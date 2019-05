Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. Wer derzeit auf der Bundesstraße B27 durch Mosbach fährt, begegnet mittlerweile freundlich lächelnden Menschen. Der Wahlkampf ist unübersehbar rund um die Große Kreisstadt angekommen. Die Kommunalwahlen am 26. Mai stehen vor der Türe.

Immer mehr Plakate und sogenannte "Wesselmänner", also Großflächenplakate, die nach der Herstellerfirma Wesselmann benannt sind, sprießen hervor. Die Wähler können mit ihren Stimmen auch die künftige Zusammensetzung des Kreistags bestimmen.

Das baden-württembergische Kommunalwahlrecht versucht, innerhalb des Systems der Verhältniswahl Elemente der Persönlichkeitswahl zu verwirklichen. Der Wähler ist dabei nicht an eine bestimmte Reihenfolge auf der Liste gebunden, sondern kann unter den Kandidaten frei auswählen. Durch Kumulieren (Stimmenhäufung) und Panaschieren (Stimmenübertragung) kann der Wähler seine Präferenz für bestimmte Kandidaten noch verstärken. Das Kumulieren wie auch das Panaschieren kommt insbesondere Kandidaten mit hohem Bekanntheitsgrad zugute.

Parteien und Wählergemeinschaften halten deshalb nach "zugkräftigen" Kandidaten Ausschau, weil Kommunalwahlen vor allem Personenwahlen sind, auch wenn damit eine politische Grundorientierung nicht ausgeschlossen ist. Eine Liste ist daher "gut", wenn sie möglichst viele "zugkräftige" Kandidaten aufweist. Deshalb sind die Listen wie auch später die Zusammensetzung des Kreistags kein Spiegelbild der Gesellschaft.

Über den Erfolg einer Kandidatur bestimmen neben Parteizugehörigkeit und politischer Funktion vor allem berufliche und gesellschaftliche Tätigkeit; sie machen den Bekanntheitsgrad eines Kandidaten aus. Auch die Größe der Wohngemeinde im Verhältnis zu den anderen Gemeinden des Wahlkreises spielt eine Rolle, da stark ortsbezogen gewählt wird.

Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder kommt aus den größeren Zentralgemeinden. Kandidaten aus einem Ortsteil oder einer kleineren Gemeinde können diesen Nachteil durch einen überörtlichen Bekanntheitsgrad wieder ausgleichen. Einer älteren, anonym unter den Mitgliedern des Kreistags vorgenommenen Umfrage zufolge wurde von den Kreisräten auf die Frage "Was war maßgeblich für Ihre Wahl in den Kreistag?" geantwortet: Ganz vorne stand die berufliche Tätigkeit mit 53 Prozent, es folgte dann die politische Funktion mit 46 Prozent, die Tätigkeit in Vereinen mit 35 Prozent und die Tätigkeit als Gemeinderat oder Bürgermeister mit 30 Prozent. Vier von fünf Kreisräten übten noch andere Funktionen als Gemeinderat, in Vereinen, im kirchlichen Bereich, in berufsständischen Organisationen, Parteien oder im Elternbeirat aus.

Von der Öffentlichkeit wird am meisten beachtet, wie viele und welche Bürgermeister kandidieren. Ihre Zahl hat diesmal noch zugenommen: Es kandidieren diesmal 18 Bürgermeister der 27 Kreisgemeinden (letzte Wahl 14). Hinzu kommen mit Marcus Dietrich (CDU) und Ralf Schnörr (SPD) noch zwei ehemalige Bürgermeister. Bei der CDU sind das insgesamt zwölf, bei den Freien Wählern vier, bei der SPD zwei amtierende oder ehemalige Bürgermeister; die FDP stellt erstmals einen Bürgermeister. Hinzu kommen noch einige Ortsvorsteher. Dies dürfte das Wahlergebnis in hohem Maße beeinflussen, da Bürgermeister "kraft Amtes" viele Stimmen auf sich ziehen.

Deren Dominanz ist in den einzelnen Wahlkreisen sehr unterschiedlich: In den Wahlkreisen Billigheim und Walldürn kandidieren alle drei Ortsoberhäupter, während im Wahlkreis Aglasterhausen mit sieben Gemeinden zwei kandidieren. Im Wahlkreis Adelsheim kandidieren drei von fünf, im Wahlkreis Mudau vier von sieben Bürgermeistern, in Buchen und Mosbach kandidieren der Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister; nicht alle Bürgermeister wohnen im zugehörigen Wahlkreis.

Bei den weiteren Berufen fällt der hohe Akademisierungsgrad auf: Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Architekten sind auf allen Listen. Bestätigung findet wieder ein Vorurteil, dass sich Lehrer, Sozialpädagogen und -arbeiter vor allem bei Rot-Grün finden. Rentner und Pensionäre sind in großer Zahl bei der SPD (34 Prozent) vertreten. Landwirte sind in einem ländlich geprägten Raum nur vereinzelt auf den Listen der CDU, Freien und Grünen zu finden. Man kann aus der Betrachtung der Berufe ableiten, dass Wahlen kein Spiegelbild der Gesellschaft sind.