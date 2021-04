Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Ab Montag können sich junge Menschen nun offiziell um einen Studienplatz als Landarzt oder Landärztin bewerben. Die Grundlage dafür hat Baden-Württemberg mit dem neuen Landarztgesetz geschaffen, das im Februar in Kraft getreten ist.

"Insgesamt vergibt Baden-Württemberg künftig 75 Plätze pro Jahr an Medizinstudierende, die sich verpflichten, später mindestens zehn Jahre lang als Hausärzte auf dem Land zu arbeiten. Das bringt einen Gewinn für die Ärzte, aber auch ganz besonders für die Behandlungssicherheit im ländlichen Raum", freute sich der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitag in Mosbach.

Nach der ausgeschriebenen Bewerberrunde wird es zum Wintersemester 2021/22 für die 75 angehenden Medizinstudierenden losgehen. Bei der Auswahl wird der Fokus weniger auf Noten, sondern eher auf der persönlichen Eignung und der persönlichen Motivation liegen. "Gegenseitiges Vertrauen und Zwischenmenschlichkeit zwischen Hausarzt und Patient ist ganz besonders wichtig. Ich bin froh, dass bei den angehenden Studierenden Sozialkompetenzen besondere Berücksichtigung finden, wenngleich die Qualität der Behandlung nicht auf der Strecke bleiben wird", sagte Peter Hauk.

Zuständig für die Umsetzung der Landarztquote und das Bewerbungsverfahren ist das Regierungspräsidium Stuttgart. Es ist Anlaufstelle für alle Belange rund um die Landarztquote. Dazu zählt die Auswahl der Bewerber, die Überwachung des Studiums und der Facharztausbildung, die Zuteilung der Ärzte zu den jeweiligen Bedarfsgebieten sowie die Aufsicht über die zehnjährige Tätigkeit als Landärztin oder Landarzt.

Auch für den stetig steigenden Bedarf im Neckar-Odenwald-Kreis sieht der Minister durch die Landarztquote eine nachhaltige Chance. "In Gesprächen habe ich erfahren, dass auch bei jungen Menschen im Landkreis an dem Studienmodell Interesse besteht. Es wäre eine tolle Sache, wenn auch im Neckar-Odenwald-Kreis einer der ersten Landärzte durch dieses Studienangebot sesshaft werden würde", so Hauk anschließend.

Info: Die Bewerbungsplattform wird am Montag freigeschaltet. Bewerber können sich bis zum 7. Mai hier um einen Medizin-Studienplatz bewerben.