Blühende Landschaft Neckar-Odenwald-Kreis? Nicht ganz, denn in Krisenzeiten ist auch die Haushaltslage des Kreises angespannt. Die Zwischenbilanz des Jahres 2020 wurde nun dem Kreistag in seiner jüngsten Sitzung präsentiert. Symbolfoto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Dass das Haushaltsjahr 2020 im Neckar-Odenwald-Kreis kein besonders gutes werden würde, war schon bei dessen Verabschiedung im Dezember 2019 klar. Erstmals seit 2013 war trotz Anhebung der Kreisumlage ein Defizit im Finanzplan ausgewiesen (rund 329.000 Euro). "Und dann kam Corona", führte Kreiskämmerer Michael Schork im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Schwarzach in die Halbzeitanalyse des Haushalts ein.

Am Ende dieser Analyse stand die Erkenntnis, dass die Pandemie zwar viele Mehrkosten und erhebliche Mindereinnahmen gebracht hat, dank Hilfen und Ausgleichszahlungen von Bund und Land aber die Fehlbeträge im ersten Halbjahr 2020 noch nicht derart massiv ausgefallen sind, dass ein Nachtragshaushalt erforderlich wäre.

Wie in den Haushalten der Städte und Gemeinden im Kreis ist es auch bei den Kreisfinanzen so, dass die Momentaufnahme zur Jahreshalbzeit nur bedingt belastbar ist. "Die finanzielle Entwicklung im zweiten Halbjahr ist abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie", erklärte Michael Schork zum Abschluss seiner Haushaltsausführungen.

Wie es weitergeht, das kann aktuell auch der erfahrenste Kämmerer nicht abschließend und seriös bewerten. Der Kreistag hatte in seiner (zweiten) Juli-Sitzung dann auch nur Kenntnis zu nehmen von dem, was sich im ersten Halbjahr in der Kreiskasse bewegt und verändert hat. Wie diese Bewegungen ausgesehen haben, verdeutlichte Michael Schork mit einer sauber ausgearbeiteten, 40 Seiten starken Präsentation.

Von Corona-bedingten Mehraufwendungen – u.a. für Schutzmaterial – in Höhe von rund 635.000 Euro war da die Rede, oder von stattlichen Einnahmeausfällen, etwa bei der Zulassungsstelle (minus 78.000 Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019) oder durch entgangene Bußgelder (minus 95.000 Euro).

Ebenso berichtete Schork allerdings von wirksamen Corona-Soforthilfen; so habe der Landkreis Abschläge von rund 396.000 Euro (März/April) und 264.000 Euro (Mai) erhalten. Diese Hilfen reichen laut Ausführungen des Kreiskämmerers zwar nicht aus, um die Pandemie-bedingten Mehraufwendungen zu decken; die offene Differenz lasse sich aber gerade noch verkraften.

Bedeutend für die Größe des "Kassenlochs", das sich am Ende des laufenden Haushaltsjahres auftun könnte, sind für Schork die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Dabei sei nun eine Anpassung an die aktuellen Steuerschätzungen zu erwarten, was wiederum im Kreis zu einem Fehlbetrag von knapp 2,6 Mio. Euro führen würde. In der gemeinsamen Finanzkommission habe man allerdings, so Michael Schork weiter, dieser Tage erfreuliche Ergebnisse erzielen können: So gleicht das Land Städten, Gemeinden und Landkreisen den Verlust bei den Schlüsselzuweisungen aus – als sogenannten Festbetragszuschuss. "Das Land hilft uns hier großzügig", findet Schork, zumal man sich in genannter Kommission auch auf eine Erstattung der unmittelbaren Pandemiekosten in Höhe von 50 Prozent und eine Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit landesweit 305 Stellen verständigt hat. Für den NOK entstünden demnach 3,5 neue Stellen in diesem Bereich.

Überdies soll es auch eine Landesunterstützung für Krankenhäuser in Höhe von 210 Millionen Euro geben. "Dazu sind allerdings noch keine Details bekannt", erklärte Kreiskämmerer Schork im Kreistag. Er rechnet allerdings durchaus mit einem Betrag zwischen 500.000 und einer Million Euro an Förderung für die Neckar-Odenwald-Klinken aus diesem Fördertopf.

Unterstützung gibt es in Krisenzeiten auch vom Bund: So ist laut Schork eine Kompensation der Mehraufwendungen im SGB-II-Bereich (Unterkunft) vorgesehen. Die Kostenbeteiligung des Bundes soll hier dauerhaft von 50 auf 75 Prozent erhöht werden. Sollte diese Regelung rückwirkend zum 1.1.2020 greifen, "dann wäre damit 2020 voraussichtlich der Ausgleich der Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen in diesem Bereich möglich", so Michael Schork.

Ganz gut im Plan sei man bei den Aufwendungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes und bei der Jugendhilfe: Jeweils knapp die Hälfte des veranschlagten Budgets sei hier bei Halbzeit auch aufgebraucht.

Weitgehend im Plan sieht der Kämmerer den Kreis auch mit Blick auf die Investitionen: In Arbeit seien aufwendige Maßnahmen wie die Sanierung des gewerblichen Schulzentrums Buchen (insgesamt 1,56 Mio. Euro). Ins kommende Jahr verschoben werden musste allerdings die Sanierung des ehemaligen Jugendamts in Buchen (900.000 Euro); hier seien fehlende personelle Ressourcen die Ursache, so Schork.

Die Ergebnisrechnung zum 30. Juni 2020 fällt am Ende deutlich schlechter aus als die des Vorjahreszeitraums (und zwar um rund 1,2 Mio. Euro). Was zum Gutteil Corona-bedingten Faktoren geschuldet ist. In der Hoffnung auf (genannte) weitere Förderung blickt Kämmerer Michael Schork allerdings mit verhaltener Zuversicht auf den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres und die dann anstehende Abschlussrechnung.