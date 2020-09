Der neue Grüngutplatz (markierter Bereich) in Buchen soll gemäß der Planung nordöstlich an das Entsorgungszentrum Sansenhecken angrenzen. Mit einer Inbetriebnahme dieses ca. 2000 qm großen Grüngutplatzes wird im Laufe des Jahres 2021 gerechnet. Fotos: AWN/Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Die Umsetzung des neuen Grüngutkonzepts des Landkreises läuft: Die Zahl der Annahmestellen soll sich dadurch von über 40 auf 30 reduzieren. Erste Plätze wurden bereits geschlossen, andere wie der in Altheim bleiben nun doch erhalten, bei anderen, wie in Hainstadt, wird abgewartet, wie sich die Situation nach dem Bau des neuen, zentralen Grüngutplatzes auf "Sansenhecken" entwickeln wird.

Das Grüngutsystem ist ein wichtiger Eckpfeiler im Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises. In einer Kombination von Hol- und Bringangeboten wurden 2019 auf diese Weise mehr als 28.000 Tonnen Grünabfälle erfasst und verwertet. Die Bedeutung der Annahmeplätze hat stark zugenommen. Rund zwei Drittel der gesamten Menge werden dort erfasst.

Hintergrund Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört in Bezug auf das Grüngutaufkommen zu den Spitzenreitern: In Baden-Württemberg ist mit über 200 Kilogramm pro Einwohner und Jahr auf dem zweiten Platz hinter der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. In Deutschland befindet sich Neckar-Odenwald-Kreis unter den Top 10. Auch für 2020 wird ein abermals gestiegenes Aufkommen mit einer Gesamtmenge von deutlich über [+] Lesen Sie mehr Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört in Bezug auf das Grüngutaufkommen zu den Spitzenreitern: In Baden-Württemberg ist mit über 200 Kilogramm pro Einwohner und Jahr auf dem zweiten Platz hinter der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. In Deutschland befindet sich Neckar-Odenwald-Kreis unter den Top 10. Auch für 2020 wird ein abermals gestiegenes Aufkommen mit einer Gesamtmenge von deutlich über 30.000 Tonnen erwartet. Dies könnte, so die Einschätzung der AWN Buchen, tatsächlich mit Corona und der damit einhergehenden Teilzeitbeschäftigung von vielen Bürgern zusammenhängen. Diese Zeit wurde oftmals für Umbau-, Renovierungs- und Gartenarbeit genutzt.

Im Dezember 2018 wurde im Kreistag nach einem längeren kommunalpolitischen Entscheidungsprozess ein Grüngutplatzkonzept beschlossen, das der gestiegenen Bedeutung der Grüngutplätze und den gestiegenen Anforderungen Rechnung tragen soll. Das Grüngutplatzkonzept sieht ein Investitionsprogramm von über 2,5 Millionen Euro vor.

Das Ziel ist es, die Dezentralität des Grüngutsystems zu erhalten und zugleich die hierzu notwendige Infrastruktur zu verbessern. Für die Umsetzung des Konzepts wurde ein dreijähriger Zeitraum vorgesehen. Im Zuge der Umsetzung sollte auch eine Reduzierung der Anzahl der Grüngutplätze von 43 auf 30 erfolgen. Bereits geschlossen wurden Plätze in Heidersbach, Wagenschwend, Zwingenberg, Weisbach, Strümpfelbrunn und Schefflenz (Landwirt Weiser). Die geplante Schließung von Altheim wurde zurückgenommen, da dort in Abstimmung mit der Ortschaftsverwaltung Ertüchtigungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Nach der Inbetriebnahme verschiedener neuer Grüngutplätze sollen Standorte in Buchen (Landwirt Brünner), Obrigheim und Mosbach geschlossen werden. Der Grüngutplatz Hainstadt (Landwirt Pföhler) sollte nach Inbetriebnahme des neuen Platzes in Buchen (neben "Sansenhecken") ebenfalls geschlossen werden – hier will man nun jedoch vor einer endgültigen Schließungsentscheidung die Mengenentwicklung in Hainstadt nach der Inbetriebnahme des Platzes in Buchen abwarten.

Es sollen kreisweit 30 Grüngutplätze erhalten bleiben. Diese Plätze sollen – auf Grundlage der angelieferten Mengen – einen unterschiedlichen Ausbaustand haben. Die Spanne geht von technisch gut ausgestatten Plätzen mit der Möglichkeit einer dezentralen Aufarbeitung bis hin zu einfachen Containerlösungen.

Im Zuge der Platzentwicklungen wurden Förderanträge für verschiedene Plätze gestellt. Im Genehmigungsverfahren sind die Plätze in Obrigheim, Mosbach (Areal L + H) und Neunkirchen. Nach aktuellen Planungen sollen 2021 erste Inbetriebnahmen erfolgen.

Das Grüngutsystem wird konstant weiterentwickelt: Anfang der 90er Jahre wurde im Kreis das Grüngutsystem nach dem Vorbild des sogenannten "Modell Rottweil" eingeführt. In Zusammenarbeit mit den Maschinenringen gab es zwei Straßensammlungen sowie die Sommerbringaktion mit über 100 Anlaufstellen in vielen Gemeinden im Landkreis. Hier stehen zu vorgegebenen Zeiten an bekannten Plätzen Landwirte mit Anhängern und nehmen Grüngut an.

Das erfasste Grüngut wurde damals auf rund 80 Plätzen dezentral aufgearbeitet und direkt als Bodenverbesserer auf den Feldern ausgebracht. Das heutige Grüngutsystem hat sich gewandelt: Die dargestellten Erfassungssysteme gibt es noch, allerdings wird die überwiegende Menge an Grüngut, das sind rund zwei Drittel, direkt auf den Plätzen angeliefert. Das Grüngut muss aufgrund gesetzlicher Änderungen seit 2015 behandelt werden. Dies erfolgt in Kompostwerken. Eine Ausbringung auf Felder ist ohne eine Vorbehandlung nicht mehr zulässig. Damit soll die Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und von Samen unerwünschter Pflanzen wie Ambrosia und Jakobskreuzkraut verhindert werden.

Da es zunächst keine ausreichenden Verwertungskapazitäten im Neckar-Odenwald-Kreis gab, musste das Grüngut auch außerhalb des Landkreises aufgearbeitet werden. Seit 2020 stehen nun eigene Verarbeitungskapazitäten im Biomassezentrum auf dem ZEUS-Gelände zur Verfügung – hier können 15.000 Tonnen pro Jahr verarbeitet werden. Weitere Anlaufstellen sind private Kompostwerke, zum Beispiel in Hardheim/Schweinberg und Öhringen. Das Grüngut wird sowohl zerkleinert und gesiebt als auch biologisch (Kompostierung) behandelt. Am Ende der Behandlung stehen sowohl biogene Brennstoffe als auch Komposte bereit.

All diese Systemänderungen gingen mit deutlichen Kostensteigerungen einher: Im Zeitraum von 2014 (25.000 Tonnen Grüngut) bis 2019 (28.000 Tonnen) haben sich die Kosten auf 2,3 Millionen Euro brutto verdoppelt.