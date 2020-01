Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Sitzung hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

Vorsitzender Uwe Stadler. Foto: rnz

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Zunächst war es richtig, ein solches Paket mit dem Ziel der Deckelung des Jahresverlusts 2020 bei 7,7 Mio. Euro durch die Geschäftsführung ohne weitere inhaltliche Vorgaben erarbeiten zu lassen. Wir sehen darin eine solide fachliche Grundlage, die nun durch den Kreistag zu bewerten ist. Ob das Paket ausreichen wird, kann kaum vorhergesagt werden.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

Die krankenhausinternen Sofortmaßnahmen (Verbesserung Dokumentation, Anwesenheitsquote steigern u.s.w.), die bereits seit Jahren diskutiert werden, sind unstrittig. Zu den strukturellen Änderungen ist die fraktionsinterne Meinungsfindung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, besonders was die öffentlich besonders strittigen Bereiche betrifft.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Nein. Wir begrüßen es, wenn jetzt konkrete Zeitvorgaben bis zu einer Neubewertung genannt werden. Denn bei den erwähnten krankenhausinternen Handlungsfeldern wurden vom Aufsichtsrat bereits seit Jahren nachdrücklich Verbesserungen eingefordert. Zum anderen zwingt uns schon die finanzielle Situation dazu.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Absolut. Die von der Bundespolitik zu verantwortende desolate Finanzierung von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung zwingt uns jedoch zum Handeln. Es ist hier kaum möglich, das Wünschenswerte vom Machbaren zu trennen. Deshalb haben wir Freie Wähler auch eine dahingehende Resolution beantragt, mit der sich der Kreistag ebenfalls am 29. Januar befasst.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Natürlich sollte man. Ob es jedoch angesichts der Rahmensetzungen der Bundespolitik, die kleinen Geburtshilfen keine Zukunft gibt, überhaupt möglich sein wird auf längere Sicht zwei Geburtshilfestationen im Landkreis zu betreiben, müssen die Beratungen im Ausschuss, Aufsichtsrat und Kreistag zeigen.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Wir würden ein solches Modell, sobald es konkret vorliegt, ideologiefrei bewerten. Dies im Vorfeld als Allheilmittel oder umgekehrt als Teufelszeug einzustufen, ist unredlich. Es ist sicherlich kein Fehler, sich diese Beispiele von Kliniken in ländlich geprägten Landkreisen (Hohenlohe, Main-Tauber unter anderem) die damit gut fahren, genau anzuschauen.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Unsere Fraktion hat keinen Bedarf, sich anhand einer solch unredlichen Debatte zu profilieren. Wenn wir Fragen haben, stellen wir diese direkt an die Verantwortlichen und müssen dies nicht über die Presse tun.

>>>Lesen Sie hier, wie die Fraktionen

> CDU

> SPD

> Grüne

> AfD

> FDP

> DCB

die Situation einschätzen<<<