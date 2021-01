Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Eine weiße Decke hüllt Gärten und Felder, Straßen und Dächer im Odenwald ein. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee wurden im Kreis am Wochenende gemeldet. Und auch am Montag rieselten immer mal wieder Schneeflocken herab. Jede Menge Baumaterial also für Schneemänner und Iglus, wie die Fotos vieler RNZ-Leser zeigen.

Mehr als 80 Bilder erreichten die Redaktion per E-Mail und Facebook. Und eins sei verraten: Nicht nur den Kindern bereitete Frau Holle eine Freude, lieferte die Grundlage für Schneehütten und -männer, für Ski-und Rodelabenteuer. Auch viele Tiere, darunter Hunde, Katzen, Vogel und Pferd, hatten Spaß an der weißen Pracht.

Winterwunderland im Odenwald





























Sogar so manch’ Erwachsener griff zur Schaufel: Klar, um Gehwege freizuräumen, wie es sich für pflichtbewusste Bürger gehört. Aber auch, um beispielsweise eine Schneebar im Garten zu bauen, wie eine nun in Fahrenbach steht. Aber was bleibt auch anderes übrig, bei weiterhin geschlossenen Restaurants und Kneipen? Da tut ein Absacker im Schnee auch mal ganz gut.

Dann aber bitte nicht mehr ins Auto steigen – auch ohne Glätte auf den Straßen! 29 schneebedingte Verkehrsunfälle zählte das Polizeipräsidium Heilbronn am Montag: "Zum Großteil handelte es sich um Blechschäden, nur eine Autofahrerin wurde bei einem Überschlag in Bad Wimpfen verletzt", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Am Katzenbuckel blieb es dagegen weitgehend ruhig, kurzzeitig musste die Zufahrt allerdings gesperrt werden, erklärte Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas. Die sei nun zwar wieder offen, "vor einem Besuch raten wir aber coronabedingt weiterhin ab".