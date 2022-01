Lolli-Tests sind für die Kindergärten die erste Wahl. Viele Einrichtungen und Gemeinden haben sich auf die anstehende Umsetzung der Testpflicht in Kinderbetreuungseinrichtungen schon vorbereitet und ausreichend Tests bestellt. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Eine Vorgabe, viele Lösungen: Ab Montag müssen auch Kindergartenkinder dreimal die Woche auf das Coronavirus getestet werden, wenn sie die Einrichtungen in Baden-Württemberg besuchen möchten. Die Entscheidung des Landes darüber fiel bereits am 21. Dezember. Jetzt wird es ernst. Wie die Testpflicht umgesetzt wird, bleibt den Einrichtungen dabei in einem gewissen Rahmen selbst überlassen. Das Wichtigste vorneweg: Das Land übernimmt die Kosten, für die Kinder sind die Selbsttests kostenlos.

"Wir haben den Elternbrief verteilt und den Kindern auch entsprechende Lollitests mitgegeben", berichtet Rainer Houck. Als Bürgermeister der Gemeinde Schefflenz ist er verantwortlich für zwei kommunale Kindertageseinrichtungen, der evangelische Kindergarten in Mittelschefflenz profitiert aber auch von der Arbeit im Rathaus. "Natürlich bestellen wir die Tests für diese Einrichtung mit." Damit die Kinder die Einrichtungen betreten dürfen, müssen die Eltern auf einem Formular versichern, dass der Test korrekt ausgeführt und das Ergebnis negativ ausgefallen ist. So handhaben das viele Einrichtungen. "Wir vertrauen da auf die Ehrlichkeit der Eltern", sagt Houck. Auch, weil man keine Möglichkeit sehe, die Kinder vor Ort zu testen. "Die Tests dürfen erst nach einer Viertelstunde ausgewertet werden. Es gibt keine Möglichkeit, das in der Einrichtung zu machen."

Um die Beschaffung der Tests habe man sich rechtzeitig gekümmert. "Aber das alles bindet natürlich Arbeitskraft. Es kann schon mehrere Stunden dauern, bis man die Tests zu einem angemessenen Preis und auch mit einer realistischen Lieferzeit gefunden hat", erklärt der Bürgermeister. Immerhin rund 500 Tests muss die Gemeinde für die Kindergartenkinder pro Woche einplanen. Dass die Mittel, die das Land dafür zur Verfügung stellt, reichen, davon geht Houck aus. "Ich bin zuversichtlich. In der Vergangenheit hat uns das Land ausreichend versorgt." Von den Eltern seien bisher überwiegend positive Rückmeldungen gekommen. "Es ist auch ein Schutz für die Kinder. Viele Eltern machen sich Sorgen wegen der Krankheit, und so gibt es ein Stückchen mehr Sicherheit", meint Houck.

"Die Tests sind für die Kitas angesichts des zu erwartenden immensen Infektionsgeschehens durch die Omikron-Variante ein wichtiger Sicherheitszaun. Wir können zwar noch nicht konkret absehen, wie sich das Infektionsgeschehen im Januar entwickeln wird, aber wir wollen das Instrument der Testungen vorsorglich zur Verfügung stellen", erklärte Kultusministerin Theresa Schopper die Entscheidung im Dezember.

Diese wird auch durch eine Studie der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg untermauert: Coronatests in Kinderbetreuungseinrichtungen werden gut angenommen – wenn die Probenentnahme die Kinder nicht belastet. "Lassen sich mindestens die Hälfte der Kinder und des Betreuungspersonals zweimal wöchentlich testen, ist die Gefahr einer Infektionsübertragung in der Betreuungseinrichtung so gering, dass eine kontinuierliche Kita-Betreuung möglich ist", lautet ein Ergebnis der Studie, die ein Team aus Mitgliedern der Universität, des Universitätsklinikums und der Stadt Würzburg unter der Leitung von Professor Oliver Kurzai (Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Universität Würzburg) und Professor Johannes Liese (Kinderklinik, Universitätsklinikum Würzburg) verantwortete.

Um ein gut akzeptiertes und praktikables Corona-Testkonzept für Kinderbetreuungseinrichtungen zu ermitteln, hat die "Wü-Kita-CoV-Studie" über ein halbes Jahr hinweg fast 600 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren und deren Eltern sowie Betreuerinnen und Betreuer durch die zweite Welle der Corona-Pandemie begleitet. Mehr als 60 Prozent der zur Teilnahme eingeladenen Kinder und des Betreuungspersonals aus neun Kinderbetreuungseinrichtungen in Würzburg nahmen zwischen Oktober 2020 und März 2021 – unterbrochen durch den Lockdown – teil. In einer Fachzeitschrift wurde die Studie nun veröffentlicht – passend zum Testbeginn in den baden-württembergischen (und übrigens auch den bayerischen) Kindergärten.

"Wir haben als Gemeinde zwar keinen Einfluss, aber wir besorgen die Tests für die evangelischen Kindergärten", berichtet auf Nachfrage Elztals Bürgermeister Marco Eckl. Auch hier habe man frühzeitig bestellt, um gewappnet zu sein.

In Aglasterhausen wird im kommunalen Kindergarten schon seit geraumer Zeit auf freiwilliger Basis getestet. Anders als in anderen Einrichtungen, werden die Tests im Kindergarten vorgenommen, unter Aufsicht der Erzieherinnen. "Das war bis dato schon ein sehr großer Anteil, die Kinder machten das auch immer gerne", gibt Bürgermeister Stefan Kron eine Einschätzung.

Für den Montag wurde jedem Kindergartenkind ein Schnelltest zugesandt. Der muss gemacht sein, bevor der Kindergarten beginnt. Danach soll dann dreimal in der Woche in der Einrichtung getestet werden – wenn die Eltern einverstanden sind. "Ansonsten müssen wir die Tests mitgeben, und die Eltern müssen den Testnachweis abgeben", so Kron.

Auch in der evangelischen Kindertagesstätte Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach wurden die Kinder bislang schon zu Hause auf freiwilliger Basis getestet. Einige Eltern hatten sich dafür starkgemacht. Ab Montag muss das aber kontrolliert werden. "Wir haben eine Tabelle, in die wir dann eintragen, ob der Nachweis abgegeben wurde, und die Nachweise müssen wir abheften", erklärt Diana Dinç, die ständige stellvertretende Leiterin des Kindergartens. Wie lange die Nachweise aufbewahrt werden müssen, das wisse man noch nicht. "Da haben wir noch keine Maßgabe bekommen."

Die Tests tragen sicher zur Beruhigung bei, sie bedeuten aber auch einen Mehraufwand. "Das ist ein ganz großer Aufwand, den wir als pädagogisches Fachpersonal da stemmen müssen. Und natürlich geht das von unserer Zeit ab, die wir sonst in der Gruppe verbringen." Am Freitag hatte die Kindertagesstätte zum ersten Mal nach den Weihnachtsferien wieder geöffnet. "Die Telefone laufen heiß, alle Eltern wollen wissen, wie das Testen abläuft", berichtet Dinç. Man habe aber eine gute Kommunikation mit den Eltern und vertraue auf deren Ehrlichkeit. "Man darf auch nicht vergessen, dass die Tests für viele Kinder schon zur Normalität geworden sind", sagt Dinç. "Wie es wirklich wird, werden wir erst am Montag sehen."

Vereinzelte Eltern hätten auch bereits angekündigt, die Kinder bis auf Weiteres zu Hause zu betreuen – sie möchten ihre Kinder nicht testen. Ob es wirklich so kommt, ist aber noch offen, betont die stellvertretende Kindergartenleiterin. Denn Kinder, die keinen Nachweis über einen Test erbringen, dürfen nicht in den Kindergarten kommen; für sie gilt ein Betretungsverbot. In dieser Sache sind dann alle Kindergärten wieder an die gleiche Regel gebunden – ganz ohne Spielraum.