinaus an alle Angehörigen, verantwortungsvoll und rücksichtsvoll von ihrem Besuchsrecht Gebrauch zu machen", sagt eine Unternehmenssprecherin gegenüber der RNZ.

Am Ende gehe der allzu sorglose Umgang mit dem Virus zulasten des Personals und so auch der Versorgung der Bewohner. "Bei dem großen Ausbruch in unserer Einrichtung in Hüffenhardt brach binnen kürzester Zeit durch Quarantänen, Coronafälle und sonstige Erkrankungen annähernd 70 Prozent des Personals weg. Es gibt also gute Gründe, einen neuerlichen Ausbruch dieser Größenordnung zu verhindern", schreibt Domus Cura. "Die Einrichtungen werden aus unserer Sicht von allen Seiten unter Druck gesetzt, anstatt in Ruhe ihre Arbeit machen zu können – eine äußerst schwierige Situation."

Die Impfungen schützen, das bestätigen alle von Ausbrüchen betroffenen Pflegeeinrichtungen. Doch noch sind nicht alle Einrichtungen mit den Booster-Impfungen durch: Die Quote der Auffrischimpfungen in den der Heimaufsicht unterliegenden 35 Pflegeeinrichtungen im Landkreis beträgt im Durchschnitt rund 51 Prozent. Ein bisschen Luft nach oben ist da noch. Es hat sich was verändert. Doch die Anspannung bleibt.