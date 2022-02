Die Allgemein- und Viszeralchirurgie bleibt in kleinem Format am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken erhalten, die Wirbelsäulenchirurgie bleibt komplett am Standort Buchen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist ein vorläufiger Schlusspunkt unter einem Thema, das in den vergangenen drei Jahren das ein oder andere Mal (große) Schmerzen verursacht hat. In der jüngsten Kreistagssitzung am Mittwochnachmittag mussten die Räte über die weitere Umsetzung des Struktur- und Maßnahmenplans für die Neckar-Odenwald-Kliniken entscheiden. "Um es vorwegzunehmen: Wir schlagen vor, alles so zu belassen, wie es gerade ist", sagte Landrat Dr. Achim Brötel.

Der Struktur- und Maßnahmenplan war 2019 aufgesetzt worden, um die Neckar-Odenwald-Kliniken aus der wirtschaftlichen Schieflage zu holen. Kern des ursprünglichen Plans war es, Doppelstrukturen zu vermeiden und die Abteilungen an je einem der beiden Standorte zu konzentrieren. So wanderte die Gynäkologie und Geburtshilfe komplett nach Buchen, die Unfallchirurgie und Orthopädie ist am Standort Mosbach konzentriert. Zum Abschluss des ursprünglichen Plans gehörte auch der Plan, die Allgemein- und Viszeralchirurgie komplett nach Buchen, die Wirbelsäulenchirurgie nach Mosbach zu holen. Das wird nun nicht so erfolgen, denn – so viel sei vorweggenommen – die Kreisräte entschieden am Mittwochnachmittag, die Struktur dieser Abteilungen so zu belassen, wie sie gerade sind.

Die Ist-Situation stellt sich wie folgt dar: Die Wirbelsäulenchirurgie ist fest am Standort Buchen verankert, die Allgemein- und Viszeralchirurgie auch – sie hat aber "Ausläufer" nach Mosbach. Dort gibt es eine werktägliche Besetzung durch einen Facharzt, eine Sprechstunde und die Möglichkeit, kleinere planbare Operationen vorzunehmen.

Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn betonte: "Die Wirbelsäulenchirurgie in Buchen und Teile der Allgemeinchirurgie in Mosbach zu belassen, hat sich bewährt." Das werde von der Belegschaft unterstützt und von der Bevölkerung angenommen. "Das führte auch zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen", so Hehn. Neben den wirtschaftlichen Argumenten gebe es aber auch solche, die den Ablauf, die Prozesse der Abteilungen betreffen. Etwa, dass die Belegung der Wirbelsäulenchirurgie "ganz maßgeblich durch einen einzigen niedergelassenen Arzt geprägt" werde. Die Praxis von Dr. Ralph Ringeisen weise inzwischen 70 Prozent der dann stationären Patienten an. Ringeisen hatte aber schon früh erklärt, seine Praxis nicht an einen anderen Standort verlagern zu wollen und bei einem Weggang der Wirbelsäulenchirurgie "eher den Kontakt zu einem anderen Krankenhaus in der Region suchen", wie es in der Vorlage heißt.

Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, sprach sich in der Sitzung für die Beibehaltung des Status quo aus: "Der Zusammenschluss der Unfallchirurgie hat die Erwartungen voll erfüllt. Die Abteilung hat mehr Power", sagte er. Die Kooperation mit Dr. Ringeisen laufe "wie am Schnürchen". Gritzbach: "Das möchten wir ungern aufs Spiel setzen." Zudem würde man die Wirbelsäulenchirurgie in Mosbach kaum unterbringen, in Buchen sorge sie dafür, dass die Auslastung der Operationssäle planbarer sei. Dem schloss sich auch Sektionsleiter Attila Toth an: "Für mich überwiegen die Risiken bei einem Umzug."

Auch Dr. Thomas Hüttenhain, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, berichtete von seinen Erfahrungen. "Wir ziehen alle an einem Strang und sind auf einem guten Weg. Aber die wohnortnahe Grund- und Regelversorgung ist trotzdem wichtig." Der Teilumzug seiner Abteilung nach Buchen sei zwar gelungen, die Vorhaltung des etwas eingeschränkteren Angebots in Mosbach habe sich aber ebenfalls bewährt. "Die Sprechstunden werden gut angenommen, elektive Operationen werden regelhaft durchgeführt, dazu kommen konsiliarische Eingriffe für die Innere Medizin und die Dialysepraxis in Mosbach." Die Zusammenarbeit klappe nicht nur reibungslos – sie sei auch wirtschaftlich. In der Vorlage für die Sitzung ist das genauer ausgeführt: Während die Allgemeinchirurgie insgesamt rote Zahlen schreibt, haben die in Mosbach verbliebenen Betten 2021 trotz der Pandemie sogar einen "signifikant positiven Deckungsbeitrag", nämlich etwa 230.000 Euro, erwirtschaftet.

Rainer Houck sprach für die CDU seine Zustimmung zu der Planänderung aus. "Die CDU-Fraktion sieht sowohl die Strukturen des Zukunftskonzepts als auch die vorgeschlagenen Anpassungen als eine sehr gute Grundlage für die Entwicklung unserer Kliniken." Volker Rohm (Freie Wähler) betonte: "Sowohl die finanziellen Ergebnisse wie auch die Frequentierung sprechen hier eine eindeutige Sprache, nämlich dass dies richtige Entscheidungsänderungen waren."

Norbert Bienek (SPD) meinte: "Wir müssen den Plan an die Bedingungen anpassen, nicht die Bedingungen an den Plan." Auch die SPD-Fraktion war mit der Planänderung einverstanden. Wiedspruch gab es auch nicht von den Grünen, für die Simone Heitz sprach. "Die Fragen, die wir uns stellen, eben weil sie mit immer noch schmerzenden alten Wunden zusammenhängen, ist: Waren wir zu schnell? Haben wir uns Chancen verbaut durch die Zusammenlegung der Frauenkliniken und der Schockräume? Denn die Frauenklinik in Mosbach fehlt doch sehr." Trotzdem stimme man dem Vorschlag der Kreisverwaltung zu. "Eine gute Vorlage", wie Heitz noch betonte.

Der vorläufige Schlusspunkt unter den Struktur- und Maßnahmenplan ist gesetzt. Landrat Brötel betonte aber: "Was sich bisher bewährt hat, kann auch infrage gestellt werden, nichts ist in Stein gemeißelt." Deshalb muss vor den "Schlusspunkt" auch ein "vorläufig" gesetzt werden.