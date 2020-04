Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Wald ist Dietmar Hellmann am liebsten. Hellmann ist Leiter des Forstbezirks Odenwald und Vorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute Baden-Württemberg und er meint: "Täglich ein längerer Besuch bei Dr. Wald", das sei wohltuend und wirke sich positiv auf Seele und Gesundheit aus.

In Zeiten von Coronavirus und Klimawandel erobert der Wald seine Bedeutung im Leben der Menschen zurück. "Die Erkenntnis, dass der Wald geschützt werden muss, hat dabei etwas mit der langfristigen Existenz von uns Menschen zu tun. Ohne ausreichend Bäume gibt es kein für die Menschen gesundes Klima", sagt Hellmann.

Im Kampf gegen das Coronavirus gehe es nun auch darum, was der Wald in Sachen Gesundheit ausrichten kann. "Aktuelle Erkenntnisse von Medizinern über die heilende und stärkende Wirkung des Waldes sind für die Forstleute absolut keine Neuigkeiten", so der Forstbezirksleiter. Waldluft beruhige, wirke ausgleichend auf das Herz-Kreislaufsystem und die Bewegung im Wald stärke die Lungenfunktion. Hellmann: "Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen."

Der Wald hilft also in Zeiten wie diesen den Menschen. Doch der Wald braucht auch Hilfe – vor allem nach den zwei vergangenen Jahren. Hitze und Trockenheit setzten nämlich auch den Wäldern im Neckar-Odenwald-Kreis zu. "Der Regen über die Wintermonate hat dem Wald gut getan", ist Dietmar Hellmann überzeugt. "Ich glaube aber nicht, dass deswegen alles in Ordnung ist."

Die Wasserspeicher wurden zwar besser aufgefüllt, es habe aber oft stark geregnet, was eher dazu führte, dass das Wasser oberflächlich davon floss. Außerdem habe es keinen Schnee gegeben, der langsam abtauen konnte. Dazu kam der Sturm "Sabine", der Schäden angerichtet hat. "Vor allem in der Fichte", erklärt Hellmann. Die Baumart, die schon in den vergangenen zwei Sommern im Fokus stand.

Trockenheit und Borkenkäfer haben viele Bestände vernichtet. Sabine tat nun ihr übriges. Im gesamten Forstbezirk des Staatswaldes fielen zwar "nur" 15.000 Festmeter Schadholz an. "Aber das Problem ist: Die geschädigten Bäume sind im ganzen Wald verteilt", erklärt Hellmann. Liegen lassen können die Forstarbeiter die Bäume aber nicht, denn sie bieten neuen Brutraum für Borkenkäfer, die dann wieder zu neuen Schäden im Wald führen. "Deshalb müssen diese Bäume schnell aus dem Wald raus."

Für die Forstarbeiter gibt es somit keine Corona-Pause und kein Homeoffice. "Jeder kommt jetzt mit seinem eigenen Auto, jeder hat jetzt ein eigenes Diensthandy und wir halten natürlich Abstand", erklärt Dietmar Hellmann, wie sich die Waldarbeiter schützen. Doch durch die von der Bundesregierung beschlossenen Schutzmaßnahmen fehlten Unternehmer und Arbeiter aus Osteuropa. "Dadurch kommen wir nur langsam voran", so Hellmann. Und das, wo der erste Ausflug der Borkenkäfer in diesen ersten warmen Tagen zu erwarten ist. Hellmann geht davon aus, dass viele der Schädlinge den Winter gut überstanden haben.

"Unser Ziel ist es ja, kein Insektizid zu verwenden", sagt Hellmann. Deshalb wird im Wald auf Hochtouren gearbeitet. Wenn auch die Bäume durch den vielen Regen erst mal etwas widerstandsfähiger gegen die Käfer sein dürften. Denn wenn sich ein Käfer an eine (gesunde) Fichte heranmacht, scheidet dieser eigentlich Harz aus, um sich zu schützen. Wenn der Baum durch Trockenheit geschwächt ist, kann er das nicht mehr. Durchweg positiv fällt Hellmanns Fazit nicht aus: "Der Wald startet mit besseren Bedingungen, ich bin froh, dass wir einen so feuchten Winter hatten. Aber eine richtige Entwarnung kann es nicht geben."

Wie wichtig der Erhalt des Waldes ist, das merken nun auch diejenigen, die dort nicht arbeiten. "Die Zahl der Spaziergänger nimmt zu", beobachtet Hellmann. "Ich hoffe, dass nun auch die Wertschätzung für den Wald wieder steigt." Dass der Wald von reiner Kulisse zu einem tatsächlichen Wohlfühlort wird. "Das ist jetzt die Chance, den Wald wirklich auf sich wirken lassen, ihn zu riechen, ihn richtig wahrzunehmen – und dadurch zu merken, wie gut der Wald tut. Ich hoffe, dass dieses Bewusstsein wieder erwacht."

Auch gegen den zu erwartenden Lagerkoller könne der tägliche Waldspaziergang helfen. "Der Wald vor unseren Haustüren steht allen offen", so der Forstmann, der aber darauf hinweist, dass Abstandsregeln und andere Verhaltensvorschriften auch im Wald einzuhalten sind. "Man mag das Umarmen von Bäumen komisch empfinden, aber Bäume können uns übrigens nicht nur in Zeiten von Corona Halt geben. Der Wald kennt kein Corona."